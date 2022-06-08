«Боль больная»: как жители тихого района в Новосибирске борются с ГК «Расцветай» — они против 7 высоток

Застройка отдаленных микрорайонов — одно из больных мест Новосибирска. Как правило, социальной инфраструктуры там не хватает даже жителям ближайших к будущей стройплощадке домов, а дорога представляет собой постоянные пробки. Для жителей КСМ, немного оторванной от остального района части Первомайки, она усугубляется еще и железнодорожным переездом, который увеличивает время в пути в разы. Рядом с ним сегодня планируют новый жилой комплекс — протестующие жители вечером 3 июня обсудили его на стихийном собрании. На нём побывала журналист НГС Лиза Пичугина.
В пятницу вечером возле ДК на улице Узорной собралось около сотни человек. Пенсионеры, люди среднего возраста с детьми и собаками, молодые парни и девушки — между группами людей перелетало одно слово: «застройка». Все они пришли обсудить возможные новостройки в своем районе.
Улица Узорная — дюжина домов бывшего военного городка между лесом и железной дорогой за переездом на Матвеевке, островок жилья, оторванный от остальной Первомайки. Когда-то он относился к военной части — стройбату, который базировался здесь. В 90-х его расформировали, городок открыли, но он так и остался обособленным. Сегодня здесь живет около полутора тысяч человек, а самый новый дом — построенная в середине 80-х кирпичная многоэтажка на Узорной, 1/1.
Военная территория всё это время оставалась обнесенной забором и постепенно ветшающим пустырем с несколькими зданиями. В конце 2020 года мастерскую, два овощехранилища, склад, банно-прачечный корпус, два здания цехов и гараж с проходной вместе с участком площадью 2,5 гектара продали с торгов.
На это, правда, потребовалась пара лет: долгое время старая база никого не интересовала. В этот раз торги оказались оживленными, и стоимость лота поднялась с 20 миллионов рублей до 80,7 миллионов. Вместе со стоимостью земли победитель, компания «Орион», заплатила без малого 95 миллионов рублей.
ООО «Орион» почти полностью принадлежит компании «Расцветай Инвест» и входит в ГК «Расцветай» (менее 0,1%, 3 рубля из уставного капитала, принадлежат Борису Половникову). Компания появилась в октябре 2020 года, на ее балансе за прошлый год было 174 миллиона рублей. Чистый убыток по итогам 2021 года — 126 тысяч рублей.
Теперь, по информации местных жителей, компания хочет построить на заброшенной территории семь 17-этажных домов (подтвердить это не удалось: в ГК «Расцветай» не ответили на запрос НГС). Для этого застройщику нужно получить одобрение на общественных обсуждениях и на специальной комиссии — сегодня для строительства жилья территория не предназначена. При этом на нее еще и наложен мораторий: до 2023 года вести строительство здесь нельзя.
У этой части Первомайки столько проблем, что несколько высоток ее просто «добьют», считают местные жители. При бывшем военном городке есть детский сад и школа, но в них свозят детей со всего района, а мест не прибавляется. Но есть и другие проблемы.
Основная — здравоохранение. На Узорной сегодня есть только частная врачебная практика — ни стационара, ни поликлиники, ни даже аптеки.
— Возят нас по больницам: «Что, с Первомайки? Бомжей везете?» Уже мы не люди, а бомжи! — то и дело негодовала одна из пенсионерок.
Проблему подтвердил Андрей Любавский — один из депутатов, представляющих Первомайку в Горсовете. По его словам, людей, особенно сердечников, просто не успевают довезти до больницы. Но наказ на обеспечение жителей медицинской помощью есть, и им занимаются депутаты еще и на уровне Заксобрания и Госдумы.
— В старом здании около 7-го роддома, где была железнодорожная больница, помещение в область передали, там начался ремонт. Но сейчас притормозили, потому что перекрытия деревянные — меняют проектно-сметную документацию, — рассказал он. — Там будет стационар на 100 койко-мест — небольшой, но хотя бы такой. Все прекрасно понимают, что у нас нет стационара, проблему эту видят.
Еще одна сложность, с каждым годом всё более актуальная для отдаленных районов, — транспортная доступность. Для этой части Первомайки она усугубляется еще и тем, что дорога сюда — одна, и она ведет через загруженный железнодорожный переезд станции «Матвеевка». Развязку обещают уже больше 10 лет, но до сих пор вопрос не решен, и иначе как «боль больная» жители Узорной ситуацию не характеризуют.
