«Мертвые души» и подозрительные однофамильцы: как проект в лесу Нижней Ельцовки обернулся скандалами
Активисты обвинили застройщика и мэрию в создании армии ботов. Что ответили чиновники и строители
Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет борются с планами застройки леса, в котором когда-то был пионерлагерь «Юный медик». До сих пор им это удавалось. К началу июля на платформе «Электронная демократия» закончилось очередное голосование о возможности строительства на территории бывшего лагеря. Неожиданно для активистов микрорайона большинство голосов оказалось за новостройки. Тогда они начали разбираться в том, как так получилось — и выяснили много любопытного. А потом подали заявления в полицию, Генпрокуратуру и даже в ФСБ. Кто покушается на лес и что обнаружили активисты, узнала журналист НГС Анна Скок.
Спорный лес
Нижняя Ельцовка — «спальная» часть Советского района. С конца 1970-х по конец 1980-х годов здесь построили микрорайон, состоящий преимущественно из панельных девятиэтажек. Инфраструктуры минимум: школа, детский сад, магазины. За покупками местные жители обычно ездят в соседний Академгородок. При этом у местных жителей есть роскошь, недоступная большинству новосибирцев: собственный лес. Впрочем, в последние 10 лет и он под вопросом: через него то хотят построить федеральную трассу, то начинают планировать масштабное строительство нового микрорайона, состоящего из почти десятка (согласно плану) высоток.
Обострилось противостояние в конце июня: на сервисе «Электронная демократия» началось обсуждение проекта застройки леса. Причем, по словам местного депутата от КПРФ Виктора Стрельникова, впервые о нем узнали его не только местные жители, но и сотрудники районной администрации.
— По некоторым моментам я позвонил сразу в отдел архитектуры района, и, собственно, из разговора стало понятно, что они тоже видят это впервые, — рассказал депутат журналисту НГС. — Основные моменты, которые не устраивают жителей, — это вырубка леса между [микрорайоном] «Щ» и Ельцовкой для строительства жилого комплекса и появление новых земельных участков для строительства самого микрорайона.
Чужие голоса
Отпущенные на голосование пять дней жители Нижней Ельцовки попытались использовать на все сто процентов: через мессенджеры и паблик «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» активисты начали распространять призывы проголосовать против проекта. Однако нашлись и те, кого перспектива новых домов в лесу обрадовала. Правда, детали их комментариев местных активистов смутили.
— 20 июня утром начали появляться комментарии, оставленные на выходных, странные «за», — сказала местная жительница Елена Макогон. — И 99% тех, кто «за», — фамилии, которые не знает никто. Сначала мы этому факту удивились, потом начали искать этих людей в интернете, по соцсетям, по поисковикам. Несколько человек нам встретились с не очень распространенными фамилиями. И в совпадениях по инициалам и фамилиям, например, [были люди] 1939 года рождения, 1916 года рождения. На 1 июля выяснили, что тех, кто не голосовал и чьими аккаунтами воспользовались неизвестные, больше 15 человек. Около 10 заявлений уже написаны в полицию, и ещё выявляются люди, которые не голосовали и не пользуются «Госуслугами», а от их имени оставлены комментарии «за».
Таких странностей местные жители заметили немало: среди голосов в поддержку проекта они нашли обращения, составленные от имени своих пожилых родственников. При этом пенсионеры не только не участвовали в обсуждении, но и не являлись активными пользователями интернета. Загадочный факт активисты связали с деятельностью уже не существующего фонда «Достоинство». Фонд якобы помогал пожилым людям завести аккаунт на «Госуслугах» и при этом дарил стариками продуктовые наборы.
— Мы ходили в этот центр, и есть видеозапись, где сотрудники подтвердили, что они просто копируют документы, без очного присутствия. Получается, «Госуслуги» регистрировали аккаунты без самих пенсионеров, — вспомнила еще одна активистка Василиса Мальцева.
По мнению Виктора Стрельникова, база персональных данных, оказавшихся в руках «Достоинства», насчитывала от 2 до 6 тысяч аккаунтов. После обращения людей в правоохранительные органы фонд перестал существовать, но аккаунты пенсионеров удалены не были, считают местные активисты.
Пенсионерка Раиса Доцюк, например, о своей интернет-активности узнала от знакомой.
