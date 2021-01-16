В Новосибирске на маршрут вышли 15 новых белорусских автобусов

Сегодня, 16 января, в Новосибирске 15 белорусских автобусов вышли на три маршрута — на приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета уже потратили 100 миллионов.



В пятницу, 15 января, машины передали транспортному предприятию ПАТП-4. Это газомоторные автобусы 2020 года выпуска, их распределят по трем маршрутам: № 45 (Чемской бор — Центральный корпус), № 54 (Твардовского — вокзал Новосибирск Главный) и № 23 («Общественный торговый центр» — ОРМЗ).