Стоимость проезда на автобусах, трамваях и троллейбусах поднимут в Новосибирске

С 23 декабря проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 30 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии Новосибирска.
Сейчас в Новосибирске тариф на проезд в трамвае и троллейбусе составляет 25 рублей, в автобусе — 26 рублей.
— Это ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей), — объяснили в мэрии.
В городской администрации добавили, что тариф повысили из-за роста затрат на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, оплату труда, капитальный и текущий ремонт.
Следующий рост тарифа возможен не ранее 24 декабря 2023 года. В прошлом году тариф подняли в декабре прошлого года.