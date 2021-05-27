«На счету 36 тысяч рублей, а она не считывается»: почему терминалы в транспорте блокируют банковские карты

1
Почему терминалы пишут, что карта заблокирована?
Если вы столкнулись с тем, что ваша банковская карта не принимается турникетом или терминалом, то есть две причины — она повреждена или находится в стоп-листе.
Свой стоп-лист формируют Новосибирский метрополитен и «Пассажиртрансснаб». В него попадают все карты, по которым своевременно не прошла предыдущая поездка.
— Таким образом, поездка осталась неоплаченной, и по карте образовалась задолженность. Это может произойти из-за недостатка средств на карте на момент оплаты, блокировки карты банком или технических проблем при выполнении запроса на списание средств, — говорится на сайте Новосибирского метрополитена.
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2
Как разблокировать карту после поездки в метро?
Погасить задолженность можно в личном кабинете пассажира. Он находится здесь.
Вам нужно будет ввести номер карты, и система выдаст информацию о неоплаченных поездках.
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3
Как быстро разблокируют карту?
Карта автоматически удаляется из стоп-листа в течение
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4
Что делать, если не могу оплатить проезд на автобусе, троллейбусе или трамвае?
У «Пассажиртрансснаба» свой отдельный сайт и личный кабинет пассажира. Он находится здесь.
Сервис так же попросит вас ввести только номер карты. Будьте внимательны: этих данных достаточно для идентификации, сервис не должен просить ничего дополнительно вводить.
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5
Долгов нет ни в каких сервисах — что делать?
В этом случае проблема в самой карте или в банке, который ее обслуживает. Карта может не считываться из-за недостатка средств на ней, блокировки карты самим банком или технических проблем при выполнении запроса на списание средств.
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