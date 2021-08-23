Рубль на счету и нулевые доходы. Изучаем декларации новосибирских претендентов на кресло в Госдуме. Кто богаче?

Самый богатый новосибирский кандидат в Госдуму задекларировал 30 миллионов
До выборов в Госдуму осталось меньше месяца. С предвыборными лозунгами вы наверняка сталкиваетесь ежедневно, пробегая глазами надписи на агитационных баннерах. Остальную часть программы можно прочитать подробнее на сайте партий, а здесь мы расскажем, о чем кандидаты на кресло в парламенте редко говорят открыто — их доходах, недвижимости, счетах и долях в компаниях. Что задекларировали претенденты на место в парламенте, у кого самые большие или, наоборот, самые скромные доходы — выяснила корреспондент НГС Ксения Лысенко.
«Единая Россия»
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков задекларировал 5,8 миллиона рублей — и это самый высокий результат среди кандидатов от «Единой России». Еще 31,1 миллиона рублей лежат у него на 11 счетах. Помимо денег, Александр Жуков владеет долями в квартире площадью 263 квадрата, земельном участке площадью 3,8 тысячи квадратных метров и жилом доме площадью 646 квадратов. Ему принадлежат редкий индийский автомобиль Ambassador Grand 2010 года выпуска и маленькое нежилое помещение.
Кандидат по одномандатному округу
У главврача онкодиспансера, экс-министра здравоохранения и кандидата по Новосибирскому округу Олега Иванинского, судя по декларации, нет никакого имущества — ни квартир, ни машин, ни земельных участков. Хотя в 2014 году, когда депутат занимал кресло министра, в его собственности были 57-метровая квартира и гараж площадью 22 квадрата. Вместе с супругой они, вероятно, пользовались более просторным жильем — 125-метровой квартирой, которая до сих пор фигурирует в его декларации из Министерства здравоохранения. К слову, его жена в том же 2014 году владела 40-метровой квартирой, гаражом и двумя автомобилями (Toyota RAV4 и Toyota Highlander), сейчас же в собственности у нее остались лишь гараж и Toyota Highlander. Годовой доход Олега Иванинского — 3,1 миллиона рублей, на его 8 счетах хранятся 14,1 миллиона рублей.
В списке возможных парламентариев от «Единой России» есть еще два претендента — депутат Госдумы Виктор Игнатов и научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко. Однако в отчетах Центризбиркома сведений о них почему-то не оказалось.
КПРФ
Самый большой доход у
Однопартиец мэра и второй секретарь областного комитета партии Ренат Сулейманов задекларировал 2,5 миллиона рублей. Он — собственник участка в Новосибирской области площадью 600 квадратов, 100-метровой квартиры и доли в квартире площадью 56 квадратов. Ему принадлежат небольшое нежилое помещение (13 квадратов), автомобиль Toyota Land Cruiser, а также 2 тысячи акций «Газпрома» номинальной стоимостью 10 рублей штука.
Нынешний депутат Заксобрания Роман Яковлев будет избираться по Барабинскому округу. Его доходы — 1,89 миллиона рублей в 2020 году и 240 тысяч рублей, которые он хранит на трех банковских счетах. Владеет Роман Яковлев долей в квартире площадью 69 квадратов и автомобилем «Ниссан».
У журналиста (НТН, «Советская Сибирь») и бывшего депутата Заксобрания Андрея Жирнова задекларировано чуть более 800 тысяч рублей годового дохода. Источник поступлений — Сбербанк и мэрия Новосибирска. Кандидат от КПРФ, как и его соперник по округу, единоросс Олег Иванинский, не владеет никакой собственностью — ни автомобилей, ни жилья в декларации нет. Зато есть сведения о счетах Андрея Жирнова — на 3 банковских счетах хранится 1 рубль 58 копеек.
Претендовать на кресло в Госдуме от КПРФ планирует бывший глава Первомайского района Виталий Новосёлов, но информации о нём в отчете Центризбиркома нет.
