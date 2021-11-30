В Новосибирске повысят стоимость проезда в автобусах и трамваях

В Новосибирске повысят цены на проезд в автобусах, а также электротранспорте. Об этом сообщили 30 ноября на заседании Департамента по тарифам Новосибирской области.
Дата начала действия нового тарифа - 15 декабря. Цены на проезд в автобусе повышают на 1 рубль с 25 до 26 рублей. В троллейбусах и трамваях цена изменится с 24 до 25 рублей
Также власти приняли решение повысить тарифы в новосибирском метрополитене. С 15 декабря проезд в подземке подорожает с 26 до 27 рублей.
— Просили поднять на 136%, мы подняли только на 4%, исходя из инфляционных процессов, — объяснил новые цены в метрополитене руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров.
Информация о возможном повышении тарифов появилась еще в октябре — об этом НГС сообщили несколько источников в сфере транспорта. Как правило, в документах перевозчиков, отправленных в Департамент по тарифам, желаемый тариф выше. Например, ГЭТ в этом году подал заявку на тариф в 30 рублей. Автобусные перевозчики предложили тариф еще выше. Недавно заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин в интервью НГС рассказал, что власти рассматривают идею сделать единый тариф на всех видах общественного транспорта, включая городскую электричку.
Сегодня к транспортной карте можно подключить безлимитный тариф за 2450 рублей в месяц. Также есть сетевой тариф — когда вторая поездка на горэлектротранспорте (и на маршрутах ПАТП-4) в течение часа — бесплатно, а при пересадке на метро — скидка 50% (на определенных маршрутах, которые заканчиваются у метро).