Госдума не указ: кондуктор выгнала ребенка из автобуса в мороз, несмотря на новый закон, — что говорят юристы

Арсений рассказывает, что больше всего переживал за пропущенный урок в музыкальной школе.

— Я вышел из дома где-то в девять с чем-то, в музыкальной школе мне надо было быть в десять часов, — рассказывает Арсений. — Дошел до остановки, автобуса ждал минуты три, но уже успел подмерзнуть. Зашел на заднюю площадку, кондуктор стояла впереди, в автобусе было много людей. Я проехал две остановки, на третьей ко мне подошла кондуктор — ей было примерно сорок с лишним лет. Я приложил карту к ее аппарату, высветилась надпись, что-то вроде: «Срок годности истек». Тогда она спросила, есть ли у меня наличные, я ответил, что забыл кошелек. Кондуктор мне сказала: «Выходи». Я попросил меня не выгонять, объяснил: «У меня сегодня важный урок в музыкальной школе». Но она ответила, что без билета меня не повезут. Люди вокруг смотрели на нас и молчали. Мне было очень обидно и стыдно, что со мной такое произошло, к тому же при всех. Я вышел и сразу решил идти домой. Потому что пешком до музыкальной далеко и долго, а еще было холодно. Пока возвращался домой, сильно замерз — особенно нос и ноги... Теперь буду всегда проверять, чтобы карта работала и кошелек был с собой.