— Я даже не знала, как туда, на «Госуслуги», заходить, а она в списке увидела меня и позвонила мне: «Теть Рай, вы тут проголосовали за вырубку деревьев у вас под окном». А я не голосовала! — возмутилась женщина. — Регистрировали нас [на «Госуслугах»], социальная какая-то помощь приезжала от какого-то депутата... Сама я против [строительства]. Написали уже заявление в прокуратуру, я всё подписала.
Помимо Раисы Ильиничны в списке еще 26 человек, чьи аккаунты были использованы без их ведома. Истории — как под копирку. Пенсионеры зачастую даже не подозревали о том, что их профили можно использовать подобным образом.
Мертвые души
И без того некрасивая история обернулась настоящим скандалом, когда в некоторых активных пенсионерах — сторонниках застройки — местные жители начали узнавать фамилии и инициалы своих покойных соседей и родственников.
Супруги А.В. и В.Е. Стенины, как можно увидеть на вкладке предложений на странице обсуждений, выступали за развитие микрорайона. Сочетание фамилии и инициалов показалось подозрительным жительнице Новосибирска Анне Стениной: именно так звали ее умерших в 2021 году родителей, которые в 2020 году обзавелись профилями на «Госуслугах».
— Мама говорила, что каждый пенсионер может сходить и получить [аккаунт], и один человек может за другого родственника тоже получить, только копия паспорта нужна, что выдавали [помощь] на Арбузова. Мой отец никогда бы сам не пошел ее получать — не тот характер. Наверное, она за него получила сама, — припомнила подробности Анна. — Ходила, получала, говорила об этом своей свекрови — моей бабушке, советовала сходить, но бабушка не поехала.
Анна Стенина добавила, что если бы родители были живы, она бы обратилась с заявлением в полицию, но сейчас не планирует.
Таких «мертвых душ» активисты из Нижней Ельцовки нашли уже порядка 10 человек. Совпадение фамилий и инициалов в поддержке застройки и наследственных делах может оказаться действительно совпадением. Однако люди это уже не верят.
Ответственные за работу сервиса «Электронная демократия» в региональном Минцифры никакого криминала в ситуации не увидели.
— Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области осуществляется техническая поддержка портала «Электронная демократия Новосибирской области». Технических проблем с авторизацией пользователей на портале в период проведения общественных обсуждений не выявлено, — ответили в ведомстве на запрос НГС.
Общий знаменатель
К части комментариев «за» были приложены документы. Активисты проанализировали метаданные этих приложений и обратили внимание на то, что они были созданы в одно и то же время пользователем «Позднякова». Фамилия не редкая: например, такую же носит заместитель начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Елена Позднякова. Василиса Мальцева предполагает, что загадочная Позднякова может быть лишь однофамилицей чиновницы, но совпадение тактично называет «интересным».
Есть и еще одна однофамилица Поздняковой из файлов с комментариями «за» застройку — владелица компании «Д54 Недвижимость» Ольга Николаевна Подзнякова. Согласно информации «Контур.Фокус», гендиректор компании «Д54 Недвижимость» Таймураз (Тимур) Касаев также указан на сайте компании «Д54» директором по продажам и маркетингу. Адрес у компаний тоже один — Шатурская, 2/2, по нему в ЕГРЮЛ зарегистрированы и другие компании группы «Д54», которыми совладеет Николай Александрович Поздняков.
Именно Николаю Позднякову, по данным выписок ЕГРН (актуальны на конец июня), принадлежат оба участка, из которых сегодня состоит бывшая территория пионерского лагеря «Юный медик». О группе «Д54» как вероятном застройщике этой территории говорят и местные жители.
Компания «Д54», согласно информации на официальном сайте, образована бывшими топ-менеджерами застройщика «Роснефтегазстрой». Среди аффилированных с ней компаний, по данным «Контур.Фокуса», — «Д54 Развитие» и «Д54 Эрнест». Основной владелец компаний группы — Николай Поздняков, бизнесмену также принадлежит ряд застройщиков, зарегистрированных в Москве. Его партнер в Новосибирске — Наталья Оленникова. Ей принадлежит компания «Эрнест», зарегистрированная на бульваре Молодежи, 21 — ранее по этому адресу находился одноимённый торговый центр, сегодня «Д54 Эрнест» строит на его месте клубный дом с тем же названием.
В «Д54» на вопросы журналиста НГС пообещали ответить в течение недели. По истечению же этого срока сообщили, что компания не имеет никакого отношения к проекту на территории бывшего пионерлагеря, а руководству и учредителям застройщика не известно об участии Ольги Поздняковой в обсуждении на платформе «Электронная демократия».
