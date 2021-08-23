Рубль на счету и нулевые доходы. Изучаем декларации новосибирских претендентов на кресло в Госдуме. Кто богаче?

Александр Аксёненко также владеет долями в следующих коммерческих организациях: ООО «ВИРА-Строй», ООО «Платформа» (аренда и управление недвижимостью), ООО «Основа» (аренда и управление недвижимостью), ООО «СПС» (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) и ООО «Вира».



У депутата 22 банковских счета — там хранятся 130 тысяч рублей. Ему принадлежат доля в земельном участке площадью 1,2 тысячи квадратов, автомобиль «Тойота» 2001 года выпуска, парковочное место, небольшое жилое помещение и нежилой дом площадью 433 квадрата.



«Родина»



Самый обеспеченный депутат от партии — депутат Заксобрания Вячеслав Илюхин, который попал в общефедеральную часть списка. У него 24,9 миллиона рублей дохода (один из источников — «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области») и почти 700 тысяч рублей на счетах в банке. Он владеет двумя участками в НСО общей площадью 2,5 тысячи квадратов и тремя квартирами общей площадью более 200 квадратных метров. Вячеслав Илюхин — собственник гаража, двух садовых домиков (130 и 180 квадратов), бани, двух нежилых помещений (42 и 132 квадратов) и двух долей в двух СТО.



У № 1 регионального списка депутата Заксобрания, журналиста Константина Антонова, 4,7 миллиона рублей дохода и 1,1 миллиона рублей на восьми банковских счетах. Он — владелец автомобиля BMW (2014 года), двух квартир (общая площадь 120 квадратов) и земельного участка площадью 924 квадратных метра.



У Натальи Пинус, которая баллотируется по Искитимскому округу, нулевой доход, но на четырех счетах хранятся 116 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser (2013), долей в квартире площадью 129 квадратов и еще одной квартирой на праве совместной собственности (133 квадрата).



«Гражданская платформа»



Впечатляющих доходов у кандидатов от партии нет, самый обеспеченный среди них — это Максим Тэппо, который баллотируется по Искитимскому округу. Он — директор ООО «Радуга» (розничная торговля в неспециализированных магазинах), которое и является одним из его источников дохода. За год Максим Тэппо заработал 531 тысячу рублей, на счетах у него хранится 1,7 тысячи рублей. Он владеет двумя земельными участками (600 и 1000 квадратных метров) и автомобилем «Хонда» (2008).



«Яблоко»



Больше всех среди своих однопартийцев, идущих на выборы, заработала эколог и преподаватель НГУЭУ «НИНХ» Наталья Чубыкина (Новосибирский округ) — 464 тысячи рублей. Еще 278 тысяч рублей у нее хранятся на 8 счетах. В списке имущества у нее автомобиль Changan (2015 года).



«Новые люди»



Генеральный директор научно-исследовательского центра иммунологии и аллергологии Андрей Теряев (Искитимский округ) заработал за год 30,8 миллиона рублей, на счетах у него хранятся 93 тысячи рублей. Андрей Теряев владеет двумя земельными участками (2,7 и 2,1 тысячи квадратных метров), домом (670 квадратов), долей в московской квартире (32 квадрата), двумя гаражами (38 и 211 квадратов), машино-местом в Москве и нежилым зданием (более 1 тысячи квадратов). Ему также принадлежит новый «Мерседес» (2020 года).



«Зеленые»



Депутат Горсовета Игорь Украинцев задекларировал 246 тысяч рублей, одним из источников дохода значится застройщик «Группа компаний "Стрижи"». Игорю Украинцеву принадлежат квартира площадью 43 квадрата, автомобиль Toyota Corolla (2011) и 14 банковских счетов, где хранятся 19,6 тысячи рублей.



Он, кстати, единственный представитель партии от нашего региона на предстоящих выборах.



«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»



Самый внушительный доход в прошлом году показал Никита Федченко — 1,8 миллиона рублей. О нём известно, что он является директором магазина МВМ, который специализируется на автоспецтехнике (эта же компания значится в списке источников его дохода). Еще 1,1 миллиона рублей Никита Федченко хранит на банковских счетах. Он владеет автомобилем «Фольксваген» (2005) и квартирой в НСО площадью 76 квадратов на праве совместной собственности.



На втором месте по уровню доходов Наталья Чубарцева, начальник концертного отдела ГАУК НСО «Сибирь-концерт» — 1,1 миллиона рублей (+1 тысяча рублей на счетах), на третьем — депутат Заксобрания Александр Аверкин, задекларировавший 1 миллион рублей дохода (+414 тысяч рублей на счетах). Кстати, Александр Аверкин владеет долей в ООО «Прогрессстройгруп» (специализируется на демонтаже строений) и ООО «Сибирская арена тенниса».



«Партия роста»



2,2 миллиона рублей задекларировал главврач центра восстановительной медицины и реабилитации «СпортМед» Олег Шестаков. Среди источников его дохода также значится еще один крупный застройщик — филиал «Брусника. Сибакадемстрой» ООО «Брусника». В совместной собственности у Олега Шестакова земельный участок (911 квадратных метров) и гараж. Владеет он автомобилем Merсedes-Benz CLK230 (1999 года), на счетах хранит 60 тысяч рублей.



Однопартиец Олега Шестакова, глава «Ерохин Групп» (оптовая торговля пищевыми продуктами) Павел Ерохин задекларировал нулевой доход. На счетах тоже негусто — 1 рубль 85 копеек. При этом Павел Ерохин — владелец пяти участков (общая площадь почти 3 тысячи квадратных метров), двух квартир (в совместной собственности и долей в квартире), трех нежилых помещений, гаража и автомобиля Isuzu Elf (1995).



«Российская партия свободы и справедливости»



Здесь наибольший доход показала специалист финансового отдела в «Научно-исследовательском институте политической социологии» Татьяна Харьковская — 576 тысяч рублей (+13 тысяч рублей на счетах). Ей единолично принадлежит ООО «Антарес» (занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами) и 50% в ООО «Нивата» (занимается деятельностью ресторанов и услуг по доставке продуктов питания). Она также владеет земельным участком (780 квадратов), домом (60 квадратов), двумя квартирами (44 и 85 квадратов) и долей в еще одной квартире (73 квадрата), а также легковым автомобилем Hyundai Tucson (2008).



Недавно мы разбирались с доходами жен и мужей известных депутатов Горсовета и Заксобрания. Читайте, на чем делают деньги супруги известных политиков (их заработки гораздо больше, чем заработки самих депутатов).