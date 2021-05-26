«Экологию-Новосибирск» обвинили в мошенничестве на 8,5 млн рублей

Сибирскую компанию заподозрили в хищении субсидии на обращение с ТКО в Томской области
В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении директора Томского филиала «Экология-Новосибирск». Дело завели после проверки томской прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, прокуратура провела проверку по материалам, поступившим из ФСБ, и нашла нарушения. По информации прокуратуры, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области заключил с «Экологией-Новосибирск» соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию расходов.
— Для подтверждения понесенных затрат главному распорядителю бюджетных средств умышленно предоставлены недостоверные сведения о понесенных расходах, что повлекло неправомерное получение средств государственной поддержки в размере более
Следственный комитет возбудил уголовное дело по
Подозреваемый задержан, следствие планирует ходатайствовать об аресте.
ООО «Экология-Новосибирск» входит в группу «ВИС» из Санкт-Петербурга. В Новосибирске, кроме обращения с отходами, «ВИС» занимается строительством платного моста через Обь и получила концессию на строительство мусоросортировочных заводов.