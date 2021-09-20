Избирком НСО подвел предварительные итоги выборов — публикуем результаты

Глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала предварительные результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября.



— Голосование прошло в штатном режиме. По предварительным результатам, в нем приняло участие 815 803 избирателя, что составляет 37,74%. Голоса по федеральным спискам кандидатов распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов, — рассказала Ольга Благо во время оперативного совещания в правительстве НСО сегодня, 20 сентября .