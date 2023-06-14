«Меня извлекли из небытия, отряхнули от праха и пыли»: Веру Ганзю предложили выдвинуть на выборы губернатора НСО

Вера Ганзя в разговоре с журналистом НГС подтвердила эту информацию. Она добавила, что к ней обращались представители НПСР и КПРФ по этому поводу.

— Я просто безмерно благодарна. По истечении достаточно длительного времени меня извлекли из политического небытия, отряхнули от праха и пыли и с таким предложением ко мне вышли. Конечно, это было очень неожиданное предложение. Но мы должны четко понимать, что кандидат от лево-патриотических сил должен быть один. Тогда можно рассчитывать на какой-то успех. Тем более что наш регион попал в категорию регионов, где будет дистанционное голосование. Конечно, это делает выборы менее легитимными, потому что не все граждане доверяют этому дистанционному голосованию, — рассказала Вера Ганзя НГС.