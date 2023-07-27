«300 метров я ехал 45 минут»: Винаповский мост погряз в пробках из-за ремонта — смотрим фото

Ремонт дороги на Винаповском мосту в Новосибирске продолжается уже третий месяц. Жители, расположенного рядом с Южно-Чемским жилмассивом, жалуются на постоянные пробки.

Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте ремонта и посмотрел, что происходит на выезде из Кировского района.