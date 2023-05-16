«Правильно определяете основные направления»: Путин поддержал выдвижение Травникова на выборы губернатора НСО

— Андрей Александрович, сказать, что всё у нас всех всегда и во всём получается, — ну, наверное, так никогда и нигде не говорится, так никогда и нигде и не происходит. Но в целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано, — цитирует Путина издание РИА Новости.

