Винаповский мост начали ремонтировать — как он выглядит сейчас

В Новосибирске 11 мая начали укладывать новое покрытие на Винаповском мосту, расположенном в районе Южно-Чемского жилмассива. Его сузили на 8 метров, то есть наполовину, и организовали реверсивное движение.
Фотожурналист НГС Александр Ощепков побывал на месте давно назревшего ремонта и посмотрел, что происходит на выезде из Кировского района.
— Ремонтировали по-разному, ямочным ремонтом и картами большими, но наступил момент, когда нужен капитальный ремонт, причем не только проезжей части, но и мостовых переходов, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Две полосы мы оставили для выезда, ремонт сейчас идет за счет въезда со стороны Южно-Чемского жилмассива.
Начнут работы, по словам Анатолия Локтя, с дорожного покрытия: его планируют положить здесь уже ко Дню города.
— Сейчас уже выполнены демонтажные работы, мы сняли слой асфальто-бетонного и бетонного покрытий, демонтировали барьерные ограждение и тротуарные консоли, — отчитался представитель подрядной организации ООО «Эллипс» Сердар Бабаджанов. — В данный момент идет подготовка к наращиванию балок, чтобы организовать проход пешеходов.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Эллипс», которая ремонтирует мост, специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Владелец компании — Марина Троян, директор — Виталий Троян. На конец 2022 года выручка ООО «Эллипс» составила 470,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 5,4 миллиона рублей. Компания регулярно является участником госзакупок, с ноября 2021 года, когда была зарегистрирована, «Эллипс» заключила контракты на 179 миллионов рублей.
Ремонт путепровода, по плану, продлится до 20 октября 2023 года.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске на полгода сузили участки шести крупных магистралей. Среди них проспект Димитрова и Большевистская.