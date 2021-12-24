Нечищеную дорогу у поликлиники почистят после конфликта сибирячки с депутатом в соцсетях

В феврале прошлого года в Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты ее переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.

