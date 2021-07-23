«Любви нет. Бухай»: что новосибирцы рисуют на длинной стене у Обского моря — 10 граффити с разным настроением

Сибирячка сделала подборку снимков с граффити со стены возле Обского моря
Новосибирский фотограф Евгения Трайнина сделала серию снимков, посвященных граффити, которые нарисованы на бетонной стене вдоль Обского моря — недалеко от плотины ГЭС.
— Я фотографирую местность вокруг дома, куда можно доехать на велосипеде. В основном это Советский район: Обское море, ГЭС, шлюз, ботанический сад с жабами и бурундуками, — рассказала Евгения. Своей подборкой граффити она хотела показать жителям города то, что некоторые не успевают увидеть из автомобиля.
Дорога вдоль Обского моря длинная, вся стена изрисована граффити. Некоторые новые рисунки перекрывают старые, потому что пустых мест не осталось.
— «Любви нет. Бухай» входит конфронтацию с соседней надписью: «Петя и Люда навсегда». На мой взгляд, самый смешной рисунок.
Любимый рисунок девушки — большая надпись «хурма».
— Было бы интересно узнать у авторов, какой смысл они вкладывали в это слово. Рядом с надписью нарисован человек — панк с козой, что наталкивает на мысль, быть может, «Хурма» — рок-группа, — предполагает автор фото.
— Я бы сказала, что это живой памятник мыслей, чувств и чаяний людей, которые здесь живут. Радует, что эти граффити никто не закрашивает. Надеюсь, они останутся надолго, — говорит Евгения.
В комментариях к фотографиям Евгении заметили, что рисунки таких воробьев в Академгородке встречаются часто. В 2019 году издание «Бердск.Курьер.Среда» выяснило, что это изображение придумал некий Станислав, но он решил оставить загадкой значение этих птиц.
В августе 2020 года в Новосибирске исчезло одно известное граффити. На фасаде общежития