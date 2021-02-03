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Мэрия Новосибирска заключила договор на покупку 40 новых автобусов

Транспорт купят во втором квартале этого года

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Новые автобусы будут обслуживать маршруты:&nbsp;<nobr class="_">№ 23</nobr> «Общественный торговый центр — ОРМЗ» и <nobr class="_">№ 45</nobr> «Чемской бор — Облбольница»

Новые автобусы будут обслуживать маршруты: № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ» и № 45 «Чемской бор — Облбольница»

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В Новосибирске заключили договор лизинга на покупку 40 новых автобусов, сообщили в пресс-центре мэрии.

Документ подписали с «Государственной транспортной лизинговой компанией». Средства на покупку будут выделены по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Предусматривается поставка 40 газомоторных автобусов категории М3 первого класса во втором квартале 2021 года, — объяснили в мэрии.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой уточнить, сколько средств будет потрачено из бюджета города на софинансирование покупки.

Новая техника выйдет на два городских маршрута: № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ» и № 45 «Чемской бор — Облбольница».

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автобуслизингновые автобусы
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