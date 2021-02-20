Госдума не указ: кондуктор выгнала ребенка из автобуса в мороз, несмотря на новый закон, — что говорят юристы

Эта история произошла на днях в Волгограде — этой зимой даже на юге страны стоят морозы. Спешащего в музыкальную школу и только недавно переболевшего 14-летнего Арсения Маньшина кондуктор высадила из автобуса на мороз из-за того, что у него не сработала транспортная карта. Нагруженного школьным рюкзаком, нотной папкой и сумками расстроенного ребенка выставили из салона на половине пути между домом и школой при полном безразличии множества взрослых пассажиров. Никто из них даже не сделал попытки вступиться. Каждый делал вид, что его это не касается.
— Мой сын сел в 25-й автобус где-то в 09:30 утра, чтобы ехать на занятия в музыкальную школу, — рассказывает мама Арсения Ирина Маньшина. — Когда автобус подъезжал к улице Кропоткина, к мальчику подошла кондуктор и попросила оплатить проезд. Сын попытался расплатиться [транспортной] картой «Волна», но оказалось, что ее срок годности истек. На любые непредвиденные случаи у нашего ребенка всегда есть наличные, но надо было такому случиться, что именно в этот день он забыл кошелек дома! Тогда кондуктор потребовала от Арсения покинуть автобус. Он принял правильное решение — вернуться домой, а не идти пешком дальше, через дамбу. Это еще примерно такое же расстояние, что он проехал. В итоге ребенок четыре остановки шел обратно по морозу. Особенно беспокоит то, что он только переболел. А с собой у него, между прочим, были рюкзак, две сумки (со сменкой и формой для физкультуры) и папка с нотами. Из музыкальной Арсений должен был отправиться в школу к
Арсений рассказывает, что больше всего переживал за пропущенный урок в музыкальной школе.
— Я вышел из дома где-то в девять с чем-то, в музыкальной школе мне надо было быть в десять часов, — рассказывает Арсений. — Дошел до остановки, автобуса ждал минуты три, но уже успел подмерзнуть. Зашел на заднюю площадку, кондуктор стояла впереди, в автобусе было много людей. Я проехал две остановки, на третьей ко мне подошла кондуктор — ей было примерно сорок с лишним лет. Я приложил карту к ее аппарату, высветилась надпись, что-то вроде: «Срок годности истек». Тогда она спросила, есть ли у меня наличные, я ответил, что забыл кошелек. Кондуктор мне сказала: «Выходи». Я попросил меня не выгонять, объяснил: «У меня сегодня важный урок в музыкальной школе». Но она ответила, что без билета меня не повезут. Люди вокруг смотрели на нас и молчали. Мне было очень обидно и стыдно, что со мной такое произошло, к тому же при всех. Я вышел и сразу решил идти домой. Потому что пешком до музыкальной далеко и долго, а еще было холодно. Пока возвращался домой, сильно замерз — особенно нос и ноги... Теперь буду всегда проверять, чтобы карта работала и кошелек был с собой.
По словам матери, заплаканного сына она встретила на выходе из лифта — ребенок вернулся домой, так как идти в школу на вторую смену ему было рано.
— Арсений был расстроен в первую очередь из-за того, что не попал в музыкальную школу, — рассказывает Ирина Маньшина. — И тем самым, как он считает, подвел своего педагога, который готовит моего сына к участию во всероссийском конкурсе. Расстроен из-за несправедливости и бездушия. «Там был полный автобус, и никто, мама, никто не предложил помочь», — говорил мне ребенок, а у меня сердце кровью обливалось! Как же так, что за равнодушие?! Ведь окружающие видели, что ребенок не прятался, не оговаривался, а пытался расплатиться. Но у него элементарно не получилось этого сделать. И кондуктор, по словам сына, уже достаточно взрослая женщина, даже не захотела входить в положение. Мне интересно, у таких женщин свои дети и внуки есть? Как бы они восприняли подобное отношение к ним?
В компании, которая обслуживает автобусный маршрут, заявили, что не получали обращений и жалоб от родителей ребенка.
— К нам никто не обращался, родители ребенка тоже. Мы об этой информации узнали от администрации, — сообщили в ООО «Питеравто». — У нас в каждом автобусе установлены камеры, сейчас просматриваем видео. С водителя уже взяли объяснительную. В настоящий момент ведется проверка.
Проверку ведут и в администрации города.
— По данному факту уже проводится служебная проверка, — сообщил заместитель главы Волгограда Сергей Разумный. — В случае подтверждения информации к виновным лицам будут приняты самые жесткие меры. На протяжении ряда лет мы регулярно проводим работу, объясняя кондукторам и водителям о необходимости детально разбираться в каждой конкретной ситуации, особенно если речь идет о несовершеннолетних, и никогда ни в коем случае не высаживать из общественного транспорта детей, которые едут без сопровождения взрослых. Подавляющее большинство кондукторов прекрасно понимают данные требования, и подобный инцидент, если он имел место, является исключением, на основе которого мы тем не менее сделаем вполне конкретные выводы в отношении конкретных лиц.
16 февраля Госдума приняла в окончательном чтении поправки, запрещающие принудительную высадку из общественного транспорта детей, не достигших
— Оставлять ребенка одного на дороге из-за неоплаченного проезда — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью, — заявлял председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Юристы в свою очередь уточняют, что поправки еще не вступили в законную силу и теоретически детей высаживать еще законно — хоть и аморально.
— Да, поправки в закон приняты в третьем чтении, но в силу еще не вступили, — комментирует вице-президент Федерального союза адвокатов России Ваграм Давтян. — Поэтому на сегодня можно рассматривать действия кондукторов, которые высаживают школьников, на предмет вероятных последствий. А если с ребенком произошел несчастный случай, он простудился, заболел и так далее? В этой связи актуально рассматривать возможность возмещения затрат на те же лекарства или компенсацию морального вреда. Однако необходимо доказать причинно-следственную связь.
Необходимость законодательного урегулирования проблемы действительно назрела. Из разных уголков страны мы узнаем о примерах, когда детей-безбилетников высаживали из общественного транспорта и они по несколько километров шли пешком, в том числе в темное время суток и непогоду.