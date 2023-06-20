Кандидат в валенках, «новый Жириновский» и владелец ТЦ: кто будет бороться за кресло губернатора Новосибирской области

В 2022 году Щукин ушел из Минюста, потому что ему стало «неинтересно».



— Я действующий политик. Мне нужно коня, шашку и на линию огня. Административно-хозяйственной рутиной заниматься мне не тяжело, но неинтересно. Пришло время закончить с государственной гражданской службой и разворачиваться в сторону политических проектов, — говорил он. Тогда же он заявил, что не против стать министром спорта Алтайского края.



Меньше чем через неделю Андрей Щукин объявил, что возглавил новосибирское отделение КПКР. Новоиспеченный коммунист быстро начал кампанию против действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя: под хештегом «АнтиЛокоть» он публиковал посты с критикой мэра. При этом публичных замечаний к губернатору Андрею Травникову у Щукина не было.

