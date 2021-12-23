«Идите на х…»: сибирячка нарвалась на хамство, отметив депутата в посте про нечищеный снег

— Я езжу вместе с мамой, у которой повреждена нога, и ей сложно передвигаться по такой дороге. Я удивлена, что крыльцо подметено, а перед ним каша снежная. Я ничего плохого не хотела. Ни в чем не обвиняла Лебедева. Прекрасно знаю, что он чистит тут весь район один, потому что администрация бездействует. Возможно, человека на старые дрожжи понесло. Я считаю, что депутат — это человек, обладающий авторитетом. Вполне логично, что он может переговорить с главным врачом и администрацией, сделать запрос, — объяснила корреспонденту НГС свои действия Елена.

Она добавила, что не ожидала такой резкой реакцией.

— Я не знаю, почему он так взъярился на меня. И стрелку мне забил, и послал, и я глупая. Я вообще не поняла, к чему это, — удивляется женщина.

Она не собирается жаловаться в совет депутатов и считает достаточным то, что эта ситуация разошлась в соцсетях.