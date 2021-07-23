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«Любви нет. Бухай»: что новосибирцы рисуют на длинной стене у Обского моря — 10 граффити с разным настроением

Фотограф Евгения Трайнина решила показать рисунки тем, кто не успевает их разглядеть из машины

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Стену вдоль моря украшают граффити с разным настроением

Стену вдоль моря украшают граффити с разным настроением

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Сибирячка сделала подборку снимков с граффити со стены возле Обского моря

Новосибирский фотограф Евгения Трайнина сделала серию снимков, посвященных граффити, которые нарисованы на бетонной стене вдоль Обского моря — недалеко от плотины ГЭС.

— Я фотографирую местность вокруг дома, куда можно доехать на велосипеде. В основном это Советский район: Обское море, ГЭС, шлюз, ботанический сад с жабами и бурундуками, — рассказала Евгения. Своей подборкой граффити она хотела показать жителям города то, что некоторые не успевают увидеть из автомобиля.

«Дорога через плотину очень красивая. Едешь и обозреваешь уходящие за горизонт просторы», — признаётся девушка

«Дорога через плотину очень красивая. Едешь и обозреваешь уходящие за горизонт просторы», — признаётся девушка

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Дорога вдоль Обского моря длинная, вся стена изрисована граффити. Некоторые новые рисунки перекрывают старые, потому что пустых мест не осталось.

«Разноцветные надписи с признаниями в любви и поздравлениями с днем рождения добавляют летней атмосферы», — уверена Евгения

«Разноцветные надписи с признаниями в любви и поздравлениями с днем рождения добавляют летней атмосферы», — уверена Евгения

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— «Любви нет. Бухай» входит конфронтацию с соседней надписью: «Петя и Люда навсегда». На мой взгляд, самый смешной рисунок.

«Любви нет. Бухай», рядом граффити с надписью «мусора», а еще недалеко надпись: «Петя и Люда навсегда»

«Любви нет. Бухай», рядом граффити с надписью «мусора», а еще недалеко надпись: «Петя и Люда навсегда»

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Граффити о Пете и Люде, которое датируется 2019 годом на фото, перегородило другой рисунок. Но буква «Я» с сердцем перегородила Петю и Люду

Граффити о Пете и Люде, которое датируется 2019 годом на фото, перегородило другой рисунок. Но буква «Я» с сердцем перегородила Петю и Люду

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Любимый рисунок девушки — большая надпись «хурма».

— Было бы интересно узнать у авторов, какой смысл они вкладывали в это слово. Рядом с надписью нарисован человек — панк с козой, что наталкивает на мысль, быть может, «Хурма» — рок-группа, — предполагает автор фото.

Остается загадкой, что скрывается за словом хурма

Остается загадкой, что скрывается за словом хурма

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Старые рисунки закрашиваются новыми, поэтому граффити на фотографиях Евгении могут скоро исчезнуть

Старые рисунки закрашиваются новыми, поэтому граффити на фотографиях Евгении могут скоро исчезнуть

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Признаний в любви на стене много: Илья и Лена тоже уверены, что вместе навсегда

Признаний в любви на стене много: Илья и Лена тоже уверены, что вместе навсегда

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— Я бы сказала, что это живой памятник мыслей, чувств и чаяний людей, которые здесь живут. Радует, что эти граффити никто не закрашивает. Надеюсь, они останутся надолго, — говорит Евгения.

Некоторые граффити посвящены конкретным людям

Некоторые граффити посвящены конкретным людям

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В комментариях к фотографиям Евгении заметили, что рисунки таких воробьев в Академгородке встречаются часто. В 2019 году издание «Бердск.Курьер.Среда» выяснило, что это изображение придумал некий Станислав, но он решил оставить загадкой значение этих птиц.

Нарисованные воробьи в Академгородке встречаются часто

Нарисованные воробьи в Академгородке встречаются часто

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В августе 2020 года в Новосибирске исчезло одно известное граффити. На фасаде общежития № 10 в Кировском районе Новосибирска закрасили известное граффити — рисунок был сделан в память о погибшем местном жителе Иване Каштанове. Его историю мы рассказывали здесь.

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граффити
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