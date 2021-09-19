С детьми, питомцами и нарушениями: как проходили выборы в Новосибирске — фоторепортаж с выборов

Вечером в воскресенье, 19 сентября, по всей стране завершились выборы депутатов Госдумы 8-го созыва. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября — чтобы можно было проголосовать в комфортное время и избежать скопления людей. Мы собрали фотографии с последнего дня выборов — посмотрите, как новосибирцы отдавали свои голоса.
По данным на 18:30, предварительная явка по Новосибирской области составила 34,46%, всего проголосовали
Предварительная явка по округам:
- округ
№ 135— 34,8%;
- округ
№ 136— 33,53%;
- округ
№ 137— 38,4%;
- округ
№ 138— 31,34%.
Сегодня НГС весь день следил за тем, как проходили выборы и что происходило после них. О нарушениях, явке и многом другом читайте в нашем онлайне.