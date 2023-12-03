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СрочноНа дальних маршрутах из Новосибирска поднимут цены
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От 85 рублей до 150 рублей: на каких дальних маршрутах из Новосибирска поднимут цены в декабре — список

Больше всего увеличится стоимость проезда до рабочего поселка Колывань

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В двух маршрутках цена вырастет до 150 рублей

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На пяти дальних маршрутах из Новосибирска в декабре вырастет цена на проезд. Об этом НГС сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

По данным Министерства, цены на проезд увеличатся на маршрутах №130, №326, №328, №331, №332.

  • № 130 «Рабочий поселок Мошково — улица Учительская» максимальный тариф с 15 декабря составит 130 рублей;
  • № 326 «Областная больница — Автостанция рабочий поселок Колывань» максимальный тариф с 27 декабря составит 150 рублей;
  • № 328 «ДК «Прогресс» — Автостанция рабочий поселок Колывань» максимальный тариф с 27 декабря составит 150 рублей;
  • № 331 «Дом Культуры (город Бердск) — Метро "Площадь Маркса"» максимальный тариф с 20 декабря составит 85 рублей;
  • № 332 «Метро «Речной вокзал» — Торговый центр (город Бердск)» максимальный тариф с 20 декабря составит 100 рублей.

Также в пресс-службе отметили, что Министерство не наделено полномочиями устанавливать тарифы на перевозку пассажиров, по нерегулируемым маршрутам тариф устанавливают перевозчики после направления официального уведомления в Минтранс.

В Новосибирске стоимость проезда в метро планируют повысить до 35 рублей. Проект постановления опубликовали на сайте департамента по тарифам региона.

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