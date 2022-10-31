Тарифы на общественный транспорт в Новосибирске повысят в декабре

По закону цены на проезд повышают не чаще, чем раз в год, поэтому в очередной раз тарифы могут вырасти не раньше декабря.



В прошлом году новые тарифы приняли 15 декабря, тогда решение департамента повысить цены на проезд всего на один рубль вызвало возмущение у перевозчиков и представителей сферы городского и общественного транспорта. По их мнению, департамент учел неактуальные показатели, в том числе цены на топливо. Представители департамента ответили, что считали по методике, предложенной властями.

