«Правильно определяете основные направления»: Путин поддержал выдвижение Травникова на выборы губернатора НСО

16 мая губернатор Новосибирской области на видеовстрече с Владимиром Путиным поинтересовался, поддержит ли глава государства его выдвижение на предстоящие выборы главы региона. Президент выразил политику свою поддержку.
— Андрей Александрович, сказать, что всё у нас всех всегда и во всём получается, — ну, наверное, так никогда и нигде не говорится, так никогда и нигде и не происходит. Но в целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано, — цитирует Путина издание РИА Новости.
О своем решение выдвигаться на предстоящие выборы Андрей Травников сообщил 21 апреля. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о том, что партия поддерживает решение политика.