ЛДПР
Вице-спикер Заксобрания и бывшая помощница депутата Савельева (до того как он ушел из ЛДПР в «Единую Россию») Наталия Красовская —
Координатор НРО ЛДПР Александр Щербак указал в декларации 1,1 миллиона рублей доходов, квартиру площадью 59 квадратов (совместная собственность) и машину KIA 2010 года выпуска. У него 5 счетов, где лежат 86 тысяч рублей.
У депутата горсовета Евгения Лебедева еще более скромные доходы — 582 тысячи рублей заработка и 125 тысяч рублей, хранящиеся на 7 счетах. Квартиры или машины у кандидата нет, в декларации лишь значится доля в большом нежилом помещении.
У депутата Заксобрания Романа Казакова, который будет избираться по Барабинскому округу, 211 тысяч рублей дохода и 18 тысяч рублей, которые хранятся на 10 банковских счетах. Ему принадлежат участок площадью 3 тысячи квадратных метров в Алтайском крае, а также несколько инвестиционных паев в «Тинькофф Капитал».
«Справедливая Россия — За правду»
На выборы от партии выдвинуты четверо кандидатов (Денис Родин, Александр Прохоров, Александр Аксёненко, Андрей Филимошкин), однако в отчете Центризбиркома есть сведения лишь об одном — депутате Заксобрания и строителе Александре Аксёненко. Его доход за 2020 год — 4,2 миллиона рублей, причем средства он получает от нескольких строительных компаний: ООО СК «ВИРА-Строй», ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», ООО СЗ «ВИРА-Строй-Девелопмент». Напомним, что «ВИРА-Строй» построила в Новосибирске квартал «Матрёшкин двор» в Кировском районе, а также возвела высотку на улице Аэропорт, из-за которой Росгвардия хотела судиться с мэрией.
Александр Аксёненко также владеет долями в следующих коммерческих организациях: ООО «ВИРА-Строй», ООО «Платформа» (аренда и управление недвижимостью), ООО «Основа» (аренда и управление недвижимостью), ООО «СПС» (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) и ООО «Вира».
У депутата 22 банковских счета — там хранятся 130 тысяч рублей. Ему принадлежат доля в земельном участке площадью 1,2 тысячи квадратов, автомобиль «Тойота» 2001 года выпуска, парковочное место, небольшое жилое помещение и нежилой дом площадью 433 квадрата.
«Родина»
Самый обеспеченный депутат от партии — депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин, который попал в общефедеральную часть списка. У него 24,9 миллиона рублей дохода (один из источников — «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области») и почти 700 тысяч рублей на счетах в банке. Он владеет двумя участками в НСО общей площадью 2,5 тысячи квадратов и тремя квартирами общей площадью более 200 квадратных метров. Вячеслав Илюхин — собственник гаража, двух садовых домиков (130 и 180 квадратов), бани, двух нежилых помещений (42 и 132 квадратов) и двух долей в двух СТО.
У
У Натальи Пинус, которая баллотируется по Искитимскому округу, нулевой доход, но на четырех счетах хранятся 116 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser (2013), долей в квартире площадью 129 квадратов и еще одной квартирой на праве совместной собственности (133 квадрата).
«Гражданская платформа»
Впечатляющих доходов у кандидатов от партии нет, самый обеспеченный среди них — это Максим Тэппо, который баллотируется по Искитимскому округу. Он — директор ООО «Радуга» (розничная торговля в неспециализированных магазинах), которое и является одним из его источников дохода. За год Максим Тэппо заработал 531 тысячу рублей, на счетах у него хранится 1,7 тысячи рублей. Он владеет двумя земельными участками (600 и 1000 квадратных метров) и автомобилем «Хонда» (2008).
«Яблоко»
Больше всех среди своих однопартийцев, идущих на выборы, заработала эколог и преподаватель НГУЭУ «НИНХ» Наталья Чубыкина (Новосибирский округ) — 464 тысячи рублей. Еще 278 тысяч рублей у нее хранятся на 8 счетах. В списке имущества у нее автомобиль Changan (2015 года).
