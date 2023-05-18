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Депутат-коммунист из новосибирского заксобрания заявил о желании выдвинуться на выборы губернатора

Представитель КПРФ Роман Яковлев заявил, что планирует принять участие в выборах в сентябре 2023 года

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Роман Яковлев уточнил, что пока партия не утвердила своего кандидата

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Представитель новосибирского отделения КПРФ и депутат областного заксобрания Роман Яковлев заявил, что хочет принять участие в выборах губернатора НСО, которые пройдут в сентябре 2023 года.

Об этом он заявил на своей страничке в социальных сетях. В личном разговоре с корреспондентом НГС депутат подтвердил свои намерения.

— В любом случае приму участие в этой избирательной кампании, так как являюсь секретарем областного комитета, который отвечает за выборную кампанию. В партии есть процедуры, которые надо пройти для итогового распределения кандидатов. Сейчас проходит согласование кандидата в центральном комитете. Это обязательное условие. Итоговое решение по выдвижению кандидата состоится после объявления выборов на региональной конференции КПРФ. Тогда уже можно будет говорить о том, кто представит нашу партию как кандидат на выборах, — заявил Яковлев.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Андрея Травникова на выборы губернатора Новосибирской области. Это произошло на видеовстрече президента и губернатора.

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