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«Центр должен стать полноценным»: мэрия Новосибирска предложила снести тысячи гаражей возле «Ауры»

Под развитие до 2037 года планируют отдать 27 гектаров с гаражами и частными домами

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Тысячи гаражей напротив ТРЦ «Аура» предложили изъять — на их месте появятся жильё, детские сады и школа

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7 июля на комиссии по проектам комплексного развития территории (КРТ) в мэрии Новосибирска представили проект перестройки большой территории возле ТРЦ «Аура». Об этом редакции НГС рассказал присутствовавший на комиссии координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Территория КРТ ограничена улицами Военная и Ипподромская и включает 27,2 га — сегодня они застроены преимущественно гаражными кооперативами и индивидуальными домами.

Реализовать проект городские власти планируют в три этапа до 2037 года. На первом этапе в течение ближайших 5 лет предусмотрено жилищное строительство на территории в 4,2 га — для этого нужно будет выкупить 30 участков частного сектора, на которых запланировано строительство 105 тысяч кв. м нового жилья.

Также на первом этапе запланировано продолжение улицы Орджоникидзе длиной 650 м с изъятием 22 участков за счёт муниципалитета и строительство дороги вдоль Ипподромской магистрали длиной 530 м — за счёт застройщика.

В первый этап развития территории также включено строительство детского сада на 220 мест: его реализуют за счёт бюджета на выкупленной застройщиком земле.

Большую территорию разделили на три этапа

Большую территорию разделили на три этапа

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На следующих этапах на территории должен появиться ещё один детский сад на 220 мест и школа на 1100 мест, землю для которых также выкупит застройщик. Всего на территории можно будет построить около 400 тысяч кв. м нового жилья.

Для реализации проекта КРТ потребуется расселение частного сектора и одного 2-этажного дома, признанного аварийным — на улице Романова, 97а. Сохранить предложили в общей сложности 0,42 га застроенной территории, а озеленённая территория общего пользования составит 1 га. По проекту, жить здесь будут более 13 тысяч человек.

— Ни у кого сомнений нет, что этот так называемый центр должен превращаться в полноценный центр. Проект сложный, с ним ещё работать, но интересный, амбициозный, — прокомментировал предлагаемое КРТ начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Комиссия приняла проект единогласно. Теперь его должны согласовать с правительством Новосибирской области и объявить аукцион для застройщиков на право реализации.

Михаил Рязанцев к проекту отнёсся скептически.

— Из хорошего: территория будет застраиваться комплексно, с дорогами и инфраструктурой. Из плохого: социальные проблемы не решаются. КРТ — это в первую очередь расселение ветхого и аварийного жилья, а по сути аварийный там только один многоквартирный дом. И отсюда вопрос, какую проблему, кроме эстетической, мы решаем, — прокомментировал координатор «Искалеченного Новосибирска».

О реновации масштабной территории, где расположены несколько тысяч капитальных гаражей, говорили ещё в 2021 году. В конце прошлого года перспективы её развития обсудили архитекторы.

Территория нового КРТ расположена напротив ещё одного знакового проекта развития — вокруг «Локомотив-Арены». Там процедура завершилась скандалом — сегодня в ней разбирается Арбитражный суд.

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