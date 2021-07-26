«Уничтожить их на фиг»: депутаты 2,5 часа выясняли у строителей четвертого моста, куда исчезли 500 млн

Депутаты подарили строителям четвертого моста в Новосибирске Уголовный кодекс
22 июля в Новосибирске прошли публичные дебаты, посвященные строительству четвертого моста через Обь. В зале отеля «Азимут» собрались представители группы «ВИС»: заместитель гендиректора Алексей Мельниченко, руководитель департамента по корпоративной коммуникации Сергей Козловский и депутат Горсовета от КПРФ Александр Бурмистров вместе с
Формат дебатов определила «ВИС»: по два человека с каждой стороны, один из которых — эксперт в строительстве, наличие ведущего-модератора. Прения должны были продлиться час, затем 45 минут ответов на вопросы и 15 минут на вопросы для журналистов. На деле дебаты стали живым спором, который занял
Предыстория
В мае этого года на сессии горсовета депутат от КПРФ Александр Бурмистров рассказал о закупке материалов для моста, на которых концессионер мог сэкономить до
— Я провел целое расследование по вопросу, связанному со строительством моста, и у меня появился целый ряд вопросов. В проектной документации было указано, что должны использоваться немецкие трубы для коллектора «Хобос». Если кто не знает, они производятся методом центробежного литья. Используемая турецкая труба коллектора сделана методом непрерывной намотки армирующих исполнителей. Почему это важно? Патент на эти технологии находится у российской компании. В мое распоряжение попало письмо генерального директора компании ООО «Новые трубные технологии». Суть письма следующая: компания будет требовать в суде признания контрафактной и уничтожения этой стеклокомпозитной турецкой трубы коллектора. Таким образом, прямые риски, что мы уйдем на демонтаж, новый проект, госэкспертизу, монтаж, это несколько лет, — сказал Бурмистров на сессии
По сведениям Александра Бурмистрова, 1 метр немецкой трубы «Хобос», заявленной в проекте, вместе с доставкой обошелся бы в 14 тысяч долларов. На сессии депутат заявил, что переписывался с производителем турецких труб, который назвал цену в 1,5 тысячи долларов.
Кроме того, одна из этих труб просела на 90 см.
— Вы получили проект на полмиллиарда, эти деньги ушли на какие-то затраты, это серьезная история, коллеги. Разница в цене этих труб в полмиллиарда рублей, по моей информации. Эти деньги, куда они ушли, на что они ушли? — спросил Бурмистров на сессии заместителя гендиректора по производству «Сибирской концессионной компании» Евгения Фирсова.
Фирсов ответил, что «не готов отвечать на такие вопросы и на такой площадке».
Помимо прочего, у депутатов были вопросы к экономической стороне строительства. Независимый депутат Наталья Пинус отметила, что концессионер добавил к стоимости проекта НДС, из-за чего она выросла с 37,2 до 43,5 миллиарда рублей.
— Если бы не было концессии, а был бы аукцион на проведение работ со снижением цены в ходе аукциона, такие аукционы снижают цену на 20%, на 15%, как по Бугринскому мосту, мы могли бы без концессионера построить бесплатный мост, денег бы на это хватало, — заявила Пинус.
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которая принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности Владимира Путина, его спарринг-партнеру по дзюдо).
Что было на дебатах
Хотя дебаты и были посвящены строительству четвертого моста, перед началом депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев от КПРФ вспомнил еще один замороженный проект «ВИС» в Новосибирске — мусорную концессию. Он вручил представителям компании Алексею Мельниченко и Сергею Козловскому торт в виде горы мусора.
— Торт «Мусорные развалины», — сказал Яковлев и передал сотрудникам компании. Депутат упомянул, что
— Отсутствие современной инфраструктуры в сфере ТКО, при этом — постоянный рост тарифов, — написал он позже у себя в Instagram.
— Ровно половину этого торта можно предложить депутатам Заксобрания, — парировал Сергей Козловский и брезгливо посмотрел на подарок. После этого торт куда-то унес представитель «ВИС», дальнейшая его судьба неизвестна.
Просадка трубы
Первым слово взял депутат горсовета Александр Бурмистров, он задал вопрос о просадке труб коллектора в районе площади Труда почти на метр. Бурмистров высказал предположение, что просадка произошла из-за низкого качества трубы.
— Теперь официально признано, коллектор дал просадку, нормально вода по такому коллектору бежать не сможет. <...> Сроки сорваны. На совещании
Отвечать на вопрос начал Алексей Мельниченко. По словам заместителя гендиректора, когда «ВИС» начала работу по коллектору, выяснилось, что свойства грунта не соответствуют тем, что были указаны в геологических изысканиях, проведенных в 2014 году. В котлован начала поступать вода, причем, как заявил Мельниченко, горячая:
— Коллектор — это 6 шахт и 280 метров трубы, параллельно кладут две трубы диаметром 2,5 метра, выполненные из монолитного бетона. Коллектор начали строить в феврале текущего года. При разработке котлована обнаружили сильный приток воды, не позволяющий разработать котлован. При поиске причины обводнения обнаружили поврежденный коллектор. Предположительно, в коллектор поступала вода из шахты. Подрядчик вынужден был принять определенные меры для включения объекта в котлован. Были выполнены работы по цементации и бурению дополнительных свай, дабы исключить приток воды. Всё это потребовало времени, после чего шахту продолжили строить и выполнили проходку первой ветки. При проходке получили довольно серьезный крен и, соответственно, после прохождения установили просадку, — рассказал Мельниченко.
