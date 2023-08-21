В Новосибирске заменят парк троллейбусов и автобусов — сколько на это нужно времени

Губернатор Андрей Травников заявил, что в Новосибирске можно обновить парк троллейбусов и автобусов за два года. Также в городе планируют реконструировать трамваи.



На вопросы об общественном транспорте губернатор ответил в большом интервью НГС. Андрея Травникова спросили о том, сколько времени требуется на то, чтобы полностью обновить городской транспорт.

