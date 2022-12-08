СЕЙЧАС -23°С
Пробки 3/10
usd 62.94
eur 65.90
Тема дняКак вырастут цены на проезд
Все новости
Все новости

Стоимость проезда на автобусах, трамваях и троллейбусах поднимут в Новосибирске

Изменения тарифа объяснили ростом расходов на содержание транспорта

7 543

Сейчас проезд в автобусе стоит 26 рублей, в троллейбусе и трамвае — 25

Поделиться

С 23 декабря проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.

Сейчас в Новосибирске тариф на проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, в автобусе — 26 рублей.

— Это ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей), — объяснили в мэрии.

В городской администрации добавили, что тариф повысили из-за роста затрат на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда, капитальный и текущий ремонт.

Следующий рост тарифа возможен не ранее 24 декабря 2023 года. В прошлом году тариф подняли в декабре прошлого года.

ПроездТарифМэрия
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ8
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ28
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2