Тарифы на общественный транспорт в Новосибирске повысят в декабре
Цены на проезд вырастут, часть тарифов в этом году примет мэрия
В Новосибирске планируют повысить тариф на транспорт — об этом сообщили несколько источников НГС в сфере транспорта.
На сколько именно вырастет цена на проезд, пока неизвестно. В этом году решение по ценам на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях принимает мэрия. За департаментом по тарифам остается метрополитен, железнодорожный транспорт (городская электричка) и областной транспорт — решение формируется с учетом данных, предоставленных перевозчиками. Перевозчики на маршрутных такси устанавливают тарифы самостоятельно.
По закону цены на проезд повышают не чаще, чем раз в год, поэтому в очередной раз тарифы могут вырасти не раньше декабря.
В прошлом году новые тарифы приняли 15 декабря, тогда решение департамента повысить цены на проезд всего на один рубль вызвало возмущение у перевозчиков и представителей сферы городского и общественного транспорта. По их мнению, департамент учел неактуальные показатели, в том числе цены на топливо. Представители департамента ответили, что считали по методике, предложенной властями.
В 2021 году Горэлектротранспорт подавал заявку на тариф в 30 рублей, автобусы просили еще больше. Кроме того, обсуждалась возможность сделать единый тариф для всех видов транспорта, в том числе на городской электричке.
В конце августа 2022 года мэр Анатолий Локоть заявил, что цены на проезд в метро нужно повышать из-за инфляции.
— По крайней мере, чтобы компенсировать инфляционные издержки. Иначе мы наш метрополитен загоним в экономическую яму, — ответил мэр на вопрос журналиста о необходимости увеличивать стоимость проезда. — Этого делать, конечно, нельзя, я думаю, все новосибирцы это понимают.
В конце прошлого года начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло заявил, что метро нужны деньги на новые вагоны, которые необходимо заменить до 2031 года.