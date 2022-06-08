«Боль больная»: как жители тихого района в Новосибирске борются с ГК «Расцветай» — они против 7 высоток

Еще одна сложность, с каждым годом всё более актуальная для отдаленных районов, — транспортная доступность. Для этой части Первомайки она усугубляется еще и тем, что дорога сюда — одна, и она ведет через загруженный железнодорожный переезд станции «Матвеевка». Развязку обещают уже больше 10 лет, но до сих пор вопрос не решен, и иначе как «боль больная» жители Узорной ситуацию не характеризуют.



— Мы здесь заблокированы. Я живу на Шукшина, моя мама — на Звездной, 10 минут на машине. Я после работы забираю ребенка и еду домой час, потому что стою на переезде, — возмутилась жительница КСМ Ирина.



По информации Андрея Любавского, проект новой развязки должен быть готов в июле, в августе уже рассчитывают получить результат госэкспертизы. Останется решить вопрос с финансированием — тут уже должны подключиться, опять же, депутаты Заксобрания и Госдумы.



— У нас есть предприятие, немаленькое, ПАТП-4, которое развивается, туда берется техника, транспорт новый, который не может прийти по своему графику, потому что пробки, мы это видим, — заверил депутат Горсовета. — Есть программы федеральные, дополнительные появились в этом году — под какую-нибудь программу развязку поставим.

