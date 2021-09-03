НГС прогулялся по улице 3 Сентября и выяснил, почему она так называется
Песня двух Игорей — Крутого и Николаева — «Третье сентября» давно стала не просто интернет-мемом, а дала жизнь самой настоящей традиции. Каждый год русскоязычные аккаунты социальных сетей расцветают портретами певца Михаила Шуфутинского и шутками на эту тему. Мы решили принять участие в этом неформальном празднике своеобразным способом — обозреватель НГС Стас Соколов прогулялся по улице города с таким названием.
Улица 3 Сентября расположена в Заельцовском районе, в частном секторе. Она совсем короткая — с одной стороны упирается в гаражи, с другой — в частный дом (прочие параллельные ей улочки здесь идут дальше). От ближайшей оживленной автомагистрали (Жуковского) к ней ведет более спокойная улица Ереванская, и, судя по лицам здешних деловых мужчин и фамилиям ИП местных предприятий торговли и сервиса, это название неслучайно. Как и везде в подобных местах, старенькие (или отремонтированные чем Бог послал) домики здесь соседствуют с настоящими замками. Оно и понятно — до ближайшей станции метро отсюда всего три километра, а жить можно в своем доме.
На Ереванской положен вполне сносный асфальт и есть тротуары, но стоит повернуть с нее налево или направо, город кончается и начинается сельская местность.
— Журналист? — спрашивает мужчина, сидящий напротив дома, где два человека ведут строительные работы. — Напиши, что я тут 40 лет живу, и ни разу из мэрии даже лопату с щебенкой не привезли. Грейдеры — и те зимой, подняв ковш, мимо проезжают.
Покрытие улицы, действительно, земляное, с вкраплениями то битого кирпича, то золы, то каких-то камней. Пока сухо, это не мешает, а после сильного дождя сюда в легкой обуви лучше не соваться, конечно. По верхней кромке деревянного забора идет погруженный в свои кошачьи мысли кот. Заметив, что его фотографируют, кот смотрит так, что невольно хочется извиниться за доставленные неудобства.
Улица 3 Сентября выглядит в целом довольно однородной, каких-то особенно помпезных сооружений (как на Ереванской) здесь нет, от большей части домов веет старой доброй стариной. Крашеные наличники, рябина во дворе, нехитрые, но ухоженные цветники. На этом фоне выделяется только кирпичное здание миссионерского центра «Сэммуль» корейских христиан-евангелистов. Не самое очевидное место для подобного учреждения. Но в районе старого городского аэропорта вообще несколько таких маленьких церквей в частном секторе.
На встречу идет веселый парень с собакой. После обмена приветствиями выясняется, что он здешний почтальон.
— А почему улица-то так называется? — спрашиваю.
Парень задумывается, видно, что самому ему этот вопрос в голову не приходил, и он даже как-то немного удивлен этим знакомым давно фактом.
— Неужели в честь Шуфутинского? — неуверенно спрашивает он.
Несмотря на некоторую запущенность улицы в целом, видно, что жизнь в домах на ней продолжается. Сразу в нескольких местах видны или строительные работы, или уже результаты недавней стройки. Только один деревянный сруб стоит с провалившейся крышей. На гараже из красного кирпича перед домом висит баннер, призывающий вернуть власть народу и одновременно предлагающий кандидата в депутаты, который должен это самое возвращение собой символизировать. Поскольку трафик здесь невелик, кандидат в депутаты повесил чуть подальше еще один такой же слоган. А может, они просто пятна или дырку закрывают в заборе — проверять не стал, всё же частная собственность.
На этом дома интересных людей на улице 3 Сентября не заканчиваются. Уже на углу с улицей Чайковского стоит дом повелителей драконов. Символические изображения этих существ украшают двери гаража с торчащей сбоку печной трубой, а ворота охраняют фигуры рыцарей в доспехах в натуральную величину. Это, впрочем, только первая линия обороны, за воротами непрошенных гостей ждет пес такого размера и силы, что от ударов его лап ворота начинают немного раскачиваться. Поэтому мы не рискнули достучаться до хозяина, чтобы узнать историю дома и рыцарей.
Сегодня город уже шагнул дальше, а еще на картах 50-х годов район, где расположена 3 Сентября, был северным краем города. Даже на плане 70-го года здесь видно только две улицы, параллельные Жуковского (3 Сентября — пятая по счету). Название ее происходит, понятное дело, не от произвольно выбранной автором текста песни Игорем Николаевым даты расставания с воображаемой возлюбленной, это день победы над Японией. Пару лет после войны этот праздник даже отмечали как государственный, но потом день снова сделали рабочим, оставив только памятной датой в календаре.
Тем не менее на улице 3 Сентября этот день праздновали еще довольно долго, пока были живы люди, для которых та война на востоке была чем-то большим, чем скупыми строчками в школьном учебнике. Ну и просто — много ли улиц в Новосибирске, у которых был бы свой отдельный праздник?
Сама война в Тихом океане, нужно сказать, действительно известна в России не очень хорошо, главные события Второй мировой для нас происходили в Европе (Москва и Сталинград также находятся в европейской части страны). Между тем императорская Япония уже к концу 1941 года успела захватить обширные территории, включавшие в себя значительную часть Китая, Корею, Филиппины, Вьетнам, Таиланд, Сингапур и т. д. с общим населением тогда почти в 500 миллионов человек. В самой же японской армии к моменту вступления в войну СССР начитывалось более 5 миллионов штыков.
Советско-японская война, впрочем, продлилась совсем недолго. СССР начал боевые действия 9 августа (в этот же день американцы сбросили на Японию свою вторую атомную бомбу — на порт Нагасаки) и закончил подписанием капитуляции 2 сентября. СССР противостояла миллионная японская армия, которая не смогла оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Отчасти потому, что японцы еще раньше сконцентрировали наиболее боеспособные части на тихоокеанском фронте, но в основном потому, что советская армия в тот момент просто имела несопоставимо лучший уровень подготовки в принципе.
Возможно, что именно связью названия улицы с победой над Японией и объясняется появление здесь корейского религиозного центра. Так же как и оккупированные районы Китая, Корея пострадала во время войны от действий японских захватчиков. И теперь, каждый раз ступая на эту улицу, любой кореец может испытывать некую причастность к торжеству над обидчиками своего народа. Как говорится, мелочь, а приятно.
Что же касается песни в исполнении Михаила Шуфутинского, то ее популярность в последние годы связана не столько с удачной мелодией и проникновенным исполнением. Были у этого певца и более громкие хиты. Однако 10 лет назад какой-то шутник (как раз 3 сентября) опубликовал картинку с американским рэпером Риком Россом (у него тоже черная борода и лысая голова) с цитатой из песни. А дальше шутка зажила своей жизнью. В 2015 году на канале NCP в YouTube появилась композиция и видео, смикшированное из песен (и клипов) Шуфутинского и Росса. А сейчас этот мем уже и вовсе трансформировался в своеобразную традицию (вроде просмотра «Иронии судьбы» перед Новым годом), поддержать которую порой не прочь даже те, кто вообще слабо знаком с творчеством российского шансонье.
Улица 3 Сентября расположена довольно далеко от центра. Но неожиданные находки могут ждать вас и в центре, который вы хорошо знаете. Бухгалтер и по совместительству руководитель студии мозаики Галина Боярищева уже второй год украшает городские стены небольшими мозаичными изображениями.