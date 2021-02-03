Мэрия Новосибирска заключила договор на покупку 40 новых автобусов

В Новосибирске заключили договор лизинга на покупку 40 новых автобусов, сообщили в пресс-центре мэрии.
Документ подписали с «Государственной транспортной лизинговой компанией». Средства на покупку будут выделены по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
— Предусматривается поставка 40 газомоторных автобусов категории М3 первого класса во втором квартале 2021 года, — объяснили в мэрии.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить, сколько средств будет потрачено из бюджета города на софинансирование покупки.
Новая техника выйдет на два городских маршрута: