«Мэрии придется платить за перевозку воздуха»: новосибирец протестировал новые автобусы — изучаем плюсы и минусы

Житель Академгородка протестировал новые автобусы
На городские маршруты вышли 40 новых автобусов НЕФАЗ, которые мэрия Новосибирска получила по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Новый транспорт поставили на маршруты Советского района: 22 автобуса работают на маршруте
С 1 июля на маршруты № 23 и 45 вышло 40 новых автобусов, купленных по федеральной программе БКД. За два дня я успел прокатиться уже два раза. Первый раз в вечерний час пик от Морского проспекта до ОбьГЭС, второй раз — в утренний час пик из микрорайона «Щ» в Верхнюю Зону. Поделюсь своими впечатлениями.
На участке от Верхней Зоны до ОбьГЭС автобус был полный. Не по паспорту, а по комфортному размещению, то есть два десятка пассажиров в него безусловно еще влезли бы (и даже больше), только это вызвало бы большой дискомфорт. А так, если бы не сильная духота, было бы вполне нормально.
Оплата — через специальные валидаторы. Их три штуки на салон: два на средней площадке и один на задней. Принимают все виды транспортных карт, а также банковские карты Visa, MasterCard, «Мир». При мне они работали стабильно без сбоев, но до этого в профильных чатах писали, что иногда не считывают с первого раза. Вместо кондуктора была бойкая тетенька-консультант, которая объясняла пассажирам, как оплачивать проезд, и просила внимательно следить, оплачен проезд в итоге или нет (информация об этом выводится на экран). Тех, кто хотел оплатить наличными, направляла к водителю.
По ее словам, консультанты будут работать первые два дня, а потом маршрут будет полностью переведен на бескондукторную схему работы. В целом схема выглядит вполне рабочей (если сбоев не будет), люди все расплачивались без проблем, никто не пытался увильнуть.
Единственное замеченное неудобство — необходимость с наличными протискиваться вперед к водителю, что при полном салоне было весьма неудобно. Искусственно создавалась давка там, где ее быть не должно. На мой взгляд, эту проблему можно решить, если рекомендовать пассажирам при оплате наличными входить в переднюю дверь, а водителей обязать открывать ее на вход при наличии таких пассажиров.
А вот на следующее утро из «Щ» в Верхнюю Зону автобус ехал почти пустым, и я смог детально его отснять изнутри. При этом, кажется, ни один из пассажиров, севших на Демакова, не проехал дальше остановки «Аптека
Это говорит о том, что самых массовых пассажиров от Демакова в сторону институтов СО РАН и Верхней Зоны за счет дополнительной петли по микрорайону «Щ» 23-й маршрут практически потерял. Они все пересели на прямые маршрутки, которые теперь идут на 10–20 минут быстрее.
Другая причина такого низкого заполнения — по этому направлению много других автобусов и маршруток. Менее чем за минуту перед нашим автобусом шел автобус
Теперь о самом автобусе модели НЕФАЗ-5299-40-57. Снаружи он красив, я бы даже сказал чертовски красив. «Новосибирский» белый цвет, на мой взгляд, для него не самый удачный, но всё равно очень хорошо и современно смотрится. Это первые автобусы с таким современным дизайном в Новосибирске, аналогичные работают в Москве, Казани, Екатеринбурге и некоторых других городах. Да они бы в любом современном городе достойно смотрелись.
Компоновка салона в целом неплохая. Есть некоторые недостатки, но они некритичные. Пространство в целом используется весьма эффективно (хотя не идеально), поэтому мест для сидений довольно много — 29. Правда, одна странность всё же есть: между первой и средней дверью по правому борту одну сидушку зачем-то поставили боком. Логика непонятна, возможно, заказали под кондуктора, но ведь от них отказались. Или на всякий случай, вдруг эксперимент провалится. А ведь можно было на ее место поставить две сидушки лицом вперед. Было бы удобно и на одно место больше. К слову, европейские производители при таких же габаритах и трех дверях умеют размещать до 33–35 сидений.
Надо отдать должное департаменту транспорта мэрии и ПАТП-4 в том, что после жалоб на варварскую заклейку окон рекламой и различной служебной информацией в автобусах предыдущих поставок здесь они полностью исправились. На окнах снаружи остались небольшие и почти не бросающиеся в глаза наклейки нацпроекта «БКД», но это, как понимаю, федеральные требования. А вот внутри было всё просто идеально. Схема маршрутов, правила проезда, расписание маршрута были размещены очень деликатно и обзору из окон автобуса никак не мешали. Молодцы, очень приятно.
А вот комплектация салона подкачала. Главный недостаток, как я уже сказал, — очень плохая вентиляция салона. Есть два люка (кстати, отрываются не вручную, а кнопками), но они вентилируют слабо. А форточек на весь салон всего четыре, и они узкие. В итоге в автобусе очень душно даже во время движения (а что будет, если он застрянет в пробке?). Проблему обостряет плохая теплоизоляция моторного отсека. Автобус явно проектировался с расчетом на работу кондиционера, но его не поставили.
Второй минус — сиденья. Наверное, взяли самые дешевые, которые нашли. Под пятой точкой у них зачем-то пластиковая вставка, сидеть на ней не очень удобно, к тому же она холодная (чувствуется через тонкие штаны).
Из плюсов — хорошие отопители и герметичные стеклопакеты на окнах. Замерзать они не должны. Надеюсь, это оценим зимой. Но кондиционер, безусловно, нужен, заказ без него был ошибкой. Будем надеяться, что это учтут при заказе следующей партии.
Резюмируя: в целом я доволен. Автобусы почти отличные, ходят часто и допоздна (первый рейс в 05:40, последний — в 23:00). Но над маршрутной схемой надо работать, пока она неудобная для значительной части пассажиров и, скорее всего, чрезмерно убыточная для оператора.
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