«Ходили как на экскурсию в музей». Где в Новосибирске доставали шампанское и черную икру в 90-е

Первый новосибирский супермаркет (в современном понимании — со свободным доступом к товарам и корзинками для покупателей) появился еще в начале 60-х в здании Новосибирского облпотребсоюза. Потом, правда, его переделали для торговли кооперативными товарами, так что самый старый действующий супермаркет расположен в Академгородке. Он начал работать в середине 60-х годов, где стал частью тамошнего Торгового Центра. В центре таким магазином можно считать «Универсам» на Ленина, построенный в 1975 году по образу и подобию подобных магазинов в Европе. Еще несколько магазинов появилось позже: например, в конце проспекта Маркса (там сейчас работает фитнес-клуб) и на улице Кирова («Октябрьский»).



Первые коммерческие



После принятия закона о торговле и начала приватизации советские продмаги превратились повсеместно в акционерные общества закрытого типа, а их работники — стали акционерами. На самих магазинах это, впрочем, почти не сказалось, это были всё те же торговые точки с прилавками и общей кассой. Разве что товаров на полках существенно прибавилось (правда, купить их уже могли не все). Потом большинство этих «акционерных обществ» съедят растущие торговые сети.

