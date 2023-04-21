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Дороги на крупных магистралях стали уже — показываем, где будет труднее проехать

Ограничения продлятся с 21 апреля по 20 октября 2023 года

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Сегодня из-за ремонта четырех мостов и путепроводов в Новосибирске участки крупных магистралей временно сузили. Ограничения коснулись проезда Энергетиков и проспекта Димитрова, Большевистской, улицы Сибиряков-Гвардейцев и Советского шоссе. Постановления о сужении дорог опубликовал накануне пресс-центр мэрии Новосибирска.

С сегодняшнего дня сузят:

  • проезд Энергетиков — в районе путепроводов через железнодорожные пути и улицу Большую — на 4 метра;
  • проспект Димитрова в районе путепроводов через Фабричную — на 4 метра;
  • улицу Большевистскую — на мосту через реку Иню — на 4 метра;
  • улицу Сибиряков-Гвардейцев на мосту через реку Тулу — на 4 метра;
  • Советское шоссе — путепровод над железной дорогой в районе Чемского жилмассива — на 8 метров, с организацией реверсивного движения.

Ограничения продлятся полгода, до 20 октября 2023 года.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — напомнили в мэрии.

В конце апреля на четырех улицах в Ленинском районе Новосибирска полностью остановят проезд транспорта из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Дороги, которых коснутся ограничения, мы отметили на карте.

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