Цену на проезд в новосибирском метро могут поднять до 35 рублей — изучаем документ

В Новосибирске стоимость проезда в метро планируют повысить до 35 рублей. Проект постановления опубликован на сайте департамента по тарифам региона.
— Правительство Новосибирской области постановляет: установить и ввести в действие с 23 декабря 2023 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 35 рублей за одну перевозку, — говорится в документе.
Сейчас стоимость проезда в новосибирском метро составляет 30 рублей. Если документ будет подписан, то новая цена начнет действовать с 23 декабря 2023 года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, планируется ли увеличение стоимости проезда на других видах транспорта.
В октябре стало известно, что «Новосибирский метрополитен» предложил поднять стоимость проезда до 38 рублей. В департамент по тарифам были представлены расчеты о предстоящем повышения стоимости проезда.