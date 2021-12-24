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Нечищеную дорогу у поликлиники почистят после конфликта сибирячки с депутатом в соцсетях

Выяснилось, что эта территория не относится к депутату Лебедеву

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Евгений Лебедев был недоволен отметкой себя в посте про неубранный снег

Евгений Лебедев был недоволен отметкой себя в посте про неубранный снег

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Накануне, 23 декабря, назрел скандал из-за резких высказываний в Facebook депутата горсовета Евгения Лебедева. Сибирячка Елена Гавровская опубликовала в соцсети зов о помощи к депутату и властям из-за нечищеного снега у поликлиники. В ответ на это мужчина разъярился.

— Вы, борцы, только и можете отмечать. Продолжайте, не останавливайтесь. «Фейсбук» стерпит все ваши метки-отметки. Придет время — почистят. Вы сделали недостаточное количество меток еще, — писали с профиля депутата.

Были и более резкие высказывания с его аккаунта.

В конце концов скандал привлек внимание властей — в Facebook женщине сообщили, что снег всё же уберут 29 декабря.

После скандала женщине ответили, что снег уберут 29 декабря

После скандала женщине ответили, что снег уберут 29 декабря

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— Кстати, в итоге выяснилось, что эта территория вообще не Лебедева. Брызгать слюной, орать и обзываться было не обязательно. Он просто мог мне ответить: «Это не мое!», — пояснила Елена Гавровская. — Оказалось, что там другой депутат, от ЛДПР — его тоже зовут Евгений (речь идет о Евгении Прохорове. — Прим. ред.). А территория Лебедева через дорогу.

Согласно карте округов, поликлиника на проспекте Дзержинского, 44 действительно относится к 5-му округу, за который отвечает Евгений Прохоров. Корреспондент НГС попыталась связаться с ним по телефону его приемной, однако трубку никто не взял.

— Надеюсь, почистят. Помимо соцсетей со мной никак не связывались, просто оставили комментарий под тем постом. Сообщили, что увидели мое обращение и всё будет почищено. Надеюсь, несмотря на все погодные катаклизмы, похолодания, будут следить за этим местом. Ведь очень много там пенсионеров, инвалидов, на костылях люди передвигаются — считаю, что нужно следить за такими социально значимыми объектами. И обзываться тут совершенно не обязательно, — посмеялась сибирячка.

В феврале прошлого года в Новосибирске чиновница посоветовала жителям Первомайского района не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно. Скриншоты ее переписки с местными жителями появились в социальных сетях, также их прислали в редакцию НГС.

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