«Новые люди»
Генеральный директор научно-исследовательского центра иммунологии и аллергологии Андрей Теряев (Искитимский округ) заработал за год 30,8 миллиона рублей, на счетах у него хранятся 93 тысячи рублей. Андрей Теряев владеет двумя земельными участками (2,7 и 2,1 тысячи квадратных метров), домом (670 квадратов), долей в московской квартире (32 квадрата), двумя гаражами (38 и 211 квадратов), машино-местом в Москве и нежилым зданием (более 1 тысячи квадратов). Ему также принадлежит новый «Мерседес» (2020 года).
«Зеленые»
Депутат Горсовета Игорь Украинцев задекларировал 246 тысяч рублей, одним из источников дохода значится застройщик «Группа компаний "Стрижи"». Игорю Украинцеву принадлежат квартира площадью 43 квадрата, автомобиль Toyota Corolla (2011) и 14 банковских счетов, где хранятся 19,6 тысячи рублей.
Он, кстати, единственный представитель партии от нашего региона на предстоящих выборах.
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Самый внушительный доход в прошлом году показал Никита Федченко — 1,8 миллиона рублей. О нём известно, что он является директором магазина МВМ, который специализируется на автоспецтехнике (эта же компания значится в списке источников его дохода). Еще 1,1 миллиона рублей Никита Федченко хранит на банковских счетах. Он владеет автомобилем «Фольксваген» (2005) и квартирой в НСО площадью 76 квадратов на праве совместной собственности.
На втором месте по уровню доходов Наталья Чубарцева, начальник концертного отдела ГАУК НСО «Сибирь-концерт» — 1,1 миллиона рублей (+1 тысяча рублей на счетах), на третьем — депутат Заксобрания Александр Аверкин, задекларировавший 1 миллион рублей дохода (+414 тысяч рублей на счетах). Кстати, Александр Аверкин владеет долей в ООО «Прогрессстройгруп» (специализируется на демонтаже строений) и ООО «Сибирская арена тенниса».
«Партия роста»
2,2 миллиона рублей задекларировал главврач центра восстановительной медицины и реабилитации «СпортМед» Олег Шестаков. Среди источников его дохода также значится еще один крупный застройщик — филиал «Брусника. Сибакадемстрой» ООО «Брусника». В совместной собственности у Олега Шестакова земельный участок (911 квадратных метров) и гараж. Владеет он автомобилем Merсedes-Benz CLK230 (1999 года), на счетах хранит 60 тысяч рублей.
Однопартиец Олега Шестакова, глава «Ерохин Групп» (оптовая торговля пищевыми продуктами) Павел Ерохин задекларировал нулевой доход. На счетах тоже негусто — 1 рубль 85 копеек. При этом Павел Ерохин — владелец пяти участков (общая площадь почти 3 тысячи квадратных метров), двух квартир (в совместной собственности и долей в квартире), трех нежилых помещений, гаража и автомобиля Isuzu Elf (1995).
«Российская партия свободы и справедливости»
Здесь наибольший доход показала специалист финансового отдела в «Научно-исследовательском институте политической социологии» Татьяна Харьковская — 576 тысяч рублей (+13 тысяч рублей на счетах). Ей единолично принадлежит ООО «Антарес» (занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами) и 50% в ООО «Нивата» (занимается деятельностью ресторанов и услуг по доставке продуктов питания). Она также владеет земельным участком (780 квадратов), домом (60 квадратов), двумя квартирами (44 и 85 квадратов) и долей в еще одной квартире (73 квадрата), а также легковым автомобилем Hyundai Tucson (2008).
Недавно мы разбирались с доходами жен и мужей известных депутатов Горсовета и Заксобрания. Читайте, на чем делают деньги супруги известных политиков (их заработки гораздо больше, чем заработки самих депутатов).