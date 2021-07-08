«Мэрии придется платить за перевозку воздуха»: новосибирец протестировал новые автобусы — изучаем плюсы и минусы

С 1 июля на маршруты № 23 и 45 вышло 40 новых автобусов, купленных по федеральной программе БКД. За два дня я успел прокатиться уже два раза. Первый раз в вечерний час пик от Морского проспекта до ОбьГЭС, второй раз — в утренний час пик из микрорайона «Щ» в Верхнюю Зону. Поделюсь своими впечатлениями.



На участке от Верхней Зоны до ОбьГЭС автобус был полный. Не по паспорту, а по комфортному размещению, то есть два десятка пассажиров в него безусловно еще влезли бы (и даже больше), только это вызвало бы большой дискомфорт. А так, если бы не сильная духота, было бы вполне нормально.



Оплата — через специальные валидаторы. Их три штуки на салон: два на средней площадке и один на задней. Принимают все виды транспортных карт, а также банковские карты Visa, MasterCard, «Мир». При мне они работали стабильно без сбоев, но до этого в профильных чатах писали, что иногда не считывают с первого раза. Вместо кондуктора была бойкая тетенька-консультант, которая объясняла пассажирам, как оплачивать проезд, и просила внимательно следить, оплачен проезд в итоге или нет (информация об этом выводится на экран). Тех, кто хотел оплатить наличными, направляла к водителю.

