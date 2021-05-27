27 мая четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 4/10
usd 73.47
eur 89.94
Тема дняКому дадут пособия на детей от 8 до 17 лет?

«На счету 36 тысяч рублей, а она не считывается»: почему терминалы в транспорте блокируют банковские карты

«На счету 36 тысяч рублей, а она не считывается»: почему терминалы в транспорте блокируют банковские карты

Публикуем небольшую инструкцию о том, как вернуть своей карточке способность рассчитываться за проезд

2 982
41Обсудить

Поделиться

Система блокирует карту автоматически

Система блокирует карту автоматически

Поделиться

Банковские карты новосибирцев блокируют в метро и автобусах

Жители Новосибирска всё чаще стали сталкиваться с проблемами в оплате проезда банковскими картами. Несколько жалоб на блокировку поступило в редакцию НГС. Одна из читательниц в прошлом месяце не смогла рассчитаться за проезд в метро.

— Прикладывала карту банка ко всем турникетам, мне загорался красный сигнал — карта не принималась. На ней 36 тысяч рублей, а она не считывается. Позвала дежурного по станции, там руками развели, сказали, что не знают. Оплатила другой картой, платеж прошел. На следующий день я всё же решила узнать, в чём причина, ведь банкомат карту принимает, с картой всё нормально. Звоню по телефону, указанному на сайте метрополитена, задаю свой вопрос по турникетам, почему не срабатывает карта. И меня спрашивают: «Может, она у вас заблокирована?» Я отвечаю, что нет. Пытаюсь уточнить: «Кто заблокировал, приставы?» Там смех. «Нет, вы на нашем сайте зайдите в личный кабинет и посмотрите в списках должников», — рассказала читательница НГС.

Карта может быть заблокирована, если прежде платеж по ней в системе не прошел. Карты блокируются не только при поездке на метро, но и на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях. Объясняем, в каких случаях терминал может не принимать карту, как избавиться от долга и как долго карта будет заблокирована.

1

Почему терминалы пишут, что карта заблокирована?

Если вы столкнулись с тем, что ваша банковская карта не принимается турникетом или терминалом, то есть две причины — она повреждена или находится в стоп-листе.

Свой стоп-лист формируют Новосибирский метрополитен и «Пассажиртрансснаб». В него попадают все карты, по которым своевременно не прошла предыдущая поездка.

— Таким образом, поездка осталась неоплаченной, и по карте образовалась задолженность. Это может произойти из-за недостатка средств на карте на момент оплаты, блокировки карты банком или технических проблем при выполнении запроса на списание средств, — говорится на сайте Новосибирского метрополитена.

Поделиться

2

Как разблокировать карту после поездки в метро?

Погасить задолженность можно в личном кабинете пассажира. Он находится здесь.

Вам нужно будет ввести номер карты, и система выдаст информацию о неоплаченных поездках.

Если у вас есть задолженность, она отразится в системе

Если у вас есть задолженность, она отразится в системе

Для оплаты нужно нажать кнопку слева

Для оплаты нужно нажать кнопку слева

Если задолженности нет, то проблема в самой карте или же в банке, который ее обслуживает

Если задолженности нет, то проблема в самой карте или же в банке, который ее обслуживает

Поделиться

3

Как быстро разблокируют карту?

Карта автоматически удаляется из стоп-листа в течение 10 минут после погашения задолженности.

Поделиться

4

Что делать, если не могу оплатить проезд на автобусе, троллейбусе или трамвае?

У «Пассажиртрансснаба» свой отдельный сайт и личный кабинет пассажира. Он находится здесь.

Сервис так же попросит вас ввести только номер карты. Будьте внимательны: этих данных достаточно для идентификации, сервис не должен просить ничего дополнительно вводить.

Поделиться

5

Долгов нет ни в каких сервисах — что делать?

В этом случае проблема в самой карте или в банке, который ее обслуживает. Карта может не считываться из-за недостатка средств на ней, блокировки карты самим банком или технических проблем при выполнении запроса на списание средств.

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

общественный транспортблокировка карты
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (41)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...