— Мы здесь заблокированы. Я живу на Шукшина, моя мама — на Звездной, 10 минут на машине. Я после работы забираю ребенка и еду домой час, потому что стою на переезде, — возмутилась жительница КСМ Ирина.
По информации Андрея Любавского, проект новой развязки должен быть готов в июле, в августе уже рассчитывают получить результат госэкспертизы. Останется решить вопрос с финансированием — тут уже должны подключиться, опять же, депутаты Заксобрания и Госдумы.
— У нас есть предприятие, немаленькое, ПАТП-4, которое развивается, туда берется техника, транспорт новый, который не может прийти по своему графику, потому что пробки, мы это видим, — заверил депутат Горсовета. — Есть программы федеральные, дополнительные появились в этом году — под какую-нибудь программу развязку поставим.
В этих условиях неопределенности перспектива появления сразу семи жилых «свечек» на сравнительно небольшой территории местных жителей не радует. Заброшенная бывшая военная база, впрочем, тоже: они мечтают, чтобы здесь появился хоть и платный, но спорткомплекс.
— Я даже готова всех подбивать и подписи собирать, если это будет спорткомплекс или бассейн! — горячилась молодая женщина, представившаяся Еленой. — У нас один бассейн на весь огромный Первомайский район, я не могу ребенка туда записать. Если бы здесь был классный спортивный комплекс, весь КСМ бы ездил.
Пока местные жители собирают подписи не за, а против — в надежде не допустить строительство нового жилья. По своими домам активисты собирали подписи у тех, кто не может оставить отзыв на сайте «Электронной демократии», где шли общественные обсуждения — всего получилось около двухсот, их передали в мэрию.
При этом на странице общественных обсуждений — сотня страниц комментариев, всего больше тысячи. Почти все они — одобрительные. На стихийном собрании, организованном жителями Узорной, этих людей не оказалось. Кто они, пришедшие не понимают и называют отзывы фейками.
— Против пишут жители Узорной, а люди, которые вообще не имеют отношения к Первомайскому району, все за, — возмутилась одна из женщин.
По информации координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, коллизия, из-за которой застройщику вообще потребовалось проходить через общественные обсуждения, — случайность. Изначально для жилья участок со старой военной базой не был предназначен, и поэтому так долго не мог найти нового владельца.
— Новую версию генерального плана, которая допускает высотное жилое строительство, должен был принять Городской совет на последней декабрьской сессии 2020 года. Но тогда этот вопрос по просьбе Законодательного собрания области отложили и приняли генеральный план уже в марте, после завершения торгов, — пояснил Михаил Рязанцев (журналист НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить категорию земли, вид разрешенного использования и зону по Генплану на момент продажи земли). — В декабре 2020, когда принимались заявки на аукцион, строители видели, что есть новый генплан, он стопроцентно будет принят с возможностью строить жилье, и заявлялись именно с этим расчетом.
По его словам, продать эту территорию сразу для строительства жилья мэрия Новосибирска не могла: по негласному решению правительства землю под жилую застройку в городе сегодня можно получить либо на условиях комплексного развития территории, либо для масштабного инвестиционного проекта для решения проблемы обманутых дольщиков.
— Но городскую казну-то пополнять надо, и поэтому мэрия использует схемы обхода таких ограничений. Яркий пример — история на Узорной. Но когда схема не прямая и не честная, то на разных этапах возникают риски. В том числе политические, — предположил Рязанцев.
Будто в подтверждение политической версии, пенсионеры на собрании активно обсуждали письмо с одобрением застройки, которое направил в мэрию местный депутат Горсовета и член комиссии по градостроительству Алексей Михайлов — его фамилией украшены лавочки в местных дворах.
— А можно его как-то снять? — то и дело возмущенно интересуется кто-то из жителей.
— Нельзя, мы пробовали, — вздыхают им в ответ другие.
Сам Алексей Михайлов на собрание жителей не пришел. Разговаривать с журналистом НГС по телефону тоже отказался, едва узнав тему разговора.
Интересно, что яростная поддержка проектов группы «Расцветай» на сайте «Электронной демократии» — не первый случай. В конце прошлого года НГС писал о проекте застройщика на улице Ватутина, где жители активно отказывались от парковки в пользу большего числа квартир.
Группу «Расцветай» при этом связывают с депутатом Госдумы Дмитрием Савельевым. В феврале НГС опубликовал расследование о том, как на разных округах действует с десяток его помощников: они активно участвуют в жизни микрорайонов, зарабатывая узнаваемость на будущих выборах.