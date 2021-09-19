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Тема дняКак проходят выборы? Онлайн-репортаж
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С детьми, питомцами и нарушениями: как проходили выборы в Новосибирске — фоторепортаж с выборов

Выборы проходили по всей стране три дня

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Выборы проходили с 17 по 19 сентября

Выборы проходили с 17 по 19 сентября

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Вечером в воскресенье, 19 сентября, по всей стране завершились выборы депутатов Госдумы 8-го созыва. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября — чтобы можно было проголосовать в комфортное время и избежать скопления людей. Мы собрали фотографии с последнего дня выборов — посмотрите, как новосибирцы отдавали свои голоса.

С раннего утра до 20 часов новосибирцы приходили в УИКи, чтобы отдать свой голос за выбранных кандидата и партию

С раннего утра до 20 часов новосибирцы приходили в УИКи, чтобы отдать свой голос за выбранных кандидата и партию

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В то же время в Новосибирске проходило и надомное голосование

В то же время в Новосибирске проходило и надомное голосование

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Примечательно, что избирательная комиссия НСО решила не подсчитывать явку по голосованию вне помещений. Как сообщила Ольга Благо, просчитать ее «невозможно физически»

Примечательно, что избирательная комиссия НСО решила не подсчитывать явку по голосованию вне помещений. Как сообщила Ольга Благо, просчитать ее «невозможно физически»

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Многие приходили в избирательные участки вместе с детьми. В СГУВТе детям дарили шарики

Многие приходили в избирательные участки вместе с детьми. В СГУВТе детям дарили шарики

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А кто-то даже брал с собой питомцев!

А кто-то даже брал с собой питомцев!

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На месте людям предлагали измерить уровень температуры тела и обработать руки. Голосовать пускали в масках. Например, в УИК <nobr class="_">№ 2003</nobr> перед голосованием людям выдавали «пакет избирателя» — набор с перчатками, маской и ручкой

На месте людям предлагали измерить уровень температуры тела и обработать руки. Голосовать пускали в масках. Например, в УИК № 2003 перед голосованием людям выдавали «пакет избирателя» — набор с перчатками, маской и ручкой

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Не обошлось и без ряда скандалов. О них мы подробно писали <a href="https://ngs.ru/text/politics/2021/09/19/70141400/#post_1632040755" class="_" target="_blank">в нашем онлайне</a>

Не обошлось и без ряда скандалов. О них мы подробно писали в нашем онлайне

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Некоторые признались, что выбирали своих кандидатов прямо на месте

Некоторые признались, что выбирали своих кандидатов прямо на месте

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Одна из избирательниц на УИК <nobr class="_">№ 2002</nobr> рассказала корреспонденту НГС, что к этому участку ее заставило прикрепиться начальство

Одна из избирательниц на УИК № 2002 рассказала корреспонденту НГС, что к этому участку ее заставило прикрепиться начальство

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В течение всех трех дней выборов в Новосибирске работает Центр общественного наблюдения, который расположился в здании НГУАДИ

В течение всех трех дней выборов в Новосибирске работает Центр общественного наблюдения, который расположился в здании НГУАДИ

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Эксперты следили за работой избирательных комиссий в помещениях для голосования по камерам. Всего в регионе 914 избирательных участков были оборудованы видеокамерами

Эксперты следили за работой избирательных комиссий в помещениях для голосования по камерам. Всего в регионе 914 избирательных участков были оборудованы видеокамерами

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Окончательные результаты голосования появятся только завтра

Окончательные результаты голосования появятся только завтра

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Однако примерно после полуночи станет известен предварительный результат голосования

Однако примерно после полуночи станет известен предварительный результат голосования

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На мандаты претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев

На мандаты претендуют 5832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев

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По данным на 18:30, предварительная явка по Новосибирской области составила 34,46%, всего проголосовали 744 953 избирателя. По Новосибирску явка составила 27,72% — это 336 832 избирателя.

Предварительная явка по округам:

  • округ № 135 — 34,8%;
  • округ № 136 — 33,53%;
  • округ № 137 — 38,4%;
  • округ № 138 — 31,34%.

Сегодня НГС весь день следил за тем, как проходили выборы и что происходило после них. О нарушениях, явке и многом другом читайте в нашем онлайне.

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Госдума РФфоторепортажвыборы 19 сентября
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