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Проезд для новосибирских школьников сделают бесплатным — когда он будет действовать

Мэрия опубликовала список маршрутов

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Проезд для школьников будет бесплатным на каникулах

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Во время новогодних праздников в Новосибирские введут бесплатный проезд в общественном транспорте. Он будет действовать с 28 декабря по 8 января.

Об этом сообщили в группе «Мэрия Новосибирска» во «ВКонтакте». Уточняется, что дети смогут бесплатно ездить в трамваях, троллейбусах, метро, автобусах по маршрутам № 1, 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 52, 54, 54к, 65, 68, 72, 88 и 96.

Список автобусов опубликовала мэрия

Список автобусов опубликовала мэрия

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Для того, чтобы проехать бесплатно, школьники должны предъявить справку из школы.

С 23 декабря в общественном транспорте Новосибирска увеличится цена проезда, она составит 35 рублей. Такое решение вызвало негодование горожан, и некоторые из них резко высказались о повышение тарифа в комментариях на сайте НГС. Некоторые даже выразили мнение о том, что общественный транспорт нужно переводить на баланс государства. После этого мы изучили двыручку и прибыль новосибирских перевозчиков. Выяснилось, что некоторые муниципальные предприятия работают в минус.

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