Битва за озеро: спор из-за застройки вокруг «Локомотив-Арены» дошёл до суда

Как указано в жалобе мэрии Новосибирска, городские власти проводили торги на право заключения договора о КРТ, тогда как претензии «Акации на Ватутина» справедливы для требований к застройщикам на торгах на право заключения договора о КРТ в целях строительства стандартного жилья.

В решении УФАС от 7 июня 2023 года (копия имеется в распоряжении НГС) указано, что к торгам не должна была быть допущена ни одна из подавших заявки компаний. При этом заявка СЗ «Акация на Ватутина» не подходила по причине, не связанной с выводами УФАС. Журналист НГС направила в компанию запрос с просьбой озвучить её позицию в сложившейся ситуации.