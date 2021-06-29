29 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 72.18
eur 86.17
Тема дняВ заведения пустят только по QR-коду?

Все новости

Все новости

На маршруты Первомайки выпустили 40 новых автобусов — разглядываем снимки с новыми машинами

Каждый из автобусов вместит 110 пассажиров

366
8Обсудить

Поделиться

Новые автобусы будут ходить по Первомайскому району

Новые автобусы будут ходить по Первомайскому району

Поделиться

40 новых автобусов выйдут на городские маршруты Новосибирска

На маршруты новосибирского общественного транспорта выйдут 40 новых автобусов НЕФАЗ — 29 июня на ПАТП-4 показали, как они выглядят.

Предприятие получило новый транспорт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — в ближайшее время автобусы выйдут на маршруты общественного транспорта в Первомайском районе. Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть вручил ключи от новых автобусов НЕФАЗ водителям ПАТП-4.

40 новых автобусов ПАТП-4 получило по программе «БКД»

40 новых автобусов ПАТП-4 получило по программе «БКД»

Поделиться

— Лет пять, может быть, даже шесть назад, когда на площадке ПАТП-4 проводился очередной конкурс мастерства водителей, условия были крайне сложные, была сложная экономическая ситуация — изношенный автобусный парк, еще ЛИАЗы, по-моему были, МАЗы. И прямо скажем, настроение было не очень, — отметил во время презентации новых автобусов мэр Анатолий Локоть. — Но, выступая тогда, я обещал, что мы сделаем всё, чтобы не просто сохранить ПАТП-4 как символ общественного транспорта, а будем развивать его и обязательно наступит тот день, когда мы подойдем к обновлению подвижного состава.

Мэр подчеркнул, что это «определенный прорыв» в решении вопроса транспортной доступности Новосибирска, тем более Новосибирск готовится к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею. И отметил, что автобусы удалось получить при содействии областного Минтранса, благодаря проекту «БКД».

Автобусы марки НЕФАЗ приобрели в лизинг

Автобусы марки НЕФАЗ приобрели в лизинг

Поделиться

По словам Анатолия Локтя, кроме нового транспорта нужно привести в порядок дорогу, чтобы не подъезжать «на стиральной доске» на новых автобусах.

Заместитель министра транспорта Новосибирской области Вячеслав Невежин подчеркнул, что это экономические автобусы.

На презентации мэр Анатолий Локоть сказал, что выполнил обещание обновить парк муниципального предприятия

На презентации мэр Анатолий Локоть сказал, что выполнил обещание обновить парк муниципального предприятия

Поделиться

— В июле 2020 года мэрия города Новосибирска совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области подготовила и направила заявку в Министерство транспорта РФ на участие в программе обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам рассмотрения заявок город Новосибирск занял 6-е место, предусматривающее выделение 40 единиц автобусов на условиях лизинга, — напомнили в пресс-центре мэрии.

Вместительность автобуса — <nobr class="_">110 пассажиров</nobr>

Вместительность автобуса — 110 пассажиров

Поделиться

Контракт заключен 3 февраля на сумму 395,6 миллиона рублей. Срок действия договора — 2021–2022 год. В 2021 году предусмотрено софинансирование из областного бюджета в размере 29,1 млн рублей. Дальнейшее финансирование будет только из городского бюджета.

Новые автобусы передали в МКП «ПАТП-4» в мае.

В автобусах низкий пол и откидная платформа для посадки-высадки маломобильных граждан

В автобусах низкий пол и откидная платформа для посадки-высадки маломобильных граждан

Поделиться

По информации мэрии, это автобусы большого класса модели НЕФАЗ на газомоторном топливе. Вмещают 110 пассажиров, имеют низкий пол и откидную платформу для посадки-высадки маломобильных граждан. Также в них установлены системы навигации, видеонаблюдения, контроля за поведением водителя.

Новый транспорт выйдет на маршруты Первомайского района: 22 автобуса будут работать на маршруте № 45 Чемской бор — Центральный корпус, 18 автобусов — на маршруте № 23 Общественный торговый центр — ОРМЗ.

Автобусы работают на газомоторном топливе

Автобусы работают на газомоторном топливе

Поделиться

В начале года на ПАТП-4 уже поступило 15 новых автобусов из Белоруссии — на приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета потратили 100 миллионов рублей. Новый транспорт распределили по трем маршрутам Первомайского района. За несколько лет все автобусные маршруты перейдут на муниципальный контракт, но только после того, как закончатся действующие договоры. В конце марта представители управления пассажирскими перевозками мэрии Новосибирска рассказали подробности работы транспорта по новой системе.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

муниципальный контрактновые автобусыПАТП-4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...