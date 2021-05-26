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«Экологию-Новосибирск» обвинили в мошенничестве на 8,5 млн рублей

Уголовное дело завели после проверки прокуратуры

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«Экология-Новосибирск» — единственный региональный оператор по обращению с отходами в Новосибирской области

«Экология-Новосибирск» — единственный региональный оператор по обращению с отходами в Новосибирской области

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Сибирскую компанию заподозрили в хищении субсидии на обращение с ТКО в Томской области

В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Томского филиала «Экология-Новосибирск». Дело завели после проверки томской прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, прокуратура провела проверку по материалам, поступившим из ФСБ, и нашла нарушения. По информации прокуратуры, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заключил с «Экологией-Новосибирск» соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию расходов.

— Для подтверждения понесенных затрат главному распорядителю бюджетных средств умышленно предоставлены недостоверные сведения о понесенных расходах, что повлекло неправомерное получение средств государственной поддержки в размере более 8,5 млн рублей, — сообщили в прокуратуре Томской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на директора Томского филиала ООО «Экология-Новосибирск». В СК по Томску уточнили, что общая сумма соглашения о предоставлении субсидии составила 28 млн рублей.

Подозреваемый задержан, следствие планирует ходатайствовать об аресте.

ООО «Экология-Новосибирск» входит в группу «ВИС» из Санкт-Петербурга. В Новосибирске, кроме обращения с отходами, «ВИС» занимается строительством платного моста через Обь и получила концессию на строительство мусоросортировочных заводов.

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СКФСБпрокуратура
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