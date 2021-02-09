Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета

Депутаты Госдумы узаконили запрет на высадку из общественного транспорта детей, у которых нет проездного или денег на билет. Законопроект был принят сегодня во втором, основном чтении. Изменения вносятся в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет , если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал. Принятый законопроект отныне запретит делать это.

— Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС.