«Расцветаю» не одобрили строительство жилья на Первомайке — оказалось, что стройку поддержали «боты»

9 июня комиссия по правилам землепользования и застройки не одобрила ГК «Расцветай» строительство жилых высоток на улице Узорной в Первомайском районе. Она запретила смену условно разрешенного использования участка — земля осталась в зоне военных объектов.



Против строительства жилья выступили депутаты горсовета и Заксобрания, активисты улицы Узорной и администрация Первомайского района. Кроме того, как рассказал председатель комиссии, вице-мэр Алексей Кондратьев, возражение направили также из РЖД: дома запланировали слишком близко к линии железной дороги.

