Новосибирский депутат ответил на обвинения в хамстве в комментариях на Facebook — его вынудил горсовет

Совет депутатов Новосибирска направил письмо Евгению Лебедеву с просьбой быть «вежливым, тактичным и проявлять уважение к гражданам». Поводом для письма стал скандал из-за его резких высказываний в Facebook. В конце декабря местная жительница Елена Гавровская отметила Евгения Лебедева в посте про не убранный у поликлиники снег. В комментариях с аккаунта депутата прозвучала достаточно эмоциональная тирада.
Женщина обратилась с жалобой в Совет депутатов. Снег, кстати, у поликлиники убрали. Сегодня Елена Гавровская получила ответ от председателя горсовета Дмитрия Асанцева — он опубликовал его у себя в аккаунте.
Согласно этому документу депутаты взяли пояснение с Евгения Лебедева — он заявил, что никого не оскорблял и никому не угрожал.
— В своем ответе он сообщил, что его высказывания не подразумевали под собой какие-либо угрозы или оскорбления в адрес жителей. А также, что ему известно о наличии инструментов воздействия, альтернативных методах, формах взаимодействия с органами местного самоуправления, способах их подачи и сроках реализации, — рассказывает об объяснении депутата председатель горсовета Дмитрий Асанцев (документ имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
Он сообщил, что Совет депутатов отправил письмо Лебедеву «с просьбой обратить внимание на необходимость быть вежливым, тактичным, проявлять сдержанность и уважение к гражданам при осуществлении своей деятельности, а также не допускать в дальнейшем возникновений ситуаций, подобных изложенных» в обращении Елены Гавровской.
На просьбы редакции НГС прокомментировать ситуацию Евгений Лебедев так и не ответил. Он только передал через свою помощницу, что принял к сведению запрос от НГС.
В феврале прошлого года в Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты ее переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.