В Новосибирске на маршрут вышли 15 новых белорусских автобусов

Сегодня, 16 января, в Новосибирске 15 белорусских автобусов вышли на три маршрута — на приобретение транспорта в лизинг из городского бюджета уже потратили 100 миллионов.
В пятницу, 15 января, машины передали транспортному предприятию ПАТП-4. Это газомоторные автобусы 2020 года выпуска, их распределят по трем маршрутам:
В декабре мэр говорил, что на маршрутах
— Их 15 всего, это три маршрута, их не так много. Нам надо больше значительно, но это только первый шаг. Впереди в наступившем году получение еще 40. Дальше мы просматриваем следующие варианты пополнения, обновления нашего подвижного состава. И таким образом муниципальный общественный транспорт будет развиваться, — отметил мэр во время передачи автобусов.
Как уточнили в пресс-центре мэрии, 100 миллионов, полученные в рамках проекта «Народный бюджет», направлены на предоплату и первый лизинговый платеж. По контракту следующие платежи в течение 5 лет будет выплачивать ПАТП-4, их объем не называется.
В конце декабря в Новосибирск прибыла первая партия минских автобусов — как они выглядят, можно посмотреть здесь. В ноябре мэр рассказал, что есть идея украсить эти автобусы символикой Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.