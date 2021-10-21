Почему в автобусах разряжаются терминалы? И сколько на самом деле получает кондуктор? Откровенный рассказ

«У меня терминал разрядился»

Терминал разрядиться, конечно, может, но у меня такого не было. Нам в муниципальном предприятии выдавались старые пересчитанные рулонные билетики. Там обозначена цена в 19 рублей и стоит штамп «Пересчитано». Просто так я не имел права пользоваться этими билетами — только в случае поломки или разрядки терминала. При этом карты считывать мне было бы нечем.

Был случай, когда я работал на маршруте № 45 , и мне дали терминал с плохой батареей. Перед последним кругом маршрута оставалось одно деление зарядки — оно уже «моргало», и терминал мог сесть в любой момент. При этом он не утратил своей работоспособности. Заряжать терминалы в пути негде и нечем. Только если свой шнур купить — там обычный USB-mini.

По правилам они заряжаются в гараже ночью. Я прихожу в кассу, сдаю деньги и терминал. Там ставят его на зарядку, а к утру отдают заряженным. Правда, однажды дали незаряженный терминал. И я это проглядел. К концу смены он кое-как дышал, но работал. До конца смены доработал. Следить за состоянием терминала — обязанность кассира, а не кондуктора. У нас в случае поломки терминала на линии кондуктор звонит в билетную кассу предприятия. Тогда работнику везут новый терминал на конечный пункт. А до этого момента я выдаю рулонные билеты вместо чеков, если терминал совсем нерабочий. Ну а проверить работоспособность терминала до выезда на линию я не мог. Если выбью билет для проверки, в кассе должно уже быть 25 рублей, которые мне придется вложить самому.