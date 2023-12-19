Проезд для новосибирских школьников сделают бесплатным — когда он будет действовать

Во время новогодних праздников в Новосибирские введут бесплатный проезд в общественном транспорте. Он будет действовать с 28 декабря по 8 января.
Об этом сообщили в группе «Мэрия Новосибирска» во «ВКонтакте». Уточняется, что дети смогут бесплатно ездить в трамваях, троллейбусах, метро, автобусах по маршрутам № 1, 5, 21, 23, 36, 38, 45, 45к, 50, 52, 54, 54к, 65, 68, 72, 88 и 96.
Для того, чтобы проехать бесплатно, школьники должны предъявить справку из школы.
С 23 декабря в общественном транспорте Новосибирска увеличится цена проезда, она составит 35 рублей. Такое решение вызвало негодование горожан, и некоторые из них резко высказались о повышение тарифа в комментариях на сайте НГС. Некоторые даже выразили мнение о том, что общественный транспорт нужно переводить на баланс государства. После этого мы изучили двыручку и прибыль новосибирских перевозчиков. Выяснилось, что некоторые муниципальные предприятия работают в минус.