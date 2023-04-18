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Улицу Станиславского закроют для проезда транспорта в конце апреля — смотрим, где введут ограничение

В городе пройдет легкоатлетическая эстафета

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Проект постановления о проведении эстафеты опубликовано на сайте мэрии Новосибирска

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В Новосибирске 29 апреля введут временное прекращение движения транспорта на четырех улицах Ленинского района. Перекрытие установят из-за проведения на участках улично-дорожной сети 74-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Проект постановления о проведении эстафеты опубликован на сайте мэрии Новосибирска. В документе уточняется, что мероприятие пройдет 29 апреля с 09:00 до 14:00 по улице Станиславского на участке от площади Труда до площади им. Станиславского.

В связи с проведением эстафеты в городе на пять часов введут временное прекращение движения транспортных средств на участках:

  • по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда;
  • по ул. Плахотного на участке от ул. Петропавловской до ул. Костычева;
  • по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
  • по ул. Котовского на участке от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27.

— Ввести 29.04.2023 с 09:00 до 14:00 час. временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог, — указано в документе.

Накануне стало известно, что 23 апреля в новосибирском Академгородке ограничат движение транспорта и парковки. В Советском районе пройдет VIII Новосибирский весенний легкоатлетический полумарафон.

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