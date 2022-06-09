«Расцветаю» не одобрили строительство жилья на Первомайке — оказалось, что стройку поддержали «боты»
Депутаты считают, что система электронного голосования дискредитирована, и хотят обратиться в ФСБ
9 июня комиссия по правилам землепользования и застройки не одобрила ГК «Расцветай» строительство жилых высоток на улице Узорной в Первомайском районе. Она запретила смену условно разрешенного использования участка — земля осталась в зоне военных объектов.
Против строительства жилья выступили депутаты горсовета и Заксобрания, активисты улицы Узорной и администрация Первомайского района. Кроме того, как рассказал председатель комиссии, вице-мэр Алексей Кондратьев, возражение направили также из РЖД: дома запланировали слишком близко к линии железной дороги.
Депутат горсовета Александр Бурмистров отметил, что люди, поддержавшие строительство жилых домов на сайте «Электронная демократия», также оставляли положительные отзывы и к другим проектам ГК «Расцветай».
— Мы посмотрели три резонансные стройки: на Узорной, рядом с «Мегой» и на Чаплыгина. Выгрузили с «Электронной демократии» массивы данных и обнаружили, что 254 человека — это постоянные комментаторы, — рассказал Александр Бурмистров. — Часть участников обсуждения выгружают паспортные данные — там другие районы, во-первых, во-вторых, в названии файлов слово screenshot: если вы сами выгружаете эти данные, этого не получится. Есть комментарий от человека, что он не оставлял комментария, и это массовая история.
В комиссии уточнили, что не учитывали предложения от людей, не живущих в районе будущего строительства. Тем не менее депутат предложил обратиться к ФСБ с просьбой проверить эти случаи. По его мнению, это «подрывает доверие к государственной политике в области цифрового развития», что особенно важно, учитывая, что муниципальные и региональные выборы постепенно переводят на систему электронного голосования. Представитель ГК «Расцветай», присутствовавший на комиссии, не стал комментировать ситуацию.
Замглавы администрации Первомайского района Артем Роговский рассказал, что с началом общественных обсуждений возможной стройки районные власти получили около 3 тысяч писем от депутата Василия Стрекалова — в горсовете он представляет Кропоткинский жилмассив.
— Сегодня вся администрация занята только тем, что отвечает на письма депутата Стрекалова, чей округ находится в совсем другой стороне, к Первомайскому району он не имеет никакого отношения, — возмутился на комиссии Артем Роговский.
Обращения депутата касались благоустройства Первомайского района, объектов торговли, а в последнее время это «обращения ради обращений», уточнил замглавы администрации журналисту НГС. Василий Стрекалов был помощником депутата горсовета Дмитрия Савельева, которого связывают с группой «Расцветай», хотя формально эта связь не прослеживается. Дать комментарий журналисту НГС Василий Стрекалов отказался, сказав, что ему это «не интересно».
НГС подробно рассказывал о конфликте вокруг планов строительства жилья на месте воинской части на улице Узорной. На комиссии было принято решение отложить вопрос до тех пор, пока не будет решена проблема транспортной доступности этого района. Кроме того, продолжает действовать мораторий на застройку участка.