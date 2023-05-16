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СрочноПутин проводит видеовстречу с Андреем Травниковым
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«Правильно определяете основные направления»: Путин поддержал выдвижение Травникова на выборы губернатора НСО

В этом году у Андрея Травникова истекает первый срок полномочий в должности главы региона

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Андрей Травников был назначен Владимиром Путиным и. о. губернатора после увольнения Владимира Городецкого осенью 2017 года. В сентябре следующего года Травников выиграл выборы губернатора

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16 мая губернатор Новосибирской области на видеовстрече с Владимиром Путиным поинтересовался, поддержит ли глава государства его выдвижение на предстоящие выборы главы региона. Президент выразил политику свою поддержку.

— Андрей Александрович, сказать, что всё у нас всех всегда и во всём получается, — ну, наверное, так никогда и нигде не говорится, так никогда и нигде и не происходит. Но в целом и вы, и все люди, которых вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано, — цитирует Путина издание РИА Новости.

О своем решение выдвигаться на предстоящие выборы Андрей Травников сообщил 21 апреля. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил о том, что партия поддерживает решение политика.

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