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«Меня извлекли из небытия, отряхнули от праха и пыли»: Веру Ганзю предложили выдвинуть на выборы губернатора НСО

Сама Ганзя уверена, что на выборах стоит сплотиться вокруг единого кандидата

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Вера Ганзя была депутатом Госдумы VI и VII созывов

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Члены новосибирского отделения Национально-Патриотческих Сил России (НПСР) предложили сделать Веру Ганзю кандидатом на выборах губернатора. Выдвинуть ее хотят от КПРФ, соответствующее обращение общественники направили в региональное отделение партии.

— Повседневное общение с различными группами населения убеждает нас в том, что ее кандидатуру с пониманием и одобрением встретят самые разные социальные слои — от пенсионеров до предпринимателей, — говорится в обращении НПСР.

Вера Ганзя в разговоре с журналистом НГС подтвердила эту информацию. Она добавила, что к ней обращались представители НПСР и КПРФ по этому поводу.

— Я просто безмерно благодарна. По истечении достаточно длительного времени меня извлекли из политического небытия, отряхнули от праха и пыли и с таким предложением ко мне вышли. Конечно, это было очень неожиданное предложение. Но мы должны четко понимать, что кандидат от лево-патриотических сил должен быть один. Тогда можно рассчитывать на какой-то успех. Тем более что наш регион попал в категорию регионов, где будет дистанционное голосование. Конечно, это делает выборы менее легитимными, потому что не все граждане доверяют этому дистанционному голосованию, — рассказала Вера Ганзя НГС.

Ранее КПРФ действительно заявляла о возможности выдвижения на губернаторские выборы секретаря обкома Романа Яковлева. Итоговое решение станет известно после региональной конференции КПРФ в июне.

— Единый кандидат даже при дистанционном голосовании может набрать остаточное количество голосов, потому что проблем в области много, как, впрочем, и везде. Роман Яковлев — очень неплохой кандидат, я его знаю, думаю, они не ошиблись, — сказала Вера Ганзя. — Если это будет единый кандидат, я не могу в этом случае решать проблемы своим участием в этих выборах. Кандидатура от КПРФ уже определена. Думаю, все лево-патриотические силы должны сплотиться вокруг нее.

Вера Ганзя родилась в Новосибирске, по образованию учитель, работала директором школы в Барабинске. С 2005 года была депутатом областного совета депутатов. После того, как Анатолия Локтя избрали мэром Новосибирска и он сложил депутатские полномочия, Ганзя получила мандат депутата Госдумы. В 2016 году избралась депутатом Госдумы VII созыва по партийному списку от КПРФ. После окончания срока полномочий отказалась от участия в выборах.

Выборы губернатора Новосибирской области будут проходить 3 дня: с 8 по 10 сентября. Действующий губернатор НСО Андрей Травников был назначен Владимиром Путиным и. о. губернатора после увольнения Владимира Городецкого осенью 2017 года. В 2018 году Травников выиграл выборы. 21 апреля он сообщил журналистам о планах избираться на второй срок, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак поддержал его кандидатуру.

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