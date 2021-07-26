«Уничтожить их на фиг»: депутаты 2,5 часа выясняли у строителей четвертого моста, куда исчезли 500 млн

Замена материалов

Главная тема стройки и самих дебатов, как сказал Александр Бурмистров, — замена труб при постройке коллектора. Вместо немецких труб «Хобос» использовали более дешевые турецкие «Собор».

Депутат, ссылаясь на экспертизу «Росстроя», подчеркнул, что турецкие трубы не являются аналогом немецких:

— Автор проекта предусмотрел, чтобы трубы соответствовали двум нормативным документам. Одному ГОСТу турецкие трубы соответствуют, второму — нет.

«Росстрой» занимался выносом коммуникаций для строительства моста.



— Я напомню, что в Москве идут суды, чтобы признать трубы контрафактными и уничтожить их на фиг, — добавил депутат.

Использованная при строительстве коллектора турецкая труба сделана методом непрерывной намотки. Патент на эту технологию находится у российской компании «Новые трубные технологии». По данным арбитража, «Новые трубные технологии» в мае подали иск к санкт-петербургской группе «ВИС», а также к компаниям «Индивидуальные бизнес-решения» и «СоюзДонСтрой». На иск обратила внимание Тайга.инфо. «Новые трубные технологии» заявили, что ответчики нарушили право компании на патенты, выданные в России в 2016–2019 годах, и отказались подписывать лицензионное соглашение на трубы.



— У меня тоже к вам есть простой вопрос: как информация о закупках попадает вам в руки? Она не является открытой. Эта информация является официальной? — ответил Бурмистрову Сергей Козловский.

— Вот оно, разоблачение всей этой истории! Нам говорят: «Мы можем менять одно на другое, если проектировщик скажет, что всё нормально». Но проектировщик пишет, что не нормально, а мне начинают задавать вопросы, откуда я узнал, — возмутился Александр Бурмистров.

На вопрос все-таки ответил Алексей Мельниченко. По словам замдиректора, официальным проектирощиком моста является институт «Стройпроект». В их проекте указано «"Хобос" или аналоги»:

— «Собор» включена в рабочую документацию. При этом по некоторым показателям «Собор» лучше «Хобоса». Нет строек, где не было бы замены материалов по тем или иным причинам. Это нормальный процесс. У материалов есть определенные характеристики, а производителей много.

При этом «ВИС» не смогли ответить на вопрос журналиста о том, как «Хобос» выживают на рынке, если их трубы дороже и хуже по качеству.

Не дали конкретного ответа представители «ВИС» и на вопрос о том, куда ушли 500 миллионов рублей, сэкономленные на замене труб:

— Мы говорим о том, что есть общая цена капитальных затрат на создание объекта. Что и сколько стоит, нигде не закреплено. Цена фиксированная и изменениям не подлежит. Мы работаем в рамках бюджета, несмотря на рост цен на металл, — сказал Сергей Козловский. — Главная гарантия качества работ — это гарантийный срок по эксплуатации коллектора и то, что 20 лет после сдачи в целом мы будем его эксплуатировать. Если мы что-то сделаем некачественно, это будут наши убытки. Мы не можем делать кое-что и кое-как. Мы прибыль начнем нести с этого объекта, когда он сдастся в эксплуатацию. Вы считаете, что мы не заинтересованы в получении прибыли?

— В этом я не сомневаюсь, — ответил Бурмистров. После депутат подарил представителям «ВИС» Уголовный кодекс РФ, но его сразу вернули.

В мае в Томской области возбудили уголовное дело в отношении директора Томского филиала «Экология-Новосибирск», входящего в группу «ВИС». Дело завели после проверки прокуратуры по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).



«Всё это будет закабалять нас на десятилетия»

Спустя 2,5 часа, после окончания выступлений и вопросов журналистов, обе стороны попросили последнее слово. Бурмистров высказал опасения за регион. Депутат вспомнил, что по концессионному соглашению «ВИС» должна построить в городе 7 поликлиник, — он усомнился в их качестве.

— Мы видим, как в Новосибирске начинает реализовываться совершенно новая схема освоения бюджетных средств. Все эти концессионные договоры — это бюджетные обязательства будущих десятилетий. Область должна будет выплачивать средства. Все эти странные договоры, с моей точки зрения, изначально заключаются не в интересах жителей Новосибирской области. В этом году Новосибирск не получил субсидию на благоустройство дворов, потому что у области нет денег. А когда этих обязательств станет всё больше и больше? Всё это будет закабалять нас на десятилетия. Трубы — это прецедент массовой замены материалов. Откатаете ли вы эту схему на другие проекты? Суть не в трубах, а в финансовой модели, в том, как нам предлагают жить дальше, — завершил Бурмистров.

По словам представителей «ВИС», у них нет «плохих намерений», а строительство моста и развязки поможет разгрузить городской трафик и улучшит экологию. Компания подчеркнула, что будет нести ответственность за мост следующие 20 лет и любая поломка будет устраняться за их средства.

— Замена материалов на всех объектах имеет место быть, и это нормальный процесс. Материалы все качественные. Мы 20 лет будем эксплуатировать мост после строительства, поэтому мы заинтересованы в качестве. У нас грамотные инженеры, очень профессиональные рабочие. На стройке работают более 1100 человек, среди них много новосибирцев. Мы платим налоговые отчисления, привлекаем на поставку материалов местных производителей. В процессе строительства мы приобретем материалов на сумму более 3 миллиардов рублей именно в Новосибирске. Мы еще раз приносим извинения Новосибирску за ограничения, связанные со строительством моста. К сожалению, они неизбежны. К концу 2022 года, когда основное движение откроется, вы ощутите преимущества. Левый берег поедет, — сказал Мельниченко.



История вопроса

Концессионное соглашение о строительстве моста подписали еще в 2017 году. Свои подписи на нём оставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и глава группы компаний «ВИС» Игорь Снегуров — его «Сибирская концессионная компания» выиграла конкурс на строительство в августе того же года. Тогда строительство оценивали в 37,2 миллиарда рублей, в этом году стало известно, что цена выросла до 43,5 миллиарда.



Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за пять лет, а потом в течение 20 лет содержать его за свои деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту. Если трафик на мосту не будет гарантировать концессионеру минимальный доход, его нужно будет компенсировать из областного бюджета.