Свою причастность к стройке на бульваре Молодежи, 21, которую ведет «Д54 Эрнест», аффилированная с ней компания «Д54» отрицает. При этом, как утверждает один из жителей Нижней Ельцовки Алексей, в бывший «Юный медик» свозят землю. По его мнению, ее везут со стройки жилого дома «Эрнест», где вовсю идёт обустройство котлована.
Сомнительное развитие
На бор между микрорайоном «Щ» и Нижней Ельцовкой покушаются уже не в первый раз, но в «доковидные» времена, когда публичные слушания были действительно публичными, местным жителям удавалось отстоять свою зеленую зону.
— В начале 2020 года, по-моему, в январе или в начале февраля эти слушания были, — вспомнила Василиса Мальцева. — Они шли практически 7 часов, обсуждали очень много проблемных вопросов, и вот про этот прирезанный участок [половина территории «Юного медика»] даже Терешкова сказала, что да, имеет смысл вернуть его в лесоустройство. Потому что там и краснокнижные птицы, в частности, неясыти гнездятся, и краснокнижные растения произрастают.
Вред природе — далеко не единственная и, пожалуй, не главная проблема. Жители Нижней Ельцовки опасаются также осложнения и без того плотного трафика на выезде из микрорайона по утрам.
— Единственный выезд, который будет от этого ЖК, — по Кольцовской трассе в сторону Иванова, либо [придется] делать дополнительную дорогу через Нижнюю Ельцовку, в которой и так транспортный коллапс, — уверена местная жительница Людмила Некрасова. — Иванова в утренний период, когда везут на учебу детей, стоит, потому что очень много людей возят детей в Академгородок в школы, проживая при этом в Кольцово. Из Нижней Ельцовки основная масса людей работает в Академгородке. Выезд в город будет возможен только через проспект Строителей, либо через Кольцово, через Первомайку, где тоже по утрам большие проблемы с выездом. Строительство нового микрорайона без строительства новых дорог и новых выездов вызовет очень большие неудобства для людей.
Непубличные обсуждения
Одной из проблем общественных обсуждений активисты считают очень короткий срок голосования и подачи предложений — всего 5 дней. В региональном Минцифры сообщили, что сроки слушаний по Нижней Ельцовке устанавливали муниципальные власти. В мэрии Новосибирска никаких проблем с этим, кажется, не видят, а причины установки такого короткого срока сообщать не стали.
— В соответствии со статьей 7 закона № 58-ФЗ срок проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может превышать один месяц, — сообщили в мэрии в ответ на запрос НГС. — Законодательством о градостроительной деятельности не регламентируется срок приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений. В целях соблюдения сроков проведения общественных обсуждений, установленных статьей 7 Закона № 58-ФЗ, предложения и замечания участников принимаются в течение пяти дней.
На вопрос о том, как осложнит строительство нового ЖК трафик и что планируют сделать с этим городские власти, в мэрии ответили, что информации о масштабных планах строительства у них нет.
— В настоящее время департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска не располагает информацией о планируемом строительстве большого количества многоквартирных домов на указанном участке. В связи с отсутствием исходных данных, проведение анализа характера движения и его влияние на загруженность тех или иных участков дорог не представляется возможным, — ответили на запрос чиновники.
Итогом обсуждений стали 168 комментариев «против» и 535 «за». Нарушений в процедуре обсуждений пока никто не обнаружил.
Активисты Нижней Ельцовки хотели выйти на митинг, чтобы привлечь внимание к проблеме, но им отказали под предлогом ковидных ограничений. Последняя надежда местных жителей — заявление в полицию, Генеральную прокуратуру и ФСБ. В нём они попросили проверить спорные голоса и выяснить, не были ли совершены преступления, предусмотренные частью 2 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, совершенной из корыстной заинтересованности) или частью 1 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Они также попросили обратиться в мэрию Новосибирска с требованием о приостановлении процедур утверждения проекта планировки и межевания территории Нижней Ельцовки до окончания следственных мероприятий.
У новосибирцев не впервые возникают претензии к процедуре общественных обсуждений на «Электронной демократии»: в июне депутаты Горсовета обнаружили похожие схемы голосований пенсионеров и умерших людей за проект в Первомайском районе и констатировали, что «Электронная демократия» как площадка дискредитирована. На накрутку голосов жаловались и в связи с новостройками в Кировском районе.