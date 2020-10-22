Новосибирские автобусы начали принимать банковские карты — рассказываем, где теперь не нужна наличка

В Новосибирске часть автобусов стала принимать к оплате банковские карты
В новосибирских коммерческих автобусах начали вводить систему расчетов по банковским картам. Ранее в этих автобусах безналичная оплата поддерживалась только картами ЕТК.
НГС сделал инфографику, чтобы рассказать читателям, где в новосибирском транспорте можно будет рассчитаться транспортной картой, а где — также банковской.
По наблюдению корреспондента НГС, расчет по банковским картам в коммерческих автобусах ввели примерно неделю назад. Пресс-центр мэрии в ответе на запрос НГС сообщил, что с октября перевозчики закупают контрольно-кассовую технику для безналичной оплаты.
— Согласно имеющимся данным, 24 немуниципальных перевозчика, обслуживающих маршруты автобусов
Таким образом, теперь банковскими картами можно будет расплатиться в метрополитене, троллейбусах, трамваях, на автобусных маршрутах Советского и Первомайского районов, обслуживаемых МКП «
По информации мэрии, в ближайшее время все перевозчики должны перейти на адаптированные терминалы, чтобы пассажир мог рассчитаться банковской картой.
Два года назад в новосибирском транспорте пытались внедрить систему MULTIPASS. Для этого в маршрутках, городском электротранспорте и в метро ставили валидаторы. Чтобы завлечь пассажиров, даже предлагали скидки за проезд. Но система, видимо, оказалась сложной для пассажиров (чтобы рассчитываться, нужно было скачать приложение, создать личный кабинет и пополнять счет). Несколько месяцев назад валидаторы убрали из троллейбусов и трамваев. В августе их демонтировали со станций метрополитена, уточнили в пресс-службе метро.
Введение новой системы для расчетов пассажиров связано с тем, что коммерческих перевозчиков переводят на муниципальный контракт. Как объяснял ранее заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров, сейчас перевозчик зависит от прибыли, то есть для него главное — сколько пассажиров зайдут в автобус. Теперь мэрия (заказчик) будет платить за выполненные рейсы, соответственно, перевозчик не будет ориентироваться на количество пассажиров. Главное — выполнить обязательства по контракту, то есть предоставить качественную услугу.
Также в мэрии анонсировали появление сетевого тарифа (пока он есть только в метро и горэлектротранспорте) проездных на несколько поездок и даже зональных тарифов. Предполагается, что такая возможность появится, когда доходы перевозчика будут более прозрачными.