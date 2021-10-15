«Может, ты где-то карту украла»: в Новосибирске кондуктор высадила девочку, которую не смогла рассчитать

На видео кондуктор назвала Аню «взрослой девочкой» и объяснила, что платит за бензин из своих денег. В какой-то момент видео слышно, что кондуктору поддакивает мужской голос — как объяснила мама Ани, это водитель.

— Банковских карт сколько отбиваю. Социальные отбиваю. Банковская не пробивает, и что делать? Может, это не ваша карта банковская. Может, ты где-то украла или нашла. Я не имею права даже бесплатно возить. Потому что я автобус заправляю на свои деньги. Это не ночь на улице. Ночью я тебя, может быть, и повезла, но не днем. И на улице не зима 40 градусов . А на улице +9 градусов . До свидания, — наорала кондуктор.

Аня не запомнила госномер автобуса, так как растерялась. Она рассказала маме, что в салоне в этот момент находилось 2–3 человека.

— Автобус двигался от остановки «Шевелева», в сторону Петухова, — объяснила Юлия.

Девочка села на остановке «Виктора Шевелева», и ей надо было доехать до остановки «Лесопарк имени академика Синягина». Между ними всего одна остановка «Дмитрия Шмонина», на которой девочку и высадили со скандалом. Аня сейчас находится в школе.