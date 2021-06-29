На маршруты Первомайки выпустили 40 новых автобусов — разглядываем снимки с новыми машинами

40 новых автобусов выйдут на городские маршруты Новосибирска
На маршруты новосибирского общественного транспорта выйдут 40 новых автобусов НЕФАЗ —
Предприятие получило новый транспорт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — в ближайшее время автобусы выйдут на маршруты общественного транспорта в Первомайском районе. Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил ключи от новых автобусов НЕФАЗ водителям
— Лет пять, может быть, даже шесть назад, когда на площадке
Мэр подчеркнул, что это «определенный прорыв» в решении вопроса транспортной доступности Новосибирска, тем более Новосибирск готовится к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. И отметил, что автобусы удалось получить при содействии областного Минтранса, благодаря проекту «БКД».
По словам Анатолия Локтя, кроме нового транспорта нужно привести в порядок дорогу, чтобы не подъезжать «на стиральной доске» на новых автобусах.
Заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин подчеркнул, что это экономические автобусы.
— В июле 2020 года мэрия города Новосибирска совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подготовила и направила заявку в Министерство транспорта РФ на участие в программе обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам рассмотрения заявок город Новосибирск занял
Контракт заключен 3 февраля на сумму 395,6 миллиона рублей. Срок действия договора — 2021–2022 год.
Новые автобусы передали в МКП «ПАТП-4» в мае.
По информации мэрии, это автобусы большого класса модели НЕФАЗ на газомоторном топливе. Вмещают
Новый транспорт выйдет на маршруты Первомайского района:
В начале года на ПАТП-4 уже поступило 15 новых автобусов из Белоруссии — на приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета потратили