Новосибирские автобусы начали принимать банковские карты — рассказываем, где теперь не нужна наличка

Два года назад в новосибирском транспорте пытались внедрить систему MULTIPASS. Для этого в маршрутках, городском электротранспорте и в метро ставили валидаторы. Чтобы завлечь пассажиров, даже предлагали скидки за проезд. Но система, видимо, оказалась сложной для пассажиров (чтобы рассчитываться, нужно было скачать приложение, создать личный кабинет и пополнять счет). Несколько месяцев назад валидаторы убрали из троллейбусов и трамваев. В августе их демонтировали со станций метрополитена, уточнили в пресс-службе метро.

Введение новой системы для расчетов пассажиров связано с тем, что коммерческих перевозчиков переводят на муниципальный контракт. Как объяснял ранее заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров, сейчас перевозчик зависит от прибыли, то есть для него главное — сколько пассажиров зайдут в автобус. Теперь мэрия (заказчик) будет платить за выполненные рейсы, соответственно, перевозчик не будет ориентироваться на количество пассажиров. Главное — выполнить обязательства по контракту, то есть предоставить качественную услугу.