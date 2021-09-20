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Тема дняПредварительные итоги выборов в НСО. Кто лидирует?
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Избирком НСО подвел предварительные итоги выборов — публикуем результаты

По федеральным спискам первое место набрала «Единая Россия»

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Явка составила 37,74%

Явка составила 37,74%

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В Новосибирске стали известны итоги выборов в Госдуму

Глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо назвала предварительные результаты выборов в Госдуму, которые прошли с 17 по 19 сентября.

— Голосование прошло в штатном режиме. По предварительным результатам, в нем приняло участие 815 803 избирателя, что составляет 37,74%. Голоса по федеральным спискам кандидатов распределились следующим образом: «Единая Россия» — 35,25%, КПРФ — 25,86%, ЛДПР — 9,61%, «Новые люди» — 8,71%, «Справедливая Россия» — 6,94%. Это все партии, которые набрали более 5% голосов, — рассказала Ольга Благо во время оперативного совещания в правительстве НСО сегодня, 20 сентября.

По одномандатному округу № 135 наибольшее количество голосов набрал Олег Иванинский — 31,29%, второй результат у Андрея Жирнова — 24,76%. На округе № 136 первое место получил Дмитрий Савельев — 40,71%, второе — Ренат Сулейманов — 19,82%. На 137-м округе большинство голосов отдали за Александра Аксененко — 29,57%, за ним следует Виталий Новоселов с 24,79%. По округу № 138 первое место занял Виктор Игнатов, за которого проголосовали 35,88% избирателей, второе — Роман Яковлев, получивший 28,31%.

СЮЖЕТ

Выборы-2021

Ранее председатель избиркома НСО Ольга Благо озвучила лишь тройку кандидатов, которые набрали набольшее количество голосов по каждому избирательному округу. По 135-му округу— Иванинский Олег Иванович (32,75%), Жирнов Андрей Геннадьевич (24,02%) и Украинцев Игорь Сергеевич (8,6%). По 136-му округу — Дмитрий Савельев (38,99%), Ренат Сулейманов (21%), Вячеслав Усольцев (8,15%). По 137-му округу — Александр Аксененко (30,79%), Виталий Новоселов (25,78%), Дмитрий Старостенко (13,59%). По 138-му округу — Виктор Игнатов (37,77%), Роман Яковлев (27,5%), Тимур Гостяев (7,68%).

О том, как проходили выборы 19 сентября, вы можете почитать в нашем онлайн-репортаже.

Фотокорреспондент НГС побывал на одном из избирательных участков, где сегодня вечером кропотливо подсчитывали голоса, — 10 кадров с ответственного мероприятия.

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Госдумавыборы 19 сентября
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