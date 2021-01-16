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В Новосибирске на маршрут вышли 15 новых белорусских автобусов

Этот транспорт будет работать в Советском и Первомайском районах

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15 новых автобусов выходят на проблемные маршруты

15 новых автобусов выходят на проблемные маршруты

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Сегодня, 16 января, в Новосибирске 15 белорусских автобусов вышли на три маршрута — на приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета уже потратили 100 миллионов.

В пятницу, 15 января, машины передали транспортному предприятию ПАТП-4. Это газомоторные автобусы 2020 года выпуска, их распределят по трем маршрутам: № 45 (Чемской бор — Центральный корпус), № 54 (Твардовского — вокзал Новосибирск Главный) и № 23 («Общественный торговый центр» — ОРМЗ).

В декабре мэр говорил, что на маршрутах № 23 и 45 часто бывали сбои и поступало много замечаний от горожан. Новые автобусы, на его взгляд, должны улучшить ситуацию.

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— Их 15 всего, это три маршрута, их не так много. Нам надо больше значительно, но это только первый шаг. Впереди в наступившем году получение еще 40. Дальше мы просматриваем следующие варианты пополнения, обновления нашего подвижного состава. И таким образом муниципальный общественный транспорт будет развиваться, — отметил мэр во время передачи автобусов.

Как уточнили в пресс-центре мэрии, 100 миллионов, полученные в рамках проекта «Народный бюджет», направлены на предоплату и первый лизинговый платеж. По контракту следующие платежи в течение 5 лет будет выплачивать ПАТП-4, их объем не называется.

В конце декабря в Новосибирск прибыла первая партия минских автобусов — как они выглядят, можно посмотреть здесь. В ноябре мэр рассказал, что есть идея украсить эти автобусы символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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Минскавтобусыобщественный транспорт
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