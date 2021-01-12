Редкий мужчина. Как режиссер стал воспитателем в садике и прыгает с детьми через заборы

— Меня приняли очень хорошо. Сейчас так получается: утром ребенка разбудили, привезли в детский сад, потом его забирают, он немного сидит дома и идет спать. Родителей он видит меньше, чем воспитателей. И большую часть своей дошкольной жизни общается с теми, кто в детском саду.

Мальчикам очень часто не хватает папы. Мне на данный момент 47, но мальчишкам это без разницы. Мы на улице бегаем, играем в снежки, катаемся с горки, серьезной дистанции нет. Был момент года два назад. Играли с пацанами в войнушку, бегали с ними по округе, я перепрыгивал через забор, прятался в кустах. А бабушки, которые мимо проходили, говорят: «О, какой папашка, повезло пацанам». Я не вижу в этом проблемы.