Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета

Депутаты Госдумы узаконили запрет на высадку из общественного транспорта детей, у которых нет проездного или денег на билет. Законопроект был принят сегодня во втором, основном чтении. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше
— Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.
По словам спикера, принятие закона позволит такие случаи исключить и обеспечить безопасность детей.
Поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте — раньше они регламентировались на федеральном уровне и не учитывали местной специфики. Сейчас же регионы смогут самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.
В Новосибирске было несколько громких историй, когда кондукторы высаживали детей в безлюдных местах далеко от дома. Зимой 2019 года 10-летнюю девочку, забывшую дома справку, заставили вечером выйти из автобуса на остановке ТЭЦ-5. До этого водитель автобуса № 139 «Кольцово — Академгородок» грубо заставил расплатиться за проезд ребёнка из многодетной семьи, несмотря на то, что он ехал с проездным билетом.