«Искать более спокойную работу не к лицу»: Андрей Травников — о губернаторстве, городском хозяйстве и планах «на Москву»

О статусе столицы Сибири





— Андрей Александрович, почти шесть лет вы работаете губернатором Новосибирской области. Довольны ли результатами? На вторую пятилетку запал есть?



— Если руководитель абсолютно доволен своей работой, то смерть перспективам этого руководителя. Но в целом, конечно, результаты есть. Они вдохновляют, побуждают работать дальше, строить планы.



Сегодня мы переживаем такой период в истории, что, наверное, метаться и искать себе другую, более спокойную работу не к лицу ни одному серьезному руководителю. Я благодарен президенту, что он никаких других задач передо мной не поставил, одобрил мое намерение участвовать в выборах губернатора, надеюсь на поддержку новосибирцев. Хочется продолжить работать в Новосибирской области.

