«Можем остаться с метро без составов»: поездка в метро может подорожать до 38 рублей — изучаем расчеты и мнения экспертов

На что просят и тратят

МУП «Новосибирский метрополитен» 6 октября предложил департаменту по тарифам Новосибирской области поднять стоимость проезда в метро до 38 рублей. Эта заявка будет рассмотрена до 20 ноября. По просьбе НГС метрополитен предоставил экономическое обоснование своей инициативы.

Отметим, что МУП распоряжается только своими собственными средствами без бюджетных дотаций. Согласно данным «Контур.Фокуса», вся выручка предприятия за последние пять лет тратится лишь на собственные нужды — чистая прибыль колеблется в районе ноля в каждый из отчетных периодов. В самой подземке говорят, что стоимости проезда на эти нужды не хватает.