Кандидат в валенках, «новый Жириновский» и владелец ТЦ: кто будет бороться за кресло губернатора Новосибирской области

Этой осенью в Новосибирской области будут выбирать нового губернатора. Выборы решили растянуть на
Гость из Барнаула от «Коммунистов России»
Первым официально документы на выборы подал бывший зампредседателя правительства Алтайского края Андрей Щукин — сегодня он числится главой Новосибирского отделения партии.
Андрей Щукин родился в 1968 году в Славгородском районе. По образованию юрист, дважды избирался депутатом Алтайского заксобрания, возглавлял реготделение ЛДПР. В 2017–2018 годах был зампредседателя правительства Алтайского края в команде Александра Карлина, курировал культуру, спорт и молодежную политику. Примерно в это же время покинул ЛДПР. Затем работал замначальника управления юстиции региона. В 2018 году вступил в «Единую Россию».
В 2022 году Щукин ушел из Минюста, потому что ему стало «неинтересно».
— Я действующий политик. Мне нужно коня, шашку и на линию огня. Административно-хозяйственной рутиной заниматься мне не тяжело, но неинтересно. Пришло время закончить с государственной гражданской службой и разворачиваться в сторону политических проектов, — говорил он. Тогда же он заявил, что не против стать министром спорта Алтайского края.
Меньше чем через неделю Андрей Щукин объявил, что возглавил новосибирское отделение КПКР. Новоиспеченный коммунист быстро начал кампанию против действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя: под хештегом «АнтиЛокоть» он публиковал посты с критикой мэра. При этом публичных замечаний к губернатору Андрею Травникову у Щукина не было.
Андрей Щукин в Алтайском крае известен своими перформансами. Например, в 2017 году он пришел на культурное мероприятие в музей в валенках.
Секретарь обкома КПРФ
Одним из первых о возможном участии в выборах заявил депутат областного заксобрания, секретарь обкома КПРФ Роман Яковлев.
— Коммунисты будут не просто участвовать в выборах, а бороться за максимальный результат, наша задача — объединить максимальное количество жителей региона, готовых работать во благо Новосибирской области, — писал Роман Яковлев о выборах у себя на странице во «ВКонтакте».
Роман Яковлев родился и вырос в Новосибирске. В 2007 году получил высшее образование, окончив Тюменский нефтегазовый университет, затем окончил аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности «политические институты». В 2008 году вступил в Новосибирское отделение КПРФ. Как указано в его биографии на сайте партии, уже в студенчестве начал работать.
До перехода в заксобрание более пяти лет занимал должность заместителя директора МУП «Электросеть». В 2015 и 2020 годах избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по
Роман Яковлев не раз критиковал соглашения, заключенные между правительством Новосибирской области и компанией «ВИС». Летом 2021 года он подарил представителям компании Алексею Мельниченко и Сергею Козловскому торт в виде горы мусора в честь
Весной 2022 года губернатор Новосибирской области заявил о расторжении концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС»), по которому в регионе должны были построить два мусоросортировочных комплекса. За
Депутат-коммунист в целом не стесняется ярких жестов: зимой 2019 года он решил пересесть на общественный транспорт, чтобы проверить его работу в морозы и собрать мнения горожан. До этого он ездил на автомобиле.
Роман Яковлев выступал против трехдневного голосования на выборах.
— Один день голосования вместо трех — это экономия для бюджета. Тем более что сейчас нет коронавирусных ограничений, в период которых было введено трехдневное голосование. Нет необходимости в трех днях голосования, — говорил он.
Инициативу Романа Яковлева не поддержали.
«Новый Жириновский» от ЛДПР
Одновременно с КПРФ о выдвижении своего кандидата на губернаторские выборы заявила ЛДПР — им стал депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев.
Евгений Лебедев родился в 1978 году, в 1995 году он окончил школу и поступил в Томское высшее военное командное училище связи. В 2000 году поступил на юрфак НГИ, а уже в 2004 году начал свой бизнес в сфере автоуслуг. В 2013 году получил еще одно образование в РАНХиГСе и позже стал помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева, которого связывают с ГК «Расцветай». В горсовете входил во фракцию ЛДПР, пока она не распалась в октябре
В декабре 2021-го Евгений Лебедев послал «на ***» в соцсетях одну из жительниц округа: она отметила его в посте про неубранный снег, и в комментариях с аккаунта депутата прозвучала достаточно эмоциональная тирада. После этого Совет депутатов Новосибирска направил письмо Евгению Лебедеву с просьбой быть «вежливым, тактичным и проявлять уважение к гражданам».
Евгений Лебедев голосовал за отмену прямых выборов мэра Новосибирска, критиковал независимых коллег по горсовету Хельгу Пирогову, Светлану Каверзину и Антона Картавина. Случилось это в марте 2022 года после просьбы Хельги Пироговой внести в повестку вопрос о целях размещения наклеек с буквой Z на общественном транспорте и источниках расходов на их распечатку.
— Уважаемые сепаратисты, прекратите раскачивать лодку, в которой сидите. Если вы потеряли связь с реальностью, я вам напомню, что вы находитесь в системе органов публичной власти. Я допускаю, что у вас есть своя позиция, свое мнение. Подобными заявлениями вы вносите раскол в общество. Сейчас, в непростое время, когда мы все переживаем сложные моменты, нам как никогда надо объединиться и поддерживать нашу армию, вы пытаетесь диссонировать. Сдавайте свои мандаты, выходите на площадь Ленина и заявляйте свою позицию. Я это уже в отношении других депутатов заявлял и в отношении вас заявляю то же самое. Я уверен, у каждого здесь сидящего депутата, у большинства позиция однозначная — поддерживать то, что сейчас происходит на фоне специальной операции в соседнем государстве, — говорил тогда он.
В целом Лебедев известен эпатажными высказываниями. Например, в апреле 2022 года на комиссии по правилам землепользования и застройки объявил, что он теперь новый Жириновский.
Бизнесмен от «эсеров»
«Справедливая Россия — За правду» выдвинула бизнесмена и владельца ТРЦ «Эдем» Владислава Плотникова. О его биографии известно меньше всего.
— Моя позиция в том, что я — патриот своей страны и очень хочу приложить максимум усилий, возможностей и способностей на благо моей Родины, региона, города, моего любимого Академгородка. Взгляды руководства «Справедливой России» очень близки мне по политическим и экономическим мотивам. Я всецело поддерживаю и Старикова, и Прилепина, и господина Миронова, — сказал кандидат в разговоре с корреспондентом НГС.
В 2020 году Владислав Плотников выдвигался на выборы в заксобрание региона от «Единой России». Он выиграл праймериз на округе
Владислав Плотников — руководитель и учредитель ООО «Эдем» (управляет одноименным торговым центром в Академгородке), ООО ПКФ «Ривайвел», «Мегаполис Сибири», «Новоград», «СМУ 36», ИД «Партнер» (газета «Бумеранг-Партнер»). В числе крупных активов — гостиничный комплекс «Морозово». Он также был президентом Фонда развития социальных инициатив «Достоинство», который официально закрыли в марте, — летом
«Единая Россия»
Партия власти пока не заявляла о выдвижении кандидата, формально у ЕР идут праймериз. Избирком принимает заявки до
При этом действующий губернатор области Андрей Травников заявлял, что будет избираться на второй срок, его кандидатуру поддержали Владимир Путин и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
— Андрей Александрович, сказать, что всё у нас всех всегда и во всём получается, — ну, наверное, так никогда и нигде не говорится, так никогда и нигде и не происходит. Но в целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано, — говорил Путин.
Травников был назначен Владимиром Путиным