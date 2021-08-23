Кто сделал мозаичного Снупи на кинотеатре «Победа»? Бухгалтер Галина подсмотрела идею в Чикаго и так спасается от рутины

Бухгалтер украсила стены новосибирских зданий пиксельными мозаиками
На новосибирских улицах поселились удивительные существа. Выложенные мелкой разноцветной плиткой песики, черепашки, единороги или просто сердечки с крылышками не сразу бросаются в глаза. Но, заметив пару этих мозаик, человек непроизвольно начинает присматриваться к привычным домам по дороге и обнаруживает всё новых и новых персонажей. Обозреватель НГС нашел автора мозаик Галину Боярищеву — она рассказала, зачем запускает на стены города песиков, котиков, единорогов и прочих необычных персонажей.
На облупившейся стене здания бывшего завода имени Коминтерна красуется белая фигурка песика, с красным сердцем в руке. Песик собран из довольно крупных мозаичных плиток — такие используют при дорогом, дизайнерском ремонте ванных комнат и кухонь. Это Снупи — герой серии комиксов и мультфильмов, который здесь выглядит персонажем компьютерной игры конца прошлого века, когда вычислительные возможности заставляли ограничиваться такими вот пиксельными картинками, собранными из разноцветных точек. С некоторых пор этот стиль снова вошел в моду, как эдакий цифровой винтаж.
Пиксельный Снупи выглядит на облупившейся стене как своего рода нарост, оставленный городом. Такие же наросты можно встретить на обнажившейся кирпичной кладке офисного здания на Гоголя, на углу жилого дома на Советской, на кинотеатре «Победа». Всего по городу уже больше 30 таких маленьких мозаик. У них уже есть свой круг поклонников, которые хотят найти и сфотографировать все картинки. Порой на поиск новой работы уходят часы.
Автор мозаичных панно Галина Боярищева — не художник и не какой-то культурный деятель, ее профессия и основная работа — бухгалтер. Мозаиками она занялась сравнительно недавно — в 2017 году, и поначалу это было просто попыткой спастись от рутины и напряжения, которых хватало на работе.
— Мы используем кусачки, ломаем и режем стекло, это дает выход накопившейся усталости, — рассказывает Галина, — не говоря о том, что это красиво. И сам процесс выкладывания очень медитативный, небыстрый.
Увлечение быстро переросло в новое занятие, которое Галина до сих пор совмещает с основной работой, — теперь у нее студия мозаики для детей и взрослых. Работы там бывают и довольно крупными, они могут быть выполнены в разной стилистике. Пиксельные же картинки на стенах девушка подсмотрела в «Инстаграме» на фотографиях уличного искусства в Чикаго.
Ее подкупила эта технология, которая, с одной стороны, не требует много времени на монтаж, с другой — хорошо считывается современным жителем города (привыкшим к пиксельным изображениям в гаджетах) издалека. Первые картинки появились в бизнес-центре, где расположена студия. Галина решила просто как-то обозначить мужской и женский туалет, двери которого не имели никаких опознавательных знаков. Потом была картинка на входе, так и пошло.
Первые работы наносились на стены в партизанском режиме. Чтобы не быть обвиненной в вандализме, Галина находила место с облупившейся штукатуркой или вовсе бесхозный бетонный блок и выкладывала на них маленький рисунок. В какой-то момент, впрочем, знакомый юрист посоветовал ей не рисковать и согласовывать работы с владельцами здания. Это, конечно, спасает от возможных претензий, но достучаться до хозяев недвижимости бывает непросто.
— Мы хотели на одном здании выложить сердце, а меня начали спрашивать, что я пропагандирую, рекламой чего будет эта мозаика. Бывает трудно объяснить, что я это делаю просто для красоты, я даже нигде не указываю авторство — ни подписи, ни названия инстаграм-аккаунта студии.
Мозаики довольно крепкие, но горожане уже пытаются их отодрать или повредить. На некоторых видны трещины, которые могли бы оставить только удары какими-то твердыми предметами. А барашка у ресторана «Сарай» кто-то и вовсе обстрелял из мелкокалиберного оружия.
Галину это не раздражает, она признает, что уличное искусство по своей природе недолговечно и уличные мозаики — это временные работы. Их могут закрасить, ободрать при ремонте, просто разрушить из хулиганских соображений, с этим ничего не поделаешь. Всегда можно собрать новые.
Отвечая на вопрос, зачем ей заниматься этим стрит-артом, который не приносит ни денег, ни какой-то особой славы, Галина говорит, что просто любит свой город и пытается хотя бы таким способом, в меру скромных сил, сделать его чуть более радостным и ярким. У мозаик, впрочем, уже проявилась неожиданная практическая функция. Собирать коллекцию из мозаичных зверушек полюбили дети. Которые теперь готовы гулять с родителями куда дольше обычного.
Особенность уличного искусства в том, что заняться им может каждый. Яркий пример такого рода — длинная стена дамбы Обского водохранилища, которую сейчас покрывают рисунки и надписи самого разного рода.
Ранее мы рассказывали историю дизайнера Андрея Уханёва, который украшал стены новосибирских зданий словом «любовь».