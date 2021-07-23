«Любви нет. Бухай»: что новосибирцы рисуют на длинной стене у Обского моря — 10 граффити с разным настроением

Новосибирский фотограф Евгения Трайнина сделала серию снимков, посвященных граффити, которые нарисованы на бетонной стене вдоль Обского моря — недалеко от плотины ГЭС.



— Я фотографирую местность вокруг дома, куда можно доехать на велосипеде. В основном это Советский район: Обское море, ГЭС, шлюз, ботанический сад с жабами и бурундуками, — рассказала Евгения. Своей подборкой граффити она хотела показать жителям города то, что некоторые не успевают увидеть из автомобиля.