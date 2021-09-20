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В Новосибирске подводят итоги выборов — 10 фото с кропотливым подсчетом голосов

Голосование закончилось в 20 часов, и сразу после этого на избирательных участках принялись считать

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Три дня подряд новосибирцы голосовали с 8 до 20

Три дня подряд новосибирцы голосовали с 8 до 20

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19 сентября в Новосибирской области завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы и депутатов муниципальных советов депутатов в Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. После 20 часов вечера в избирательных участках начался подсчет голосов. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в одном из них и сделал 10 кадров с кропотливым процессом.

Ровно в 20 часов все 1996 избирательных участков НСО закрылись, участковые комиссии начали подсчет голосов избирателей

Ровно в 20 часов все 1996 избирательных участков НСО закрылись, участковые комиссии начали подсчет голосов избирателей

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По последним данным, явка на выборы 19 сентября 34,46% в НСО и 27,72% — в Новосибирске

По последним данным, явка на выборы 19 сентября 34,46% в НСО и 27,72% — в Новосибирске

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Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на избирательном участке <nobr class="_">№ 1981</nobr> в здании Гимназии <nobr class="_">№ 1</nobr>

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на избирательном участке № 1981 в здании Гимназии № 1

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По предварительным данным, здесь лидирует партия «Единая Россия», на втором месте КПРФ, а на третьем — «Новые люди»

По предварительным данным, здесь лидирует партия «Единая Россия», на втором месте КПРФ, а на третьем — «Новые люди»

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Общие предварительные результаты избирком сообщит только в первом часу ночи

Общие предварительные результаты избирком сообщит только в первом часу ночи

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Изначально предварительные результаты должны были сообщить в 23 часа, однако этот срок перенесли по неизвестным причинам

Изначально предварительные результаты должны были сообщить в 23 часа, однако этот срок перенесли по неизвестным причинам

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По последним данным явка в округе <nobr class="_">№ 135</nobr> составила 34,8%, в округе <nobr class="_">№ 136</nobr> — 33,53%, в округе <nobr class="_">№ 137</nobr> — 38,4% и в округе <nobr class="_">№ 138</nobr> — 31,34%

По последним данным явка в округе № 135 составила 34,8%, в округе № 136 — 33,53%, в округе № 137 — 38,4% и в округе № 138 — 31,34%

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Лидером по количеству проголосовавших оказался Сузунский район — здесь свой голос оставил 71% местного населения

Лидером по количеству проголосовавших оказался Сузунский район — здесь свой голос оставил 71% местного населения

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Точные результаты голосования будут известны уже утром

Точные результаты голосования будут известны уже утром

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Сегодня НГС весь день следил за тем, как проходили выборы и что происходило после них. О нарушениях, явке и многом другом читайте в нашем онлайне.

Мы также подготовили фоторепортаж с сегодняшних выборов — посмотрите, что происходило на участках.

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Госдума РФподсчет голосоввыборы 19 сентября
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