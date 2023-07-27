freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 4/10
usd 90.05
eur 99.72
СрочноВинаповский мост погряз в пробках из-за ремонта
Все новости
Все новости

«300 метров я ехал 45 минут»: Винаповский мост погряз в пробках из-за ремонта — смотрим фото

Дорогу сузили на время работ

397

На Винаповском мосту перекрыт ряд участков

Поделиться

Ремонт дороги на Винаповском мосту в Новосибирске продолжается уже третий месяц. Жители, расположенного рядом с Южно-Чемским жилмассивом, жалуются на постоянные пробки.

Фотограф НГС Александр Ощепков побывал на месте ремонта и посмотрел, что происходит на выезде из Кировского района.

На перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе затруднено движение в сторону моста

На перекрестке улицы Петухова и Советского шоссе затруднено движение в сторону моста

Поделиться

Пробка продолжается на подъезде к мосту

Пробка продолжается на подъезде к мосту

Поделиться

По мнению одного из читателя НГС Андрея, жителя ЖК «Тулинка», ремонт на объекте идет медленно из-за того, что там работает мало сотрудников. Он заявляет, что постоянно видит там только 2–3 человек. Часть их работ он снял на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читатель НГС

В местах перекрытия дорога находится в разобранном состоянии

В местах перекрытия дорога находится в разобранном состоянии

Поделиться

В начале работ движение по 4 полосам уменьшили до 2. В настоящее время дорогу не расширили:

— Сейчас на всем Винаповском мосту сделали три перекрытия и оставили по одной полосе в каждую сторону. Все, что находится южнее Петухова — весь Южно-Чемской, Краснообск, ОбьГэс — попадает в постоянные пробки, — говорит Андрей.

В местах сужения движение затруднено в обе стороны

В местах сужения движение затруднено в обе стороны

Поделиться

— В любое время откройте пробки в картах и посмотрите — мост светится бордовым. В один из дней два раза пришлось съездить туда-обратно. В одном случае, чтобы проехать Винаповский мост от Петухова в час дня, я потратил 28 минут. Потом вечером расстояние в 300 метров я ехал 45 минут, — добавляет читатель НГС.

На улице Петухова водители также стоят в пробке

На улице Петухова водители также стоят в пробке

Поделиться

Подобная ситуация сохраняется и утром, и вечером

Подобная ситуация сохраняется и утром, и вечером

Поделиться

По плану, ремонтные работы на Винаповском мосту завершатся к октябрю.

На выезде из ближайших жилмассивов тоже придется потерять время

На выезде из ближайших жилмассивов тоже придется потерять время

Поделиться

Пробку не получится объехать со всех сторон

Пробку не получится объехать со всех сторон

Поделиться

По словам читателя Андрея, похожая ситуация наблюдается на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Комсомольской:

— На Сибиряков-Гвардейцев идет ремонт, там нескончаемая пробка. На Комсомольской ремонтируют теплотрассу. Вообще полгорода отрезали от нормальной транспортной доступности. Я живу на Петухова 160 и вижу у себя под окнами хвост пробки. Ее, наверное, только в 3 ночи нет, а так постоянно.

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ремонтные работы.

Ранее мы показывали, как начинался ремонт на Винаповском мосту.

По теме

ПробкиРемонт дорогНовосибирскВинаповский мост
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter