«Каждая поездка как в последний раз»: что сказали новосибирцы в ответ на желание метро поднять тариф на 8 рублей

— В Москве — 50, в Питере вон 70 пишут, а нам 38 много, потому что у нас метро зачаточное, в нем ехать некуда, сначала новые станции постройте. Когда будет метро связывать все микрорайон города, тогда пусть и повышают, — отметил shamank331.



— Не успели горожане даже толком-то привыкнуть к прошлогоднему повышению проезда в декабре (ибо время летит чуть ли не со скоростью света и с каждым днем ускоряется всё больше и быстрее), как уже вновь видим очередной беспредел с ценовой политикой муниципального транспорта, вполне ожидаемый, как и обычно, впрочем, — написал гость.

