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Цену на проезд в новосибирском метро могут поднять до 35 рублей — изучаем документ

Проект опубликовал департамент по тарифам

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Тариф могут поднять в декабре

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В Новосибирске стоимость проезда в метро планируют повысить до 35 рублей. Проект постановления опубликован на сайте департамента по тарифам региона.

— Правительство Новосибирской области постановляет: установить и ввести в действие с 23 декабря 2023 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 35 рублей за одну перевозку, — говорится в документе.

Проект опубликовал департамент по тарифам

Проект опубликовал департамент по тарифам

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Сейчас стоимость проезда в новосибирском метро составляет 30 рублей. Если документ будет подписан, то новая цена начнет действовать с 23 декабря 2023 года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, планируется ли увеличение стоимости проезда на других видах транспорта.

В октябре стало известно, что «Новосибирский метрополитен» предложил поднять стоимость проезда до 38 рублей. В департамент по тарифам были представлены расчеты о предстоящем повышения стоимости проезда.

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