По словам Алексея Мельниченко, причиной резкого крена стало несоответствие геологических характеристик земли, заявленным в проекте. Сейчас подрядчик выполнил новые изыскания и ждет результатов экспертизы:
— До конца июля мы получим отчет, и тогда будет сформировано решение. Если будет необходимо, мы выполним усиление грунтов.
Кроме того, «ВИС» предложила укрепить грунт под трубой, закачав растворы через отверстия в самой трубе, и выровнять нижнюю часть трубы бетоном и эпоксидной смолой. Это решение проходит проверку.
Сергей Козловский заявил, что сейчас коллектор работает автономно и «все подтопления на площади Труда во время обильных осадков никак не связаны с работами группы "ВИС"».
— Я-то не инженер и просто вижу, что изначально у нас шла речь про одно, а теперь у нас будет не два, а полтора коллектора. Главное в коллекторе ведь пропускная способность? Так или иначе она становится меньше, чем было предусмотрено, — ответил Бурмистров.
Он же спросил, почему, если геологическая экспертиза 2014 года не соответствует действительности, «ВИС» не подала в суд на организацию, которая ее делала. Мельниченко заявил, что они «предполагают, что ситуация с грунтами поменялась». На вопрос о некачественной трубе он ответил, что сама труба не деформировалась.
— А почему продолжили работы, если шло криво? — спросил Бурмистров.
— Не было другого варианта, потому что всё бы провалилось. Работы идут под автомагистралью, это особые условия строительства, — ответили в «ВИС».
Сроки и пробки
Из-за строительства моста часть проезжей на правом и левом берегах сузили, а город столкнулся с серьезными пробками. По словам Бурмистрова, просадка трубы и последующий ремонт увеличат сроки строительства, а, следовательно, пробки.
— Вместо проектного коллектора с проектным диаметром будет другой, с сокращенным диаметром, сроки перемещаются на конец года, каких-то компенсаций для города в связи с этим не предусмотрено, — высказался Бурмистров.
— ГОСТом предусмотрено 14 месяцев на строительство коллекторов, мы начали в феврале текущего года... — ответил Мельниченко.
— Нам какая разница, мы в пробках каждый день стоим, — крикнул из зала общественник Алексей Носов. К нему тут же подошел представитель «ВИС» и пообещал, что в конце дебатов будет время для вопросов.
— Что касается сроков: дело в том, что коллектор строится нашей субподрядной организацией. Те сроки, которые были указаны, — это внутренние сроки, которые существуют во взаимоотношениях между нами. Эти сроки никоим образом не связанны со сроками по сдаче концессионного соглашения. Общий срок предусмотрен концессионным соглашением, — пояснил Сергей Козловский.
Тем не менее представители «ВИС» извинились перед новосибирцами за неудобства, связанные со строительством, и добавили, что «ни один такой масштабный проект невозможно реализовать без ограничений».
Замена материалов
Главная тема стройки и самих дебатов, как сказал Александр Бурмистров, — замена труб при постройке коллектора. Вместо немецких труб «Хобос» использовали более дешевые турецкие «Собор».
Депутат, ссылаясь на экспертизу «Росстроя», подчеркнул, что турецкие трубы не являются аналогом немецких:
— Автор проекта предусмотрел, чтобы трубы соответствовали двум нормативным документам. Одному ГОСТу турецкие трубы соответствуют, второму — нет.
«Росстрой» занимался выносом коммуникаций для строительства моста.
— Я напомню, что в Москве идут суды, чтобы признать трубы контрафактными и уничтожить их на фиг, — добавил депутат.
Использованная при строительстве коллектора турецкая труба сделана методом непрерывной намотки. Патент на эту технологию находится у российской компании «Новые трубные технологии». По данным арбитража, «Новые трубные технологии» в мае подали иск к санкт-петербургской группе «ВИС», а также к компаниям «Индивидуальные бизнес-решения» и «СоюзДонСтрой». На иск обратила внимание Тайга.инфо. «Новые трубные технологии» заявили, что ответчики нарушили право компании на патенты, выданные в России в 2016–2019 годах, и отказались подписывать лицензионное соглашение на трубы.
— У меня тоже к вам есть простой вопрос: как информация о закупках попадает вам в руки? Она не является открытой. Эта информация является официальной? — ответил Бурмистрову Сергей Козловский.
— Вот оно, разоблачение всей этой истории! Нам говорят: «Мы можем менять одно на другое, если проектировщик скажет, что всё нормально». Но проектировщик пишет, что не нормально, а мне начинают задавать вопросы, откуда я узнал, — возмутился Александр Бурмистров.
