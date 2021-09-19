С детьми, питомцами и нарушениями: как проходили выборы в Новосибирске — фоторепортаж с выборов

Предварительная явка по округам:



округ № 135 — 34,8%;

— 34,8%; округ № 136 — 33,53%;



— 33,53%; округ № 137 — 38,4%;



— 38,4%; округ № 138 — 31,34%.

Сегодня НГС весь день следил за тем, как проходили выборы и что происходило после них. О нарушениях, явке и многом другом читайте в нашем онлайне.