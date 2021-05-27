«На счету 36 тысяч рублей, а она не считывается»: почему терминалы в транспорте блокируют банковские карты

Жители Новосибирска всё чаще стали сталкиваться с проблемами в оплате проезда банковскими картами. Несколько жалоб на блокировку поступило в редакцию НГС. Одна из читательниц в прошлом месяце не смогла рассчитаться за проезд в метро.



— Прикладывала карту банка ко всем турникетам, мне загорался красный сигнал — карта не принималась. На ней 36 тысяч рублей, а она не считывается. Позвала дежурного по станции, там руками развели, сказали, что не знают. Оплатила другой картой, платеж прошел. На следующий день я всё же решила узнать, в чём причина, ведь банкомат карту принимает, с картой всё нормально. Звоню по телефону, указанному на сайте метрополитена, задаю свой вопрос по турникетам, почему не срабатывает карта. И меня спрашивают: «Может, она у вас заблокирована?» Я отвечаю, что нет. Пытаюсь уточнить: «Кто заблокировал, приставы?» Там смех. «Нет, вы на нашем сайте зайдите в личный кабинет и посмотрите в списках должников», — рассказала читательница НГС.

Карта может быть заблокирована, если прежде платеж по ней в системе не прошел. Карты блокируются не только при поездке на метро, но и на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Объясняем, в каких случаях терминал может не принимать карту, как избавиться от долга и как долго карта будет заблокирована.