Новосибирский депутат ответил на обвинения в хамстве в комментариях на Facebook — его вынудил горсовет

Совет депутатов Новосибирска направил письмо Евгению Лебедеву с просьбой быть «вежливым, тактичным и проявлять уважение к гражданам». Поводом для письма стал скандал из-за его резких высказываний в Facebook. В конце декабря местная жительница Елена Гавровская отметила Евгения Лебедева в посте про не убранный у поликлиники снег. В комментариях с аккаунта депутата прозвучала достаточно эмоциональная тирада.

Женщина обратилась с жалобой в Совет депутатов. Снег, кстати, у поликлиники убрали. Сегодня Елена Гавровская получила ответ от председателя горсовета Дмитрия Асанцева — он опубликовал его у себя в аккаунте.