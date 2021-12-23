«Идите на х…»: сибирячка нарвалась на хамство, отметив депутата в посте про нечищеный снег

В Новосибирске разгорается скандал из-за резких высказываний в Facebook депутата горсовета Евгения Лебедева. Местная жительница Елена Гавровская отметила его в посте про не убранный от поликлиники снег. В комментариях с аккаунта депутата прозвучала достаточно эмоциональная тирада.
Что было в посте
Пост в Facebook с жалобой на плохо почищенный тротуар недалеко от поликлиники на проспекте Дзержинского, 44 Елена Гавровская опубликовала вчера. В нем говорится, что крыльцо отлично очищено от снега, а вот подходы к медучреждению — нет. В посте местная жительница решила и отметить депутата Евгения Лебедева.
— Евгений Лебедев, я не знаю, ваш это округ или нет, но отмечу, — написала женщина (это действительно округ Лебедева. — Прим. ред.).
— Я езжу вместе с мамой, у которой повреждена нога, и ей сложно передвигаться по такой дороге. Я удивлена, что крыльцо подметено, а перед ним каша снежная. Я ничего плохого не хотела. Ни в чем не обвиняла Лебедева. Прекрасно знаю, что он чистит тут весь район один, потому что администрация бездействует. Возможно, человека на старые дрожжи понесло. Я считаю, что депутат — это человек, обладающий авторитетом. Вполне логично, что он может переговорить с главным врачом и администрацией, сделать запрос, — объяснила корреспонденту НГС свои действия Елена.
Она добавила, что не ожидала такой резкой реакцией.
— Я не знаю, почему он так взъярился на меня. И стрелку мне забил, и послал, и я глупая. Я вообще не поняла, к чему это, — удивляется женщина.
Она не собирается жаловаться в совет депутатов и считает достаточным то, что эта ситуация разошлась в соцсетях.
Резкие комментарии депутата
Евгений Лебедев в комментариях отреагировал достаточно резко.
— Вы, борцы, только и можете отмечать. Продолжайте, не останавливайтесь. «Фейсбук» стерпит все ваши метки-отметки. Придет время — почистят. Вы сделали недостаточное количество меток еще, — написали с профиля депутата.
Одному из комментаторов особенно досталось.
— Вы мэру напомните, умник. Я регулярно это делаю в существенных объемах. И чищу тоже. Если не по глазам, то идите на х… ой, на страницу мою и изучайте, пока спать не захотите. Дополнительно сообщаю для орущих и страждущих, что помогать чистить снег — это право депутата, а не обязанность. ПРАААВООО. Выбрали мэра — наблюдайте. Как поняли меня, дядя? Изливайте. Ожидаю, — написали с аккаунта политика.
Также всех недовольных он пригласил прийти к нему на личный прием.
Что сейчас говорят депутат и в горсовете Новосибирска
Достоверно неизвестно, писал ли сам депутат ответы. Его помощница сказала корреспонденту НГС, что передала информацию и просьбу прокомментировать ситуацию.
— Он принял к сведению, — написала она, не уточнив, когда Евгений Лебедев будет готов прокомментировать этот разговор.
Пока о споре не знают и в горсовете.
— Я никак не могу прокомментировать, потому что не читал этого и не слежу за Facebook всех наших коллег-депутатов, — рассказал председатель совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.
Он посоветовал женщине написать обращение в комиссию по этике.
— Мы рассмотрим предмет обращения и примем решение — будем рассматривать на комиссии по этике или нет. Потому что обращения частые, их много бывает и далеко не все подходят для рассмотрения на комиссии по этике. У людей разные бывают настроения и разные взгляды на вещи. В каждой ситуации нужно разбираться детально, — объяснил Дмитрий Асанцев. — Из дисциплинарных мер — рекомендация депутату придерживать этических норм и правил и вести себя достойно.
Лишить депутата полномочий комиссия не может. Также Дмитрий Асанцев напомнил: любой человек может обратиться в суд, если считает, что его оскорбили.
В феврале прошлого года в Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты ее переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.