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«Может, ты где-то карту украла»: в Новосибирске кондуктор высадила девочку, которую не смогла рассчитать

Женщина устроила ребенку истерику и заявила, что сама платит за бензин в автобусе

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В автобусе не работал терминал

В автобусе не работал терминал

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В Новосибирске девочку высадили из автобуса, так как не работал терминал

15 октября в Новосибирске кондуктор и водитель автобуса № 12 отказались везти 12-летнюю школьницу из-за того, что терминал не смог пробить банковскую карту. Кондуктор заявила, что не может никого возить бесплатно и заправляет автобус на свои деньги.

— Ребенок ехал в школу на автобусе № 12. Наличных дома не оказалось, чтобы оплатить проезд. Я сказала ей взять мою банковскую карту для оплаты в автобусе. Но ее высадили кондуктор с водителем. Конец разговора она записала. Почти пустой автобус, ехать две остановки, — рассказала корреспонденту НГС Юлия — мама Ани (имя изменено).

На видео кондуктор назвала Аню «взрослой девочкой» и объяснила, что платит за бензин из своих денег. В какой-то момент видео слышно, что кондуктору поддакивает мужской голос — как объяснила мама Ани, это водитель.

— Банковских карт сколько отбиваю. Социальные отбиваю. Банковская не пробивает, и что делать? Может, это не ваша карта банковская. Может, ты где-то украла или нашла. Я не имею права даже бесплатно возить. Потому что я автобус заправляю на свои деньги. Это не ночь на улице. Ночью я тебя, может быть, и повезла, но не днем. И на улице не зима 40 градусов. А на улице +9 градусов. До свидания, — наорала кондуктор.

Аня не запомнила госномер автобуса, так как растерялась. Она рассказала маме, что в салоне в этот момент находилось 2–3 человека.

— Автобус двигался от остановки «Шевелева», в сторону Петухова, — объяснила Юлия.

Девочка села на остановке «Виктора Шевелева», и ей надо было доехать до остановки «Лесопарк имени академика Синягина». Между ними всего одна остановка «Дмитрия Шмонина», на которой девочку и высадили со скандалом. Аня сейчас находится в школе.

— Просто обидно стало за нее. Я дочь одна воспитываю. 90 дней в гипсе пролежала с переломом ноги. Нога не работает пока полноценно. Поэтому не всегда есть возможность до банкомата добраться. А тут такое хамство, — рассказала мама девочки.

Перевозчик 12-го автобуса — ООО «Автострада». Директор компании Константин Смышляев пообещал разобраться в ситуации. Он опроверг информацию, что кондукторы из своих денег оплачивают бензин.

— Бывает, что они заправляют автобусы, но чеки потом предоставляются в компанию, — прокомментировал Константин Смышляев.

По данным 2ГИС, маршрут автобуса № 12 идет от остановки «Александра Чистякова» до «Дюканова» через левый берег.

В феврале 2021 года Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета. Несмотря на это, в Волгограде в конце февраля 2021 года 14-летнего Арсения Маньшина кондуктор высадила из автобуса на мороз из-за того, что у него не сработала транспортная карта.

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автобускондукторшкольница
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