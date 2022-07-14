«Мертвые души» и подозрительные однофамильцы: как проект в лесу Нижней Ельцовки обернулся скандалами

Помимо Раисы Ильиничны в списке еще 26 человек, чьи аккаунты были использованы без их ведома. Истории — как под копирку. Пенсионеры зачастую даже не подозревали о том, что их профили можно использовать подобным образом.



Мертвые души

И без того некрасивая история обернулась настоящим скандалом, когда в некоторых активных пенсионерах — сторонниках застройки — местные жители начали узнавать фамилии и инициалы своих покойных соседей и родственников.

Супруги А.В. и В.Е. Стенины, как можно увидеть на вкладке предложений на странице обсуждений, выступали за развитие микрорайона. Сочетание фамилии и инициалов показалось подозрительным жительнице Новосибирска Анне Стениной: именно так звали ее умерших в 2021 году родителей, которые в 2020 году обзавелись профилями на «Госуслугах».



— Мама говорила, что каждый пенсионер может сходить и получить [аккаунт], и один человек может за другого родственника тоже получить, только копия паспорта нужна, что выдавали [помощь] на Арбузова. Мой отец никогда бы сам не пошел ее получать — не тот характер. Наверное, она за него получила сама, — припомнила подробности Анна. — Ходила, получала, говорила об этом своей свекрови — моей бабушке, советовала сходить, но бабушка не поехала.