На вопрос все-таки ответил Алексей Мельниченко. По словам замдиректора, официальным проектирощиком моста является институт «Стройпроект». В их проекте указано «"Хобос" или аналоги»:
— «Собор» включена в рабочую документацию. При этом по некоторым показателям «Собор» лучше «Хобоса». Нет строек, где не было бы замены материалов по тем или иным причинам. Это нормальный процесс. У материалов есть определенные характеристики, а производителей много.
При этом «ВИС» не смогли ответить на вопрос журналиста о том, как «Хобос» выживают на рынке, если их трубы дороже и хуже по качеству.
Не дали конкретного ответа представители «ВИС» и на вопрос о том, куда ушли 500 миллионов рублей, сэкономленные на замене труб:
— Мы говорим о том, что есть общая цена капитальных затрат на создание объекта. Что и сколько стоит, нигде не закреплено. Цена фиксированная и изменениям не подлежит. Мы работаем в рамках бюджета, несмотря на рост цен на металл, — сказал Сергей Козловский. — Главная гарантия качества работ — это гарантийный срок по эксплуатации коллектора и то, что 20 лет после сдачи в целом мы будем его эксплуатировать. Если мы что-то сделаем некачественно, это будут наши убытки. Мы не можем делать кое-что и кое-как. Мы прибыль начнем нести с этого объекта, когда он сдастся в эксплуатацию. Вы считаете, что мы не заинтересованы в получении прибыли?
— В этом я не сомневаюсь, — ответил Бурмистров. После депутат подарил представителям «ВИС» Уголовный кодекс РФ, но его сразу вернули.
В мае в Томской области возбудили уголовное дело в отношении директора Томского филиала «Экология-Новосибирск», входящего в группу «ВИС». Дело завели после проверки прокуратуры по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
«Всё это будет закабалять нас на десятилетия»
Спустя 2,5 часа, после окончания выступлений и вопросов журналистов, обе стороны попросили последнее слово. Бурмистров высказал опасения за регион. Депутат вспомнил, что по концессионному соглашению «ВИС» должна построить в городе 7 поликлиник, — он усомнился в их качестве.
— Мы видим, как в Новосибирске начинает реализовываться совершенно новая схема освоения бюджетных средств. Все эти концессионные договоры — это бюджетные обязательства будущих десятилетий. Область должна будет выплачивать средства. Все эти странные договоры, с моей точки зрения, изначально заключаются не в интересах жителей Новосибирской области. В этом году Новосибирск не получил субсидию на благоустройство дворов, потому что у области нет денег. А когда этих обязательств станет всё больше и больше? Всё это будет закабалять нас на десятилетия. Трубы — это прецедент массовой замены материалов. Откатаете ли вы эту схему на другие проекты? Суть не в трубах, а в финансовой модели, в том, как нам предлагают жить дальше, — завершил Бурмистров.
По словам представителей «ВИС», у них нет «плохих намерений», а строительство моста и развязки поможет разгрузить городской трафик и улучшит экологию. Компания подчеркнула, что будет нести ответственность за мост следующие 20 лет и любая поломка будет устраняться за их средства.
— Замена материалов на всех объектах имеет место быть, и это нормальный процесс. Материалы все качественные. Мы 20 лет будем эксплуатировать мост после строительства, поэтому мы заинтересованы в качестве. У нас грамотные инженеры, очень профессиональные рабочие. На стройке работают более 1100 человек, среди них много новосибирцев. Мы платим налоговые отчисления, привлекаем на поставку материалов местных производителей. В процессе строительства мы приобретем материалов на сумму более 3 миллиардов рублей именно в Новосибирске. Мы еще раз приносим извинения Новосибирску за ограничения, связанные со строительством моста. К сожалению, они неизбежны. К концу 2022 года, когда основное движение откроется, вы ощутите преимущества. Левый берег поедет, — сказал Мельниченко.
История вопроса
Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нём оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.
Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.
Проект моста представили немного раньше. Мост пройдет от Ипподромской магистрали над площадью Будагова и парком «Городское начало», затем над Обью параллельно железнодорожному мосту и приведет к площади Труда и Энергетиков, где появится двухуровневая развязка. Длина моста — всего 1,5 километра, а всей дороги — чуть больше пяти километров. Рядом с ней на второй уровень поднимут трамвайные пути, которые сейчас проходят по улицам Ватутина и Широкой. Также в проект заложили строительство двухуровневых пешеходных переходов.
Строительство моста с самого начала вызывало много споров: в день подписания соглашения десятки новосибирцев устроили митинг против стройки в сквере Крячкова — они выступили против того, что мост будет платным и что он «раздавит» останки
Против выступали и дорожные эксперты — они обращали внимание на неграмотное расположение и дороговизну проекта. Более резко высказывался мэр Новосибирска Анатолий Локоть: он предложил не строить мост и перенаправить эти деньги на строительство метро и транспортные развязки Бугринского моста. Но глава региона Андрей Травников в ответ заявил, что отказываться от проекта никак нельзя.
Тем не менее в 2020 году четвертый мост начали строить. Его планируют возвести к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.