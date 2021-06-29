На маршруты Первомайки выпустили 40 новых автобусов — разглядываем снимки с новыми машинами

— Лет пять, может быть, даже шесть назад, когда на площадке ПАТП-4 проводился очередной конкурс мастерства водителей, условия были крайне сложные, была сложная экономическая ситуация — изношенный автобусный парк, еще ЛИАЗы, по-моему были, МАЗы. И прямо скажем, настроение было не очень, — отметил во время презентации новых автобусов мэр Анатолий Локоть. — Но, выступая тогда, я обещал, что мы сделаем всё, чтобы не просто сохранить ПАТП-4 как символ общественного транспорта, а будем развивать его и обязательно наступит тот день, когда мы подойдем к обновлению подвижного состава.

