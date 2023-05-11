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Винаповский мост начали ремонтировать — как он выглядит сейчас

Путепровод сузили на 8 метров, в результате на нем собираются пробки

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На ремонт моста, по данным мэрии Новосибирска, планируют потратить 189 миллионов рублей

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В Новосибирске 11 мая начали укладывать новое покрытие на Винаповском мосту, расположенном в районе Южно-Чемского жилмассива. Его сузили на 8 метров, то есть наполовину, и организовали реверсивное движение.

Фотожурналист НГС Александр Ощепков побывал на месте давно назревшего ремонта и посмотрел, что происходит на выезде из Кировского района.

Мост давно нуждался в масштабном ремонте

Мост давно нуждался в масштабном ремонте

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— Ремонтировали по-разному, ямочным ремонтом и картами большими, но наступил момент, когда нужен капитальный ремонт, причем не только проезжей части, но и мостовых переходов, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Две полосы мы оставили для выезда, ремонт сейчас идет за счет въезда со стороны Южно-Чемского жилмассива.

На магистрали сразу собралась пробка

На магистрали сразу собралась пробка

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Начнут работы, по словам Анатолия Локтя, с дорожного покрытия: его планируют положить здесь уже ко Дню города.

На мосту сняли ограждения

На мосту сняли ограждения

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— Сейчас уже выполнены демонтажные работы, мы сняли слой асфальто-бетонного и бетонного покрытий, демонтировали барьерные ограждение и тротуарные консоли, — отчитался представитель подрядной организации ООО «Эллипс» Сердар Бабаджанов. — В данный момент идет подготовка к наращиванию балок, чтобы организовать проход пешеходов.

Мост сузили вдвое 21 апреля. Из четырех полос для проезда водителей остались только две

Мост сузили вдвое 21 апреля. Из четырех полос для проезда водителей остались только две

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По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Эллипс», которая ремонтирует мост, специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Владелец компании — Марина Троян, директор — Виталий Троян. На конец 2022 года выручка ООО «Эллипс» составила 470,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,4 миллиона рублей. Компания регулярно является участником госзакупок, с ноября 2021 года, когда была зарегистрирована, «Эллипс» заключила контракты на 179 миллионов рублей.

Демонтажные работы уже закончены

Демонтажные работы уже закончены

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Ремонт путепровода, по плану, продлится до 20 октября 2023 года.

Техника работает не только на мосту, но и под ним, возле железной дороги

Техника работает не только на мосту, но и под ним, возле железной дороги

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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на полгода сузили участки шести крупных магистралей. Среди них проспект Димитрова и Большевистская.

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