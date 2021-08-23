Кто сделал мозаичного Снупи на кинотеатре «Победа»? Бухгалтер Галина подсмотрела идею в Чикаго и так спасается от рутины

Отвечая на вопрос, зачем ей заниматься этим стрит-артом, который не приносит ни денег, ни какой-то особой славы, Галина говорит, что просто любит свой город и пытается хотя бы таким способом, в меру скромных сил, сделать его чуть более радостным и ярким. У мозаик, впрочем, уже проявилась неожиданная практическая функция. Собирать коллекцию из мозаичных зверушек полюбили дети. Которые теперь готовы гулять с родителями куда дольше обычного.



Особенность уличного искусства в том, что заняться им может каждый. Яркий пример такого рода — длинная стена дамбы Обского водохранилища, которую сейчас покрывают рисунки и надписи самого разного рода.

Ранее мы рассказывали историю дизайнера Андрея Уханёва, который украшал стены новосибирских зданий словом «любовь».