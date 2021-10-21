Почему в автобусах разряжаются терминалы? И сколько на самом деле получает кондуктор? Откровенный рассказ

Новосибирский кондуктор объяснил постоянные проблемы с безналичной оплатой
Безналичная система оплаты в общественном транспорте уже давно работает с перебоями. На этой неделе НГС вместе с экспертами разбирался, почему так трудно расплатиться безналом и с какими проблемами сталкиваются перевозчики. Бывший кондуктор на условиях анонимности рассказал нам тонкости работы и объяснил, почему нельзя спихивать вину на работников транспорта. Публикуем его подробный рассказ об изнанке работы.
Я работал в единственном автобусном муниципальном предприятии города — ПАТП-4. И всё же разница между муниципальным и коммерческим транспортом есть. Буду говорить с упором на муниципальные маршруты. Кондуктором я не работаю ровно месяц — пришлось уволиться из-за учебы.
«Ты попал в black list?»
ПАТП-4 — первое предприятие в Новосибирске, в котором ввели систему безналичного банковского расчета. И изначально проблем в работе этой системы я особо не замечал. Например, не сталкивался с таким, чтобы терминал вообще не пробивал банковские карты. Было несколько дней, когда почему-то не принимались карты банка «Открытие». Я позвонил в кассу предприятия. Там сказали, что это скорее проблемы банка, чем терминала.
Еще иногда терминал выдает сообщение: «Обслуживание невозможно. Карта находится в стоп-листе». Оно появляется по разным причинам. Некоторые банки устанавливают минимальные балансы по картам. То есть если этот минимальный баланс на счету есть, то терминал считает карту. Иначе он скажет, что карта в стоп-листе. Многие говорят, мол, «у меня не заблокирована карта и есть 25 рублей на ней». Стоп-лист — это не черный список. Карта не заблокирована, но терминал по каким-то причинам не списывает деньги с карты.
Бывает так, что пассажиры переводят деньги с одной карты на другую, и тогда оплата проходит. Бывает, что два человека с одинаковыми картами рассчитываются. У обоих 25 рублей на балансе. У одного они снимаются, а у другого нет.
«У меня терминал разрядился»
Терминал разрядиться, конечно, может, но у меня такого не было. Нам в муниципальном предприятии выдавались старые пересчитанные рулонные билетики. Там обозначена цена в 19 рублей и стоит штамп «Пересчитано». Просто так я не имел права пользоваться этими билетами — только в случае поломки или разрядки терминала. При этом карты считывать мне было бы нечем.
Был случай, когда я работал на маршруте
По правилам они заряжаются в гараже ночью. Я прихожу в кассу, сдаю деньги и терминал. Там ставят его на зарядку, а к утру отдают заряженным. Правда, однажды дали незаряженный терминал. И я это проглядел. К концу смены он кое-как дышал, но работал. До конца смены доработал. Следить за состоянием терминала — обязанность кассира, а не кондуктора. У нас в случае поломки терминала на линии кондуктор звонит в билетную кассу предприятия. Тогда работнику везут новый терминал на конечный пункт. А до этого момента я выдаю рулонные билеты вместо чеков, если терминал совсем нерабочий. Ну а проверить работоспособность терминала до выезда на линию я не мог. Если выбью билет для проверки, в кассе должно уже быть 25 рублей, которые мне придется вложить самому.
Руководство не дает никаких инструкций относительно терминала, а только рассказывает, как им пользоваться и что можно попробовать сделать в случае ошибки или поломки терминала. Конечно, в должностной инструкции написано, что если человек не может оплатить проезд не по своей вине, то пассажир едет бесплатно.
Сколько получает кондуктор?
Работал я на разных маршрутах, но основные были
Коммерческие кондукторы получают зарплату так: сколько заработали налички за смену, столько и получили. В некоторых предприятиях идет еще бонус — несколько рублей с билета при оплате картой. У нас же всё иначе — платят по часовой ставке. Сколько ты отработал, столько тебе и заплатят. И даже если автобус ломается, а я сижу в гараже, зарплата у меня идет. Не так много, как на линии, но идет.
Есть план по пассажирам на день, и если ты этот план выполняешь, то выплачивают премию в виде 105% от наработанных часов. Поясню: если я «чистыми часами» за месяц заработал 10 тысяч рублей, то за выполнение плана я получу к этой сумме еще 10,5 тысячи. За каждый проданный билет доплачивалось по 30–45 копеек. Получается, если я за месяц продал 3 тысячи билетов, то получу еще 1350 рублей. В среднем, если работать по графику 2/2, в месяц выходит 16–17 тысяч.
Кондуктор платит за топливо?
У нас на территории предприятия есть заправка с дизелем. Предприятие само заправляет автобусы за свой счет. Но есть нормы по расходу солярки. Как правило, дефицита никогда не наблюдается. Новые автобусы на газу ездят заправляться на другую специальную заправку. Водителям выдают карты для заправки — опять же за счет предприятия. Я слышал про коммерческие маршруты, где чаще всего кондуктор и водитель действительно заправляют транспорт за свой счет. Не многим возмещают заправку. В общем, факт правдивый, но применим не ко всем.
Как лучше расплачиваться — наличкой или безналом?
На муниципальных маршрутах всё равно, как человек рассчитается. На коммерческих, как я говорил, зарплата складывается из наличного расчета. Тогда есть резон. Впрочем, платить наличкой или безналом — решать пассажиру. Для кондуктора муниципального транспорта лучше картами, так как меньше риск получить недостачу в конце смены и меньше времени уходит на обилечивание. Это особенно важно в часы пик, когда много людей.
Хочу сказать пассажирам, что наличку стоит носить с собой. Всё же терминал — это техника, и ей не прикажешь. Если она сломалась, то что делать? Расплатитесь лучше наличкой. Такие ситуации случаются даже в магазинах. Никто от этого не застрахован. Есть пригородные автобусы, в которых еще даже не вводили безналичный расчет. Для таких случаев тоже не помешает наличка в кармане.
Кондуктор, конечно же, не виноват в сломанном терминале, если поломка произошла не по его вине. Ведь кондуктор — это всего лишь пользователь системы, а не разработчик и не наладчик. Мы ходим по автобусу, нажимаем на одну кнопку на терминале, прикладываем карту и отрываем билет. Вина есть в том случае, если кондуктор даже не попробовал списать деньги с карты, а сразу сказал платить наличкой. Но если же кондуктор попробовал и действительно вылезла ошибка на экране терминала, то вины кондуктора тут нет совсем.
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