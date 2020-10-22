22 октября четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 3/10
usd 77.03
eur 91.34
Тема дняУмерла 42-летняя учительница из Новосибирска

Все новости

Все новости

Новосибирские автобусы начали принимать банковские карты — рассказываем, где теперь не нужна наличка

НГС публикует инфографику с видами транспорта, где есть расчет по терминалам

742
11Обсудить

Поделиться

В коммерческих автобусах начали принимать оплату банковскими картами

В коммерческих автобусах начали принимать оплату банковскими картами

В Новосибирске часть автобусов стала принимать к оплате банковские карты

В новосибирских коммерческих автобусах начали вводить систему расчетов по банковским картам. Ранее в этих автобусах безналичная оплата поддерживалась только картами ЕТК.

НГС сделал инфографику, чтобы рассказать читателям, где в новосибирском транспорте можно будет рассчитаться транспортной картой, а где — также банковской.

По наблюдению корреспондента НГС, расчет по банковским картам в коммерческих автобусах ввели примерно неделю назад. Пресс-центр мэрии в ответе на запрос НГС сообщил, что с октября перевозчики закупают контрольно-кассовую технику для безналичной оплаты.

— Согласно имеющимся данным, 24 немуниципальных перевозчика, обслуживающих маршруты автобусов № 1, 5, 13, 29, 31, 34, 39, 44, 46, 55, 57, 60, 79, 96, 97 и маршрутных такси № 8, 10, 24, 38, 65, 87, 90, уже заключили договоры с оператором системы «Электронный проездной — Новосибирск» на перевозку пассажиров с использованием современной терминальной техники, принимающей к расчету банковские карты, — сообщили в пресс-центре мэрии. — В настоящее время осуществляется поэтапное подключение оборудования к работе в системе, что позволит осуществлять расчет банковскими картами.

Таким образом, теперь банковскими картами можно будет расплатиться в метрополитене, троллейбусах, трамваях, на автобусных маршрутах Советского и Первомайского районов, обслуживаемых МКП «ПАТП-4» (20, 21, 36, 50, 54, 68, 69, 7, 23, 45, 51л, 65, 72, 88), и на нескольких маршрутах коммерческих перевозчиков.

По информации мэрии, в ближайшее время все перевозчики должны перейти на адаптированные терминалы, чтобы пассажир мог рассчитаться банковской картой.

Два года назад в новосибирском транспорте пытались внедрить систему MULTIPASS. Для этого в маршрутках, городском электротранспорте и в метро ставили валидаторы. Чтобы завлечь пассажиров, даже предлагали скидки за проезд. Но система, видимо, оказалась сложной для пассажиров (чтобы рассчитываться, нужно было скачать приложение, создать личный кабинет и пополнять счет). Несколько месяцев назад валидаторы убрали из троллейбусов и трамваев. В августе их демонтировали со станций метрополитена, уточнили в пресс-службе метро.

Введение новой системы для расчетов пассажиров связано с тем, что коммерческих перевозчиков переводят на муниципальный контракт. Как объяснял ранее заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров, сейчас перевозчик зависит от прибыли, то есть для него главное — сколько пассажиров зайдут в автобус. Теперь мэрия (заказчик) будет платить за выполненные рейсы, соответственно, перевозчик не будет ориентироваться на количество пассажиров. Главное — выполнить обязательства по контракту, то есть предоставить качественную услугу.

Также в мэрии анонсировали появление сетевого тарифа (пока он есть только в метро и горэлектротранспорте) проездных на несколько поездок и даже зональных тарифов. Предполагается, что такая возможность появится, когда доходы перевозчика будут более прозрачными.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

безналичный расчетобщественный транспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (11)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!