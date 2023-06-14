«Меня извлекли из небытия, отряхнули от праха и пыли»: Веру Ганзю предложили выдвинуть на выборы губернатора НСО

Члены новосибирского отделения Национально-Патриотческих Сил России (НПСР) предложили сделать Веру Ганзю кандидатом на выборах губернатора. Выдвинуть ее хотят от КПРФ, соответствующее обращение общественники направили в региональное отделение партии.
— Повседневное общение с различными группами населения убеждает нас в том, что ее кандидатуру с пониманием и одобрением встретят самые разные социальные слои — от пенсионеров до предпринимателей, — говорится в обращении НПСР.
Вера Ганзя в разговоре с журналистом НГС подтвердила эту информацию. Она добавила, что к ней обращались представители НПСР и КПРФ по этому поводу.
— Я просто безмерно благодарна. По истечении достаточно длительного времени меня извлекли из политического небытия, отряхнули от праха и пыли и с таким предложением ко мне вышли. Конечно, это было очень неожиданное предложение. Но мы должны четко понимать, что кандидат от лево-патриотических сил должен быть один. Тогда можно рассчитывать на какой-то успех. Тем более что наш регион попал в категорию регионов, где будет дистанционное голосование. Конечно, это делает выборы менее легитимными, потому что не все граждане доверяют этому дистанционному голосованию, — рассказала Вера Ганзя НГС.
Ранее КПРФ действительно заявляла о возможности выдвижения на губернаторские выборы секретаря обкома Романа Яковлева. Итоговое решение станет известно после региональной конференции КПРФ в июне.
— Единый кандидат даже при дистанционном голосовании может набрать остаточное количество голосов, потому что проблем в области много, как, впрочем, и везде. Роман Яковлев — очень неплохой кандидат, я его знаю, думаю, они не ошиблись, — сказала Вера Ганзя. — Если это будет единый кандидат, я не могу в этом случае решать проблемы своим участием в этих выборах. Кандидатура от КПРФ уже определена. Думаю, все лево-патриотические силы должны сплотиться вокруг нее.
Вера Ганзя родилась в Новосибирске, по образованию учитель, работала директором школы в Барабинске. С 2005 года была депутатом областного совета депутатов. После того, как Анатолия Локтя избрали мэром Новосибирска и он сложил депутатские полномочия, Ганзя получила мандат депутата Госдумы. В 2016 году избралась депутатом Госдумы VII созыва по партийному списку от КПРФ. После окончания срока полномочий отказалась от участия в выборах.
Выборы губернатора Новосибирской области будут проходить 3 дня: с 8 по