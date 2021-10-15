«Может, ты где-то карту украла»: в Новосибирске кондуктор высадила девочку, которую не смогла рассчитать

В Новосибирске девочку высадили из автобуса, так как не работал терминал
15 октября в Новосибирске кондуктор и водитель автобуса
— Ребенок ехал в школу на автобусе
На видео кондуктор назвала Аню «взрослой девочкой» и объяснила, что платит за бензин из своих денег. В какой-то момент видео слышно, что кондуктору поддакивает мужской голос — как объяснила мама Ани, это водитель.
— Банковских карт сколько отбиваю. Социальные отбиваю. Банковская не пробивает, и что делать? Может, это не ваша карта банковская. Может, ты где-то украла или нашла. Я не имею права даже бесплатно возить. Потому что я автобус заправляю на свои деньги. Это не ночь на улице. Ночью я тебя, может быть, и повезла, но не днем. И на улице не зима
Аня не запомнила госномер автобуса, так как растерялась. Она рассказала маме, что в салоне в этот момент находилось
— Автобус двигался от остановки «Шевелева», в сторону Петухова, — объяснила Юлия.
Девочка села на остановке «Виктора Шевелева», и ей надо было доехать до остановки «Лесопарк имени академика Синягина». Между ними всего одна остановка «Дмитрия Шмонина», на которой девочку и высадили со скандалом. Аня сейчас находится в школе.
— Просто обидно стало за нее. Я дочь одна воспитываю.
Перевозчик
— Бывает, что они заправляют автобусы, но чеки потом предоставляются в компанию, — прокомментировал Константин Смышляев.
По данным 2ГИС, маршрут автобуса
В феврале 2021 года Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета. Несмотря на это, в Волгограде в конце февраля 2021 года