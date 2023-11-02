«Можем остаться с метро без составов»: поездка в метро может подорожать до 38 рублей — изучаем расчеты и мнения экспертов

Новосибирский метрополитен запросил у областного департамента по тарифам повышение стоимости проезда с 30 до 38 рублей. Этот вопрос обсудят 15 ноября депутаты горсовета, решение должны принять до 20 ноября. В преддверии этого НГС получил экономическое обоснование повышения от самого метрополитена, обсудил его с экспертами и сравнил динамику роста цены жетона с инфляцией. Подробности — в материале Виктора Бобровникова.
На что просят и тратят
МУП «Новосибирский метрополитен» 6 октября предложил департаменту по тарифам Новосибирской области поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей. Эта заявка будет рассмотрена до 20 ноября. По просьбе НГС метрополитен предоставил экономическое обоснование своей инициативы.
Отметим, что МУП распоряжается только своими собственными средствами без бюджетных дотаций. Согласно данным «Контур.Фокуса», вся выручка предприятия за последние пять лет тратится лишь на собственные нужды — чистая прибыль колеблется в районе ноля в каждый из отчетных периодов. В самой подземке говорят, что стоимости проезда на эти нужды не хватает.
— За 37 лет эксплуатации в метрополитене с каждым годом возрастает степень изношенности основных средств: подвижного состава, путевого хозяйства, эскалаторов, энергетического и другого оборудования, но стоимость проезда не позволяет в полном объеме реализовывать потребности технического обновления, проведения капитального и текущего ремонтов основных сооружений, устройств и оборудования, — заявили в «Новосибирском метрополитене».
По данным руководства подземки, сейчас нужен срочный капремонт вагонов (20 миллионов рублей в среднем за штуку), эскалаторных станций (14 миллионов за штуку), тоннельных вентиляторов (15 миллионов за один, ежегодно требуется четыре). В год нужно менять по 2 км рельсов за 19 миллионов рублей и 8,5 км кабельных линий за 30,6 миллиона рублей.
— Увеличение тарифа до 38 рублей по экономически обоснованному расчету позволит предприятию выполнять в 2024 и последующих годах работы по капитальному и текущему ремонту вагонов, тяговых электродвигателей и колесных пар, по капитальному и текущему ремонту эскалаторных станций, замене рельсов и элементов верхнего строения пути, капитального и текущего ремонта сетей освещения и внешних сетей электроснабжения, реконструкции и модернизации электрооборудования, другие работы, требующие неотложного выполнения, включая планируемый в 2024 году ввод в эксплуатацию и обслуживание станции «Спортивная», — заявили в «Новосибирском метрополитене».
Метро само себя не окупит
При мэре Новосибирска есть Общественный экспертный совет по вопросам градостроительства, а при нём — комиссия по транспорту. По мнению ее экс-председателя (комиссия не собирается уже 3 года) Алексея Мазура, к метро нельзя относиться как к «еще одной отрасли экономики» и ждать от него самоокупаемости.
— Это инфраструктура города — такая же, как дороги и мосты. Почему-то на дороги в год тратят по 6 миллиардов, а на общественный транспорт — не хотят. Поэтому вопрос тарифа — политический, а не экономический, — заявил НГС эксперт. — Если полностью окупаемость и коммерция — 100 рублей легко обосновываются. Если это вопрос инфраструктуры, которая оплачивается из бюджета, то есть из наших налогов, то можно и бесплатным проезд сделать, хотя бы в промежутках между часами пик. Как мы понимаем, всерьез повлиять на эффективность трат мы не в состоянии. Потому будем решать простой вопрос, что дешевле: ехать на общественном транспорте или на своем авто, усугубляя пробки.
Депутата горсовета Новосибирска Светлана Каверзина считает, что тариф в 38 рублей, вероятно, будет согласован.
— В метрополитене сейчас большие проблемы с энергохозяйством, плюс нужно в срочном порядке менять поезда — хоть их капремонт недавно провели, все равно составы списываются. Один вагон — это порядка 700 миллионов рублей. Если мы ничего не будем предпринимать в этой связи, мы можем остаться с метро, но без составов — интервалы движения поездов начнут увеличиваться. Думаю, что предстоящие декабрьские повышения цен на проезд и в общественном транспорте, и в метро сделают стоимости билета и жетона примерно одинаковыми, — поделилась мнением с НГС депутат.
Депутаты горсовета Новосибирска обсудят инициативу метрополитена 15 ноября — об этом НГС сообщил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин.
— Предваряя повестку, мы заслушаем комментарий первого заместителя мэра по городскому хозяйству Олега Клемешова по этому вопросу, — сказал Кудин.
НГС также обращался за комментарием в пресс-службу Законодательного собрания Новосибирской области — в профильный комитет по транспортной, промышленной и информационной политике. Ни один депутат областного парламента не согласился обсуждать обоснованность возможного повышения тарифа в метро. Причиной отказа они указали то, что самих расчетов от Новосибирского метрополитена еще не видели.
Как менялась цена проезда в метро с
2015-го
— Тариф за последние годы повышался нерегулярно (несмотря на ежегодную инфляцию) и в размерах, не соответствующих потребностям для поддержания нормальной эксплуатации предприятия, — говорится в ответе метрополитена на запрос НГС.
Неизменный тариф в 20 рублей сохранялся почти четыре года: с февраля 2015 до декабря 2018, когда его подняли на 2 рубля, до 22 рублей. Через год — еще на 3, до 25 рублей, что, по заявлению руководства, «позволило метрополитену продержаться в трудные ковидные времена». В 2020 и 2021 годах тариф прирастал на один рубль.
За инфляцией такая динамика не поспевала, и в 2022 году для «обеспечения стабильной работы, безопасности перевозок» метрополитен запросил повышение тарифа сразу на 8 рублей, но согласовали только 3 рубля, до 30 рублей за поездку. До 23 декабря 2023 года тариф точно не будет повышен, так как устанавливался 23 декабря 2022 сроком на год.
Предложение метрополитена о повышении цены жетона на 8 рублей вызвало бурное обсуждение читателей НГС. 30 октября мы привели самые интересные точки зрения.