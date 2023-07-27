«300 метров я ехал 45 минут»: Винаповский мост погряз в пробках из-за ремонта — смотрим фото

Ремонт дороги на Винаповском мосту в Новосибирске продолжается уже третий месяц. Жители, расположенного рядом с Южно-Чемским жилмассивом, жалуются на постоянные пробки.
Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте ремонта и посмотрел, что происходит на выезде из Кировского района.
По мнению одного из читателя НГС Андрея, жителя ЖК «Тулинка», ремонт на объекте идет медленно из-за того, что там работает мало сотрудников. Он заявляет, что постоянно видит там только 2–3 человек. Часть их работ он снял на видео.
В начале работ движение по 4 полосам уменьшили до 2. В настоящее время дорогу не расширили:
— Сейчас на всем Винаповском мосту сделали три перекрытия и оставили по одной полосе в каждую сторону. Все, что находится южнее Петухова — весь Южно-Чемской, Краснообск, ОбьГэс — попадает в постоянные пробки, — говорит Андрей.
— В любое время откройте пробки в картах и посмотрите — мост светится бордовым. В один из дней два раза пришлось съездить туда-обратно. В одном случае, чтобы проехать Винаповский мост от Петухова в час дня, я потратил 28 минут. Потом вечером расстояние в 300 метров я ехал 45 минут, — добавляет читатель НГС.
По плану, ремонтные работы на Винаповском мосту завершатся к октябрю.
По словам читателя Андрея, похожая ситуация наблюдается на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Комсомольской:
— На Сибиряков-Гвардейцев идет ремонт, там нескончаемая пробка. На Комсомольской ремонтируют теплотрассу. Вообще полгорода отрезали от нормальной транспортной доступности. Я живу на Петухова 160 и вижу у себя под окнами хвост пробки. Ее, наверное, только в 3 ночи нет, а так постоянно.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ремонтные работы.
Ранее мы показывали, как начинался ремонт на Винаповском мосту.