В Новосибирске подводят итоги выборов — 10 фото с кропотливым подсчетом голосов

19 сентября в Новосибирской области завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы и депутатов муниципальных советов депутатов в Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. После 20 часов вечера в избирательных участках начался подсчет голосов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в одном из них и сделал 10 кадров с кропотливым процессом.
Сегодня НГС весь день следил за тем, как проходили выборы и что происходило после них. О нарушениях, явке и многом другом читайте в нашем онлайне.
Мы также подготовили фоторепортаж с сегодняшних выборов — посмотрите, что происходило на участках.