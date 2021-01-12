Редкий мужчина. Как режиссер стал воспитателем в садике и прыгает с детьми через заборы

Новосибирский мужчина-воспитатель рассказал о своей работе с детьми
Андрей Ткачев уже около четырех лет работает педагогом в частном детском саду Новосибирска. Это получилось случайно — на родине, в Кузбассе, он проводил мероприятия и праздники. Однако после переезда в другой город пришлось сменить сферу деятельности на ту, в которой мужчины встречаются крайне редко. Теперь Андрей учит детей мастерить поделки своими руками и помогает им развивать фантазию. Об этом и о том, как на него реагируют родители, мужчина рассказал НГС.
Кем работал раньше
— Я не местный, приехали в Новосибирск буквально
Как стал педагогом
— Семьей переехали в Новосибирск, потому что дочка хотела здесь учиться. Изначально просто приехали посмотреть город, в результате остались. Я добросовестно пытался найти себе работу по основной профессии, что-то в сфере культуры. Но город большой, меня никто не знал. Поначалу были заказы, но как-то дальше дело не пошло. Здесь мне предложили работу в семейном центре «Наследие», куда уже приняли жену. Сначала я оформлял стены росписями, а потом начал вести кружок кукольного театра. Затем начал преподавать лепку, аппликацию и декоративно-прикладное искусство.
Реакция родителей
— Меня приняли очень хорошо. Сейчас так получается: утром ребенка разбудили, привезли в детский сад, потом его забирают, он немного сидит дома и идет спать. Родителей он видит меньше, чем воспитателей. И большую часть своей дошкольной жизни общается с теми, кто в детском саду.
Мальчикам очень часто не хватает папы. Мне на данный момент 47, но мальчишкам это без разницы. Мы на улице бегаем, играем в снежки, катаемся с горки, серьезной дистанции нет. Был момент года два назад. Играли с пацанами в войнушку, бегали с ними по округе, я перепрыгивал через забор, прятался в кустах. А бабушки, которые мимо проходили, говорят: «О, какой папашка, повезло пацанам». Я не вижу в этом проблемы.
Большинство родителей рады, что есть мужчина-педагог, потому что такое редко встречается. Им нравится, что есть пример мужского поведения. Дети, по большей части, воспитываются образами. Дома это образ родителей, в детском саду — образ воспитателей. Так они видят, что я, например, помогаю девочкам, и мальчики начинают это перенимать.
О занятиях
— Сейчас есть проблема, что родители детям всё покупают. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше, но всё равно стараются игрушки купить. За счет этого немного пропадает фантазия. Мы, когда росли, многое делали сами. Однажды для детей открыли тематический лагерь по истории России, и мы с пацанами ходили в лес и мастерили луки и стрелы. У мальчишки, которому было тогда лет 11, аж слезы на глаза навернулись: «Блин, я год на лук копил, а его, оказывается, сделать можно!»
Родители боятся, что ребенок что-то сломает. Но иначе ведь он и не научится это ремонтировать. Показываешь ребенку, как из простого картона или дерева что-то сделать, а дальше он фантазирует сам. Мне важно, что после занятий дети могут сами придумать, чем заняться, у них получается играть с подручными вещами.
Об ошибках
— Нынешние дети не хотят, не любят проигрывать категорически. Но ведь не бывает такого, что ты всегда первый. Мы детей учим принимать свои ошибки, объясняем, что ты проиграл в какой-то конкретной игре, но когда-нибудь всё получится. Это же опыт.
Как работать с детьми
— Одно время родители приводили детей на мастер-классы, чтобы посмотреть, как они общаются с чужим и незнакомым человеком, как у меня получается давать знания. Многие удивлялись, что я легко нахожу с детьми общий язык. Не знаю, наверное, в душе нужно оставаться ребенком, если работаешь с ними. Если этого нет, ты взрослый и солидный, то отдачи такой не будет.
Важно помнить, что угрозы не работают ни со взрослыми, ни с детьми. Нужно каждый раз находить способ, чтобы ребенка заинтересовать.
Наконец, о детях
— Во все времена были те, кто ругает молодежь. Да у нас крутая молодежь! А ругают, потому что мы помним про плохие примеры, но забываем о хорошем. Мы и детям это объясняем. Каждый ребенок — хороший «ящик Пандоры». Никогда не знаешь, что в нем откроется. Все очень интересные.
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