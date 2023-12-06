«Три часа в пробке за 210 рублей»: как новосибирцы отнеслись к повышению цен на проезд в транспорте

В Новосибирске стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до нового года, с 23 декабря цена билета составит 35 рублей. Рассказываем, как на повышение отреагировали горожане.
НГС опубликовал опрос, чтобы узнать, как относятся к подорожанию пассажиры, в нем проголосовали 1924 человека. Оказалось, что 17% читателей готовы смириться с повышением цен на билеты, если деньги пойдут на развитие транспорта. Еще 8% решили, что для их бюджета такое повышение не критично. Но подавляющее большинство — 72% — новостям не обрадовались.
После публикации этой новости больше сотни читателей НГС решили высказаться по поводу очередного роста тарифов. Мы собрали самые интересные и эмоциональные комментарии.
Большинство людей, которые поделились мнением, к повышению цен оказались явно не готовы: они считают, что сложная транспортная обстановка в городе не улучшится, и не понимают, почему должны платить больше:
— Повышение [было бы] справедливо, если бы оно шло на общественный транспорт. Но ничего не изменится, — считает читательница под ником Летучая Кошь.
— У Новосибирска один шанс уменьшить пробки, это развивать общественный транспорт. Но у нас развивать не умеют, умеют только пилить и повышать. Повышали бы стоимость проезда для развития, вопросов бы не было, — считает пользователь Гость.
— А ездить будем все так же на старых ржавых советских троллейбусах и трамваях? — задается вопросом неавторизованный пользователь.
У других пассажиров возникли вопросы не к самому повышению цен, а к тому, что придется платить сразу на 5 рублей больше:
— На каком основании грабят народ и поднимают тарифы почти на 17%? — недоумевает читательница НГС natali.a69. — Вы вообще понимаете, как выживает народ, или вы там вообще страх потеряли? Посмотрите, на что похож общественный транспорт, это ведь стыдобища...
— Даже до 1 января не дотянули? 17% — это, конечно, круто! — согласен Гость. — Переводить весь транспорт в государственные руки, и чтобы не одного частника на дороге, кроме такси, не было!
Те, кому часто приходится ехать с пересадками, и вовсе растерялись, подсчитывая будущие расходы:
— А как быть людям, которые едут на 2–3 транспортах? — интересуется Гость. — Покажите мне, в каком крупном городе стоят по 3 часа в день в пробке и платят за это все 140–210 рублей (это от дома до работы и обратно)?
А некоторые нашли в себе силы только пошутить:
— Пассажир зайдя в автобус обязан заплатить водителю наличкой, потом картой по валидатору, сказать спасибо и быстро покинуть салон, — написал Гость.
Ранее НГС писал о том, как и когда поднимут цены на дальних маршрутах. Цена за один билет может вырасти до 150 рублей.
Летом губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что парк троллейбусов и автобусов собираются заменить за два года. Также в Нововсибирске будут реконструировать трамваи.