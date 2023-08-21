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В Новосибирске заменят парк троллейбусов и автобусов — сколько на это нужно времени

Трамваи будут реконструировать

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Автобусы и троллейбусы планируют заменить у муниципальных перевозчиков

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Губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирске можно обновить парк троллейбусов и автобусов за два года. Также в городе планируют реконструировать трамваи.

На вопросы об общественном транспорте губернатор ответил в большом интервью НГС. Андрея Травникова спросили о том, сколько времени требуется на то, чтобы полностью обновить городской транспорт.

— Выдерживая набранные темпы, за ближайшие два года реально обновить весь парк автобусов и троллейбусов у муниципальных перевозчиков. По трамваям программа тоже реанимируется. В этом году мы вместе с белорусами (речь идет о работе российско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь». — Прим. ред.) продолжим реконструировать трамваи, — ответил губернатор.

По словам Андрея Травникова, реконструкция трамваев себя оправдывает, потому что новый вагон стоит десятки миллионов рублей.

— В Новосибирске наработана хорошая практика использования имеющихся тележек, советское железо — оно практически вечное: его ремонтируют, на тележку ставят современный кузов первой комплектации, это фактически отверточная сборка нового трамвая. Это хорошая практика, она будет продолжена, а дизайн мы получим новый, — заявил Андрей Травников.

По его словам, в год в Новосибирске планируют реконструировать по 10 вагонов.

Еще одна актуальная транспортная проблема Новосибирска — пробки на площади Труда, которые собираются после того, как там изменили схему движения. Мэрия объяснила, как ее будут решать.

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ТрамвайТроллейбусОбщественный транспортНовосибирск
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