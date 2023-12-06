«Три часа в пробке за 210 рублей»: как новосибирцы отнеслись к повышению цен на проезд в транспорте

Большинство людей, которые поделились мнением, к повышению цен оказались явно не готовы: они считают, что сложная транспортная обстановка в городе не улучшится, и не понимают, почему должны платить больше:

— Повышение [было бы] справедливо, если бы оно шло на общественный транспорт. Но ничего не изменится, — считает читательница под ником Летучая Кошь.

— У Новосибирска один шанс уменьшить пробки, это развивать общественный транспорт. Но у нас развивать не умеют, умеют только пилить и повышать. Повышали бы стоимость проезда для развития, вопросов бы не было, — считает пользователь Гость.

