В Новосибирске заменят парк троллейбусов и автобусов — сколько на это нужно времени

Губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирске можно обновить парк троллейбусов и автобусов за два года. Также в городе планируют реконструировать трамваи.
На вопросы об общественном транспорте губернатор ответил в большом интервью НГС. Андрея Травникова спросили о том, сколько времени требуется на то, чтобы полностью обновить городской транспорт.
— Выдерживая набранные темпы, за ближайшие два года реально обновить весь парк автобусов и троллейбусов у муниципальных перевозчиков. По трамваям программа тоже реанимируется. В этом году мы вместе с белорусами (речь идет о работе российско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь». — Прим. ред.) продолжим реконструировать трамваи, — ответил губернатор.
По словам Андрея Травникова, реконструкция трамваев себя оправдывает, потому что новый вагон стоит десятки миллионов рублей.
— В Новосибирске наработана хорошая практика использования имеющихся тележек, советское железо — оно практически вечное: его ремонтируют, на тележку ставят современный кузов первой комплектации, это фактически отверточная сборка нового трамвая. Это хорошая практика, она будет продолжена, а дизайн мы получим новый, — заявил Андрей Травников.
По его словам, в год в Новосибирске планируют реконструировать по
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