Избирком НСО подвел предварительные итоги выборов — публикуем результаты

В Новосибирске стали известны итоги выборов в Госдуму
Глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала предварительные результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября.
— Голосование прошло в штатном режиме. По предварительным результатам, в нем приняло участие
По одномандатному округу
СЮЖЕТ
Ранее председатель избиркома НСО Ольга Благо озвучила лишь тройку кандидатов, которые набрали набольшее количество голосов по каждому избирательному округу. По
О том, как проходили выборы 19 сентября, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.
Фотокорреспондент НГС побывал на одном из избирательных участков, где сегодня вечером кропотливо подсчитывали голоса, — 10 кадров с ответственного мероприятия.