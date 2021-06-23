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«Ходили как на экскурсию в музей». Где в Новосибирске доставали шампанское и черную икру в 90-е

Рассказываем историю первых супермаркетов — их открывали легенды бизнеса Эрик Шогрен и Игорь Ким

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Супермаркет «Зебра» на площади Ленина

Супермаркет «Зебра» на площади Ленина

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Магазины торгового холдинга «Сибирский гигант» дорабатывают последние недели. Уже совсем скоро и эта новосибирская компания станет историей, вслед за «Холидеем», «Новыми торговыми системами» и еще целым рядом ритейлеров поменьше. Обозреватель НГС Стас Соколов решил воспользоваться случаем и вспомнить, как вообще начинался в городе частный ритейл.

Советское наследство

Сегодня уже трудно представить себе, что продовольственные магазины могут быть какими-то другими, даже маленькие точки сети «Ярче!» работают по системе самообслуживания. В СССР подобные универсамы, конечно, тоже были, но в Новосибирске их буквально можно было пересчитать по пальцам. Доминирующей формой продовольственного магазина был ряд прилавков с товарами вдоль стен и отдельно стоящей кассой.

Так раньше выглядел знаменитый «Универсам» на Ленина, 10

Так раньше выглядел знаменитый «Универсам» на Ленина, 10

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Первый новосибирский супермаркет (в современном понимании — со свободным доступом к товарам и корзинками для покупателей) появился еще в начале 60-х в здании Новосибирского облпотребсоюза. Потом, правда, его переделали для торговли кооперативными товарами, так что самый старый действующий супермаркет расположен в Академгородке. Он начал работать в середине 60-х годов, где стал частью тамошнего Торгового Центра. В центре таким магазином можно считать «Универсам» на Ленина, построенный в 1975 году по образу и подобию подобных магазинов в Европе. Еще несколько магазинов появилось позже: например, в конце проспекта Маркса (там сейчас работает фитнес-клуб) и на улице Кирова («Октябрьский»).

Первые коммерческие

После принятия закона о торговле и начала приватизации советские продмаги превратились повсеместно в акционерные общества закрытого типа, а их работники — стали акционерами. На самих магазинах это, впрочем, почти не сказалось, это были всё те же торговые точки с прилавками и общей кассой. Разве что товаров на полках существенно прибавилось (правда, купить их уже могли не все). Потом большинство этих «акционерных обществ» съедят растущие торговые сети.

Однако уже тогда в городе начали появляться принципиально новые торговые точки, созданные с нуля и рассчитанные на более платежеспособную публику. Едва ли не первым таким частным минимаркетом был «Николаевский», созданный предпринимателем Николаем Окшиным. «Николаевский» занимал крайне странное с точки зрения сегодняшних правил торговли помещение — подвал на углу Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Но тогда здесь (на первом этаже) работал известный на весь город кондитерский магазин «Золотой ключик», так что поток покупателей был обеспечен.

Владелец сети винотек «Галерея вин» Вилор Коляда вспоминает, что именно здесь в городе появились впервые многие импортные деликатесы и вина. Времена были неспокойные, даже бывшие советские универсамы самообслуживания прятали часть товара за прилавками тематических отделов с продавцом, который присматривал за товаром. А в «Николаевском» можно было взять упаковку в руки, посмотреть перед покупкой. Потом Окшин решил заняться более народным бизнесом — открыл несколько пельменных, да так и занимался ими до самой смерти.

Юные посетители в супермаркете SuperValu (кадр из видео в YouTube)

Юные посетители в супермаркете SuperValu (кадр из видео в YouTube)

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Самым ярким примером такого частного супермаркета стал SuperValu, открытый в 1994 году американцем Эриком Шогреном в здании, которое занимал офис строительного треста «Сибакадемстрой». Место для магазина было выбрано по нынешним меркам максимально неудачное (второй этаж, неприметное место на тихой улице вдалеке от центра (даже от центра Академгородка). Тем не менее набор товаров там был настолько экзотическим, что люди ходили в SuperValu как на экскурсию в музей. Предприниматель Юрий Верещагин вспоминает, как он с супругой специально приезжал в Академгородок, чтобы купить в этом магазине какие-то «деликатесы» (как это тогда казалось).

Просуществовал магазин, впрочем, недолго. Как рассказывал потом сам Шогрен, главной проблемой стали поставки новых партий товара. Тогда ведь не было нынешних крупных и мелких импортеров, которым просто достаточно оформить заказ, покупку и транспортировку любой партии приходилось организовывать самостоятельно.

Супермаркет в Торговом центре Академгородка

Супермаркет в Торговом центре Академгородка

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Политтехнолог и журналист Андрей Кузнецов вспоминает маленький магазин Scorpio на площади Калинина. По нынешним временам он выглядел довольно неказисто, но предлагал товары, которые можно было купить порой только здесь: игристое из Каталонии, датское баночное пиво, немецкие ликеры.

Свой вклад в супермаркетное движение сделал и банкир Игорь Ким, открывший на Достоевского небольшой магазин «Зебра». Помещение было мало приспособленным для такой торговли — его сложная геометрия вместе с расставленными по залу холодильными ларями представляла какой-то лабиринт. Но целевой аудитории это место было хорошо известно — здесь еще в середине 90-х работал жутко дорогой ресторан «Палермо». Потом «Зебра» переехала в самый центр, на Ленина, 1, став главным претендентом на звание городского супермаркета № 1.

Претендентом, но не более. Потому что до начала 2000-х это «знамя» прочно удерживал «Универсам» на Ленина, 10. В городе просто не было другого торгового объекта с таким огромным торговым залом. Где-то треть этого зала, впрочем, была отдана арендаторам — здесь стояли ряды киосков с одеждой, аксессуарами и прочими несъедобными вещами. Но и в оставшемся для продуктов пространстве можно было встретить совершенно диковинные вещи. На обычной полке (без охраны и даже противокражных систем) могла стоять бутылка Chateau Petrus за 2000 долларов (по тогдашнему курсу), а в центре зала покупателей завлекал продавец черной икры (можно было выбрать из 4–5 видов с ценой, отличавшейся в разы).

Так раньше выглядел знаменитый «Универсам» на Ленина, 10

Так раньше выглядел знаменитый «Универсам» на Ленина, 10

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Эти первые магазины нового типа остались в памяти и тогдашних детей. Сибирячка Ксения Лысенко вспоминает, что первый ее поход в супермаркет в конце 90-х оказался маленьким культурным шоком. Это был магазин почти как в кино!

— Самое большое впечатление было от деловых тетенек за кассами, которые брали товары и пикали их этой штукой. Я была так впечатлена этими технологиями и их невозмутимым видом, что подумала, как было бы круто: вот так же, как они, сидеть за кассой белоснежного супермаркета и пикать всякие там йогурты. Потом прошло.

Первые сети

Если не учитывать алкомаркеты, то первой полноценной сетью супермаркетов в Новосибирске стал кемеровский «Бриз». В отличие от «Зебры», «Скорпио» и прочих торговых точек для элиты, «Бризы» были рассчитаны на самого массового покупателя. Здесь новосибирцы впервые увидели и товары с «желтыми ценниками», и организованные распродажи — в общем, всё то, к чему мы давно привыкли в сетевых супермаркетах. Теоретически именно «Бриз» должен был бы стать самой крупной торговой сетью региона, но владельцы в какой-то момент просто приняли решение отказаться от ритейла, сосредоточившись на развитии общепита у себя на родине.

На витринах уже закрытого «Бриза» на Маркса долго еще красовался логотип сети

На витринах уже закрытого «Бриза» на Маркса долго еще красовался логотип сети

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Вслед за «Бризом» во второй половине 90-х в городе начали появляться один за одним магазины самообслуживания. Как правило, их открывали предприниматели, торговавшие продуктами оптом. Так возникли «Сибириада», «Сибирский гигант», «Квартал». Были и проекты владельцев производств, такие как «Солнечные продукты», открытые тогдашними хозяевами Жиркомбината. Этот бренд, кстати, так понравился покупателю предприятия — группе «Букет» из Саратова, что это название теперь носит всё предприятие.

Последним из крупных торговых сетей на рынок вышел в 2001 году «Холидей», созданный далекими от торговли выпускниками НГУ. Своим странным названием сеть обязана первой торговой точке, купленной в Академгородке. Поначалу магазины работали фактически без вывески. Никого не интересовало название, потому что на пустом рынке покупателям было достаточно просто наличия товара по приемлемым ценам. Но поскольку называть новые магазины как-то нужно было, то городковская публика присвоила это имя и новым торговым точкам. Так оно и осталось. Не помогли даже попытки руководства компании запускать новые проекты или использовать бренды поглощенных сетей. Правда, в 2010 году компания запустила новый проект — дискаунтеры «Холди», и первый бренд постепенно растворился в новом. Компанию, впрочем, это не спасло.

Кто остался

Из новосибирских торговцев, которые были на рынке 20 лет назад, в живых сегодня остались, по сути, только двое — сеть «Быстроном» (10 больших магазинов в Новосибирске и по одному в Бердске и Искитиме) да бердский «Продсиб» (40 магазинов в Бердске, Искитиме и Новосибирске). Эти предприятия, возможно, по-прежнему приносят хозяевам прибыль, но на общем фоне уже выглядят статистической погрешностью. Общее число торговых точек четырех самых многочисленных сетей города уже перевалило за 600.

О том, как новосибирские предприниматели год за годом сдавали позиции в сфере, в которой, казалось бы, были должны всех победить, можно прочитать в колонке обозревателя НГС Стаса Соколова.

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