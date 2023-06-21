Битва за озеро: спор из-за застройки вокруг «Локомотив-Арены» дошёл до суда

Мэрия Новосибирска пожаловалась в суд на решение регионального УФАС, которое отменило результаты торгов по комплексному развитию территории (КРТ) вокруг комплекса «Локомотив-Арена» на улице Фрунзе — копия жалобы имеется в распоряжении НГС.
Городские власти потребовали признать решение УФАС незаконным. Как ранее писал НГС, оно было вынесено после жалобы одного из участников торгов, специализированного застройщика «Акация на Ватутина», который входит в ГК «Расцветай». По мнению компании, с которым согласились в ведомстве, городские власти ограничительно истолковали одно из требований Градостроительного Кодекса и необоснованно допустил к торгам ООО СЗ «Краснообск.Монтажспецстрой» и ООО «Комфорт» — последние были признаны победителями.
Как указано в жалобе мэрии Новосибирска, городские власти проводили торги на право заключения договора о КРТ, тогда как претензии «Акации на Ватутина» справедливы для требований к застройщикам на торгах на право заключения договора о КРТ в целях строительства стандартного жилья.
В решении УФАС от 7 июня 2023 года (копия имеется в распоряжении НГС) указано, что к торгам не должна была быть допущена ни одна из подавших заявки компаний. При этом заявка СЗ «Акация на Ватутина» не подходила по причине, не связанной с выводами УФАС. Журналист НГС направила в компанию запрос с просьбой озвучить её позицию в сложившейся ситуации.
В компании «Комфорт», которая формально победила в торгах и указана в жалобе мэрии как третье лицо, заверили, что не отказываются от своих планов.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Комфорт» зарегистрировано в 2014 году, данных об участии в госзакупках у компании нет. Фирма принадлежит в равных долях Сергею Чечко и Михаилу Шашкову. До июня 2022 года 100% компании владел гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
— Со своей стороны компания «Комфорт» готова немедленно приступить к исполнению обязательств в рамках договора о комплексном развитии территории, предусматривающих, в том числе, выкуп и расселение 65 старых домов, выкуп земельных участков, благоустройство прибрежной территории обводненного карьера, — заявил застройщик. — Проект нацелен на реновацию одного из проблемных участков центра Новосибирска возле Ипподромской магистрали и улицы Фрунзе. Территория возле волейбольной арены мирового уровня — это лицо города. Нынешнее её состояние неудовлетворительно.
По подсчётам компании, в проект потребуется вложить около 2 миллиардов рублей, из которых 1,5 миллиарда — ориентировочная стоимость расселения, ещё 300 миллионов — благоустройство прибрежной территории и 200 миллионов — разработка проекта и подготовка территории. Только после этого, уверяет застройщик, дело дойдёт до строительства.
Между тем к проведению торгов претензии были и у прокуратуры — ведомство вынесло представление мэру Новосибирска. При этом жители спорной территории ждут расселения десятилетиями — НГС узнал, в каких условиях они живут.