Необычный портной: как в лихие 90-е новосибирец шил шубки для проституток и костюмы телепузиков знаменитостям

Когда цех с кепками закрылся, Антон понял, что шить больше нет смысла. Он окончательно перебрался в Бердск, женился и сменил работу. Через 15 лет, в 2019 году, он узнал о женщине, которая продает ткани по ценам ниже, чем в магазинах. Портной связался с ней, купил материал и сшил себе пальто, а потом жилет. Так он постепенно стал вспоминать прошлую профессию.



— Вовремя я перешел на шитье. Когда пандемия началась, остался без работы. И вот с того времени шил на заказ. Для себя сначала потренировался, потом начал делать другим, — говорит Антон.



Он рассказал на своей странице в соцсети, что спустя много лет снова шьет одежду, и знакомые сразу стали писать и делать заказы.

— Тогда брал заказы любые, когда без работы остался. Даже маски делал. Начал руку набивать, на себя сшил четыре жилетки, — вспоминает портной.



Сейчас основные клиентки Антона — его знакомые и их дочери. С момента возвращения к работе себе он сшил плащ, зимние брюки из драпа и несколько разных жилеток.



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