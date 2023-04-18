Улицу Станиславского закроют для проезда транспорта в конце апреля — смотрим, где введут ограничение

В Новосибирске
Проект постановления о проведении эстафеты опубликован на сайте мэрии Новосибирска. В документе уточняется, что мероприятие пройдет
В связи с проведением эстафеты в городе на пять часов введут временное прекращение движения транспортных средств на участках:
- по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда;
- по ул. Плахотного на участке от ул. Петропавловской до ул. Костычева;
- по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
- по ул. Котовского на участке от ул. Котовского, 21 до ул. Котовского, 27.
— Ввести 29.04.2023 с 09:00 до 14:00 час. временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог, — указано в документе.
Накануне стало известно, что