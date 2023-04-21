Дороги на крупных магистралях стали уже — показываем, где будет труднее проехать

Сегодня из-за ремонта четырех мостов и путепроводов в Новосибирске участки крупных магистралей временно сузили. Ограничения коснулись проезда Энергетиков и проспекта Димитрова, Большевистской, улицы Сибиряков-Гвардейцев и Советского шоссе. Постановления о сужении дорог опубликовал накануне пресс-центр мэрии Новосибирска.
С сегодняшнего дня сузят:
- проезд Энергетиков — в районе путепроводов через железнодорожные пути и улицу Большую — на
4 метра;
- проспект Димитрова в районе путепроводов через Фабричную — на
4 метра;
- улицу Большевистскую — на мосту через реку Иню — на
4 метра;
- улицу Сибиряков-Гвардейцев на мосту через реку Тулу — на
4 метра;
- Советское шоссе — путепровод над железной дорогой в районе Чемского жилмассива — на
8 метров, с организацией реверсивного движения.
Ограничения продлятся полгода, до 20 октября 2023 года.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — напомнили в мэрии.
В конце апреля на четырех улицах в Ленинском районе Новосибирска полностью остановят проезд транспорта из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Дороги, которых коснутся ограничения, мы отметили на карте.