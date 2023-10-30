«Каждая поездка как в последний раз»: что сказали новосибирцы в ответ на желание метро поднять тариф на 8 рублей

Новосибирский метрополитен хочет поднять стоимость проезда в подземке с 30 до 38 рублей. Предприятие уже обратилось в областной департамент по тарифам.
Существующий тариф установили 23 декабря 2022 сроком на год, поэтому до 23 декабря 2023 года повышения точно не произойдет. Поднимут ли стоимость проезда в метро, пока точно неизвестно. Но после публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
Судя по комментариям, большинство новосибирцев выступило против повышения тарифа.
— Было бы у нас 40 станций, еще куда ни шло, львиная доля людей едет на 3–4 станции, — написал читатель под ником 274511436.
— В Москве — 50, в Питере вон 70 пишут, а нам 38 много, потому что у нас метро зачаточное, в нем ехать некуда, сначала новые станции постройте. Когда будет метро связывать все микрорайон города, тогда пусть и повышают, — отметил shamank331.
— Не успели горожане даже толком-то привыкнуть к прошлогоднему повышению проезда в декабре (ибо время летит чуть ли не со скоростью света и с каждым днем ускоряется всё больше и быстрее), как уже вновь видим очередной беспредел с ценовой политикой муниципального транспорта, вполне ожидаемый, как и обычно, впрочем, — написал гость.
— Где обещанные новые составы? Каждая поездка как последний раз, скоро либо раздавят, либо ребра переломают от давки. Интервалы сокращенные тоже канули в Лету, — написал пользователь по ником «Стихия воздух».
— Станций очень мало. Развития никакого у метро. Эти деньги от повышения пойдут на повышение зарплаты и не более. Пусть будет хоть по 50, но конечные станции должны быть на Юго-Западном, МЖК, Родниках, Западном, — отметил гость.
Однако нашлись и те, кто выступил за повышение стоимости проезда в метро.
— Чего вы все с Москвой равняетесь? Там сосредоточены все финансовые ресурсы страны, да только на доход от налога на НДФЛ высших госслужащих и госкорпораций, банков и всяких Газпромов с Роснефтями можно 100 метро по всей стране построить. Но никто нам этих денег не даст, и не мечтайте. А тарифы тоже не от хорошей жизни они поднимают. Кстати, индексация весьма невысоких зарплат работников метро возможна только из тарифа, так же как и затраты на ремонты, безопасность и т. д. Я их не оправдываю, надо издержки снижать, но и огульно обвинять метро я бы не стал, — написал гость.
— Да, я считаю, что это правильно, но и автобусы тоже нужно сделать 38 рублей, так как газ подорожал, солярка подорожала. Почему мы должны работать по 16 часов себе в убыток, — написал Читатель.
— Ну что за копейничанье глупое?! Поставьте круглую цифру, рублей 50 хотя бы за разовую поездку, а по картам проездным будет 35–40 в зависимости от количества поездок. Может, хоть какие копейки на новое строительство, вагоны сами собирать будете, — отметил Гость.
Предыдущее повышение цены проезда на метро год назад объясняли инфляцией, повышением расходов на обслуживание общественного транспорта. Недавно мы рассказывали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте Новосибирска.