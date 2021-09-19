Финальный день выборов в Новосибирской области. Что происходит на участках? Онлайн-трансляция

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Избирательные участки в Новосибирске открылись!
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Сегодня мы весь день следим за нарушениями и явкой — оставайтесь с нами
В Новосибирске наступил финальный день выборов
В это воскресенье, 19 сентября, в Новосибирской области продолжаются выборы депутатов Госдумы и депутатов муниципальных советов депутатов в Барабинске, Бердске, Искитиме и Оби. Голосование длится три дня: с 17 по 19 сентября. Участки работают с 08:00 до 20:00, кроме того, некоторые голосуют на дому и вне помещений. Сегодня финальный день — мы следим за ходом голосования в нашей онлайн-трансляции и рассказываем о нарушениях, явке и предварительных итогах.
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Избирательные участки в Новосибирске открылись!
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