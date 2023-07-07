«Центр должен стать полноценным»: мэрия Новосибирска предложила снести тысячи гаражей возле «Ауры»

Реализовать проект городские власти планируют в три этапа до 2037 года. На первом этапе в течение ближайших 5 лет предусмотрено жилищное строительство на территории в 4,2 га — для этого нужно будет выкупить 30 участков частного сектора, на которых запланировано строительство 105 тысяч кв. м нового жилья.



Также на первом этапе запланировано продолжение улицы Орджоникидзе длиной 650 м с изъятием 22 участков за счёт муниципалитета и строительство дороги вдоль Ипподромской магистрали длиной 530 м — за счёт